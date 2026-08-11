Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Machthaber Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Dasselbe Urteil erging gegen seinen Bruder Maher und seinen Cousin Atef Najib. Assad lebt seit seinem Sturz im russischen Exil.

Assad hält sich derzeit in Russland auf (Archivbild).

Darum geht's Baschar al-Assad wurde wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt.

Auch sein Bruder Maher und sein Cousin Atef Najib erhielten die Todesstrafe.

Assad lebt seit dem Zusammenbruch seines Regimes im Dezember 2024 in Russland, weshalb eine Vollstreckung des Urteils vorerst unwahrscheinlich ist. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Gericht in Syrien hat den früheren Machthaber Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Richter befanden ihn wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig.

Ebenfalls zum Tod verurteilt wurden Assads Bruder Maher al-Assad und sein Cousin Atef Najib. Während die beiden Assad-Brüder dem Prozess fernblieben, war Najib bei der Verkündung im Gerichtssaal anwesend, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Es handelt sich um das erste Urteil eines syrischen Gerichts gegen den im Dezember 2024 gestürzten Langzeitherrscher. Assad regierte das Land seit dem Jahr 2000 und floh nach dem Zusammenbruch seines Regimes nach Russland.

Najibs Vorgehen löste Aufstand mit aus

Atef Najib leitete 2011 den politischen Sicherheitsdienst in der südsyrischen Provinz Daraa. Unter seiner Verantwortung wurden Jugendliche festgenommen und gefoltert, die regierungskritische Parolen an Wände geschrieben hatten.

Das brutale Vorgehen gegen sie und die anschliessenden Proteste gelten als einer der Auslöser des syrischen Aufstands. Dieser entwickelte sich zu einem jahrelangen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen.

Najib war bereits im Januar 2025 in der Provinz Latakia festgenommen worden. Sein Prozess begann im April 2026 vor dem Vierten Strafgericht in Damaskus. Neben ihm wurden acht weitere frühere Regimevertreter in Abwesenheit angeklagt, darunter Baschar und Maher al-Assad.

Vollstreckung des Urteils unwahrscheinlich

Baschar al-Assad befindet sich weiterhin in Russland. Dort erhielt er nach seinem Sturz Schutz. Auch sein Bruder Maher soll sich dem Zugriff der syrischen Behörden entzogen haben.

Damit das Urteil gegen die beiden vollstreckt werden könnte, müssten sie nach Syrien ausgeliefert oder dort festgenommen werden. Eine Auslieferung Assads durch Moskau gilt derzeit als wenig wahrscheinlich.

Russland war während des Bürgerkriegs einer der wichtigsten Unterstützer des Assad-Regimes. Inzwischen unterhält der Kreml jedoch auch Beziehungen zur neuen syrischen Führung unter Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa.

Das Todesurteil hat deshalb zunächst vor allem symbolische Bedeutung. Es markiert den bislang bedeutendsten Versuch der neuen syrischen Justiz, die frühere Staatsspitze für Verbrechen während des Bürgerkriegs zur Verantwortung zu ziehen.