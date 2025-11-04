  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Lebensbedrohliche Sturmfluten» Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen – mindestens sieben Tote

dpa

4.11.2025 - 14:28

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery
Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Der Taifun hatte mit heftigen Böen gewütet.

Der Taifun hatte mit heftigen Böen gewütet.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Viele Häuser stehen völlig unter Wasser.

Viele Häuser stehen völlig unter Wasser.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Mindestens sieben Menschen sind durch «Kalmaegi» ums Leben gekommen.

Mindestens sieben Menschen sind durch «Kalmaegi» ums Leben gekommen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. «Kalmaegi» ist aus den Philippinen mehrmals auf Land getroffen.

«Kalmaegi» ist aus den Philippinen mehrmals auf Land getroffen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Viele Rettungskräfte versuchten, den Menschen zu helfen.

Viele Rettungskräfte versuchten, den Menschen zu helfen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Zahlreiche Häuser lagen in Trümmern.

Zahlreiche Häuser lagen in Trümmern.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Autos wurden durch den Taifun übereinandergestapelt.

Autos wurden durch den Taifun übereinandergestapelt.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Besonders östliche und zentrale Regionen des Inselstaates sind betroffen.

Besonders östliche und zentrale Regionen des Inselstaates sind betroffen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Die Schäden waren teilweise gross.

Die Schäden waren teilweise gross.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Die Menschen mussten teilweise durch hüfthohes Wasser waten.

Die Menschen mussten teilweise durch hüfthohes Wasser waten.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery
Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Der Taifun hatte mit heftigen Böen gewütet.

Der Taifun hatte mit heftigen Böen gewütet.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Viele Häuser stehen völlig unter Wasser.

Viele Häuser stehen völlig unter Wasser.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Mindestens sieben Menschen sind durch «Kalmaegi» ums Leben gekommen.

Mindestens sieben Menschen sind durch «Kalmaegi» ums Leben gekommen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. «Kalmaegi» ist aus den Philippinen mehrmals auf Land getroffen.

«Kalmaegi» ist aus den Philippinen mehrmals auf Land getroffen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Viele Rettungskräfte versuchten, den Menschen zu helfen.

Viele Rettungskräfte versuchten, den Menschen zu helfen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Zahlreiche Häuser lagen in Trümmern.

Zahlreiche Häuser lagen in Trümmern.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Autos wurden durch den Taifun übereinandergestapelt.

Autos wurden durch den Taifun übereinandergestapelt.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Besonders östliche und zentrale Regionen des Inselstaates sind betroffen.

Besonders östliche und zentrale Regionen des Inselstaates sind betroffen.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Die Schäden waren teilweise gross.

Die Schäden waren teilweise gross.

Bild: dpa

Taifun «Kalmaegi» trifft Philippinen: mindestens sieben Tote - Gallery. Die Menschen mussten teilweise durch hüfthohes Wasser waten.

Die Menschen mussten teilweise durch hüfthohes Wasser waten.

Bild: dpa

Heftige Böen, meterhohe Flutwellen, zerstörte Häuser: Der Taifun «Kalmaegi» setzt den Philippinen zu. Auch in Vietnam und Thailand herrscht grosse Sorge.

DPA

04.11.2025, 14:28

04.11.2025, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Taifun «Kalmaegi» hat auf den Philippinen mindestens sieben Menschen getötet und schwere Überschwemmungen ausgelöst.
  • Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.
  • Der Sturm zieht weiter nach Vietnam und Thailand, wo weiterer Starkregen droht.
Mehr anzeigen

Auf den Philippinen hat der Taifun «Kalmaegi» mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Der Wirbelsturm brachte orkanartige Böen, heftige Regenfälle und meterhohe Flutwellen über Teile des Inselstaates, speziell in östlichen und zentralen Regionen. Die meisten Opfer sind dem Katastrophenschutz zufolge ertrunken, ein Mann wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Örtliche Behörden teilten mit, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Demnach wurden mehrere Familien im Bezirk Barangay Bacayan in Cebu City von den Wassermassen mitgerissen. Es gibt Befürchtungen, dass zwölf Menschen ums Leben gekommen sein könnten.

Nach Behördenangaben mussten Zehntausende Bewohner aus tiefer gelegenen oder gefährdeten Küstenregionen evakuiert werden. Viele Menschen brachten sich auf den Dächern ihrer Häuser vor dem Wasser in Sicherheit. Mehr als 130 Inlandsflüge wurden gestrichen. Besonders betroffen ist die zentrale Inselgruppe Visayas.

«Kalmaegi», der auf den Philippinen «Tino» genannt wird, erreichte laut des nationalen Wetterdienstes Pagasa Böen von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. Er war in der Nacht in den Provinzen Southern Leyte und Cebu zwei Mal auf Land getroffen. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt, Strassen überflutet und Stromleitungen gekappt. «Hier in Cebu City steht alles unter Wasser, so etwas haben wir noch nie erlebt», sagte Stadtrat Joel Garganera in einem Radiointerview.

«Lebensbedrohliche Sturmfluten»

Pagasa zufolge besteht ein «hohes Risiko lebensbedrohlicher und zerstörerischer Sturmfluten mit Höhen von mehr als drei Metern innerhalb der nächsten 36 Stunden», speziell in tiefer gelegenen oder ungeschützten Küstengebieten.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm «Haiyan» hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet. 

Sorge auch in Vietnam und Thailand

«Kalmaegi» wird den Vorhersagen zufolge in den nächsten Tagen weiterziehen und wahrscheinlich Ende der Woche Vietnam erreichen. In dem südostasiatischen Land hatten starke Regenfälle erst in den vergangenen Tagen für dramatische Überflutungen mit Dutzenden Todesopfern gesorgt. Die Wassermassen erfassten vor allem das Zentrum des Landes, speziell die Region um die touristisch gefragten Orte Hue, Hoi An und Da Nang. 

Auch in Thailand, wo es schon seit Tagen für die Jahreszeit ungewöhnlich heftige Niederschläge gibt, könnte «Kalmaegi» zwischen Freitag und Sonntag weiteren Starkregen bringen, berichteten Medien unter Berufung auf die Meteorologiebehörde (TMD). Speziell nördliche Regionen, etwa rund um die bei Touristen beliebte Stadt Chiang Rai, könnten betroffen sein.

Meistgelesen

Die 5 krassesten Selbstversuche von Jenke von Wilmsdorff
Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe
U-Boot mit 1,7 Tonnen Kokain im Atlantik abgefangen
Dieser Spanier wird neuer Nati-Trainer
TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo

Mehr zum Thema

Mega-Hurrikan «Melissa». Zahl der Toten steigt auf fast 60 +++ Dreitägige Staatstrauer in Haiti

Mega-Hurrikan «Melissa»Zahl der Toten steigt auf fast 60 +++ Dreitägige Staatstrauer in Haiti

«Melissa» zieht Richtung Karibik. Spezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen

«Melissa» zieht Richtung KaribikSpezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen

Wetterereignis der Superlative. «Melissa» rast über Jamaika – und bricht historische Marken

Wetterereignis der Superlative«Melissa» rast über Jamaika – und bricht historische Marken