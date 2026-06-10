Die Swiss-Maschine musste nach dem Start umdrehen. KEYSTONE

Ein Passagier hat auf einem Swiss-Flug von Newark nach Zürich eine Flugbegleiterin sexuell angegriffen und anschliessend versucht, ins Cockpit einzudringen. Nun wurde der Mann zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Passagier griff auf einem Swiss-Flug von Newark nach Zürich eine Flugbegleiterin an und versuchte danach, ins Cockpit einzudringen.

Die Crew konnte den Mann überwältigen, worauf die Maschine nach Newark zurückkehrte.

Ein US-Gericht verurteilte den Belgier nun zu zehn Monaten Gefängnis und einer Schadenersatzzahlung von rund 73'000 Dollar. Mehr anzeigen

Kurz nach dem Start eines Swiss-Fluges von Newark nach Zürich im März 2024 geriet ein Passagier ausser Kontrolle. Laut einem Bericht des FBI ignorierte der belgische Passagier die noch eingeschalteten Anschnallzeichen und stand während des Steigflugs auf.

Gemäss Anklage ging der Mann direkt auf eine Flugbegleiterin zu, packte sie mit beiden Händen an den Brüsten, schüttelte sie und schrie sie an.

Die Flugbegleiterin konnte sich befreien. Doch die Situation eskalierte weiter.

Laut den Ermittlern rannte der Mann unmittelbar danach nach vorne zum Cockpit und versuchte, die gepanzerte Cockpittür einzutreten. Dabei soll er wiederholt gegen die Tür geschlagen und getreten haben.

Crew verhindert Schlimmeres

Ein zweiter Flugbegleiter stellte sich dem Angreifer in den Weg. Dieser wurde laut Gerichtsunterlagen mehrfach ins Gesicht und in den Bauch geschlagen sowie getreten.

Erst mit Hilfe weiterer Crewmitglieder gelang es, den Mann zu überwältigen. Während des Gerangels soll der Mann versucht haben, Besatzungsmitglieder zu beissen und ihnen mit dem Tod gedroht haben.

Die Piloten erklärten daraufhin einen Notfall und kehrten nach Newark zurück. Der Angreifer wurde nach der Landung von den Behörden festgenommen. Der verletzte Flugbegleiter musste im Spital behandelt werden.

Gericht spricht Gefängnisstrafe aus

Nach einer FBI-Untersuchung wurde der Mann zunächst wegen Behinderung der Arbeit von Flugbesatzungen angeklagt. Später bekannte er sich im Rahmen einer Vereinbarung schuldig, einen Flugbegleiter angegriffen zu haben.

Ein Gericht verurteilte den Belgier nun zu zehn Monaten Haft. Zusätzlich muss er rund 73'000 Dollar Schadenersatz bezahlen und steht nach seiner Entlassung während eines Jahres unter Bewährung.

US-Staatsanwalt warnt

US-Staatsanwalt Robert Frazer sprach von einer schweren Gefährdung der Flugsicherheit.

«Die Handlungen des Angeklagten bedrohten die Sicherheit der Passagiere, der Besatzung und des gesamten Fluges», erklärte Frazer nach der Urteilsverkündung.

Gewalt gegen Flugpersonal und Versuche, die Sicherheit eines Flugzeugs zu gefährden, würden nicht toleriert und hätten ernsthafte Konsequenzen.