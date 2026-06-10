  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Crew begrapscht und attackiert Passagier randaliert auf Swiss-Flug – jetzt muss er ins Gefängnis

Sven Ziegler

10.6.2026

Die Swiss-Maschine musste nach dem Start umdrehen. 
Die Swiss-Maschine musste nach dem Start umdrehen. 
KEYSTONE

Ein Passagier hat auf einem Swiss-Flug von Newark nach Zürich eine Flugbegleiterin sexuell angegriffen und anschliessend versucht, ins Cockpit einzudringen. Nun wurde der Mann zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt.

Sven Ziegler

10.06.2026, 08:51

10.06.2026, 08:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Passagier griff auf einem Swiss-Flug von Newark nach Zürich eine Flugbegleiterin an und versuchte danach, ins Cockpit einzudringen.
  • Die Crew konnte den Mann überwältigen, worauf die Maschine nach Newark zurückkehrte.
  • Ein US-Gericht verurteilte den Belgier nun zu zehn Monaten Gefängnis und einer Schadenersatzzahlung von rund 73'000 Dollar.
Mehr anzeigen

Kurz nach dem Start eines Swiss-Fluges von Newark nach Zürich im März 2024 geriet ein Passagier ausser Kontrolle. Laut einem Bericht des FBI ignorierte der belgische Passagier die noch eingeschalteten Anschnallzeichen und stand während des Steigflugs auf.

Gemäss Anklage ging der Mann direkt auf eine Flugbegleiterin zu, packte sie mit beiden Händen an den Brüsten, schüttelte sie und schrie sie an.

236 Fluggäste betroffen. Swiss-Flug muss in New York umkehren – wegen unflätigem Passagier

236 Fluggäste betroffenSwiss-Flug muss in New York umkehren – wegen unflätigem Passagier

Die Flugbegleiterin konnte sich befreien. Doch die Situation eskalierte weiter.

Laut den Ermittlern rannte der Mann unmittelbar danach nach vorne zum Cockpit und versuchte, die gepanzerte Cockpittür einzutreten. Dabei soll er wiederholt gegen die Tür geschlagen und getreten haben.

Crew verhindert Schlimmeres

Ein zweiter Flugbegleiter stellte sich dem Angreifer in den Weg. Dieser wurde laut Gerichtsunterlagen mehrfach ins Gesicht und in den Bauch geschlagen sowie getreten.

Erst mit Hilfe weiterer Crewmitglieder gelang es, den Mann zu überwältigen. Während des Gerangels soll der Mann versucht haben, Besatzungsmitglieder zu beissen und ihnen mit dem Tod gedroht haben.

Rauchen, Trinken, Prügeln. Schweizer Airlines kämpfen mit immer mehr renitenten Passagieren

Rauchen, Trinken, PrügelnSchweizer Airlines kämpfen mit immer mehr renitenten Passagieren

Die Piloten erklärten daraufhin einen Notfall und kehrten nach Newark zurück. Der Angreifer wurde nach der Landung von den Behörden festgenommen. Der verletzte Flugbegleiter musste im Spital behandelt werden.

Gericht spricht Gefängnisstrafe aus

Nach einer FBI-Untersuchung wurde der Mann zunächst wegen Behinderung der Arbeit von Flugbesatzungen angeklagt. Später bekannte er sich im Rahmen einer Vereinbarung schuldig, einen Flugbegleiter angegriffen zu haben.

Ein Gericht verurteilte den Belgier nun zu zehn Monaten Haft. Zusätzlich muss er rund 73'000 Dollar Schadenersatz bezahlen und steht nach seiner Entlassung während eines Jahres unter Bewährung.

US-Staatsanwalt warnt

US-Staatsanwalt Robert Frazer sprach von einer schweren Gefährdung der Flugsicherheit.

«Die Handlungen des Angeklagten bedrohten die Sicherheit der Passagiere, der Besatzung und des gesamten Fluges», erklärte Frazer nach der Urteilsverkündung.

Gewalt gegen Flugpersonal und Versuche, die Sicherheit eines Flugzeugs zu gefährden, würden nicht toleriert und hätten ernsthafte Konsequenzen.

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

Mehr internationale News

Vater legt sich neben tote Tochter. Sara (16) stirbt bei Horror-Unfall am Lago Maggiore

Vater legt sich neben tote TochterSara (16) stirbt bei Horror-Unfall am Lago Maggiore

Das Handy verrät ihn. Kurioser Fluchtversuch von US-Politiker endet in peinlicher Entlarvung

Das Handy verrät ihnKurioser Fluchtversuch von US-Politiker endet in peinlicher Entlarvung

Politik. Jordanien fängt fünf iranische Raketen ab – keine Schäden

PolitikJordanien fängt fünf iranische Raketen ab – keine Schäden

Meistgelesen

Kurioser Fluchtversuch von US-Politiker endet in peinlicher Entlarvung
Betrüger zwacken Schweizer 800 Franken ab – kurz darauf folgt der nächste Schock
«Dritte-Welt-Staat!» – Trump eskaliert nach Wahl-Pleite in Kalifornien
Sara (16) stirbt bei Horror-Unfall am Lago Maggiore
Trump-nahe Milliardäre krempeln US-Sender um – und feuern Journalismus-Legende