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Airlines weichen über Afghanistan aus Taliban kassieren wegen Iran-Krieg Millionen

Samuel Walder

15.4.2026

Wegen des Kriegs im Nahen Osten, weisten Airlines auf Flugrouten über Afghanistan aus. Die Taliban sacken das Geld ein. 
Wegen des Kriegs im Nahen Osten, weisten Airlines auf Flugrouten über Afghanistan aus. Die Taliban sacken das Geld ein. 
sda

Weil wichtige Flugrouten blockiert sind, weichen Airlines vermehrt auf Afghanistan aus – und bescheren den Taliban Millionen-Einnahmen. Gleichzeitig wirft der fehlende Flugverkehrsdienst Sicherheitsfragen auf.

Samuel Walder

15.04.2026, 18:43

15.04.2026, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen gesperrter Lufträume durch Konflikte weichen immer mehr Flüge auf Afghanistan aus, was den Taliban jährlich über 70 Millionen Dollar einbringt.
  • Die Taliban verlangen pauschal 700 Dollar pro Überflug, obwohl es im Land kaum funktionierende Flugsicherung gibt und Piloten sich selbst koordinieren müssen.
  • Die geopolitische Lage führt zudem zu gestrichenen Flügen in den Nahen Osten und verlagert die Nachfrage von Reisenden stärker Richtung Europa und Karibik.
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Immer mehr Flugzeuge fliegen derzeit über Afghanistan – und füllen damit die Kassen der Taliban. Pro Woche sind es schätzungsweise fast 2000 Flüge, rund fünfmal mehr als noch vor einem Jahr. Das berichtet SRF. Für jeden Überflug verlangen die Taliban 700 Dollar. Das ergibt Einnahmen von etwa 1.4 Millionen Dollar pro Woche, hochgerechnet über 70 Millionen Dollar pro Jahr.

Der Grund für den Boom liegt nicht in Afghanistan selbst, sondern in der geopolitischen Lage. Für Flüge zwischen Europa und Asien gibt es kaum noch Ausweichrouten. Im Norden ist der Luftraum wegen des Ukraine-Kriegs eingeschränkt, im Süden wegen der Konflikte im Nahen Osten. Viele Airlines haben deshalb ihre Strecken angepasst und weichen vermehrt auf Afghanistan oder Saudi-Arabien aus.

Gebühren wie üblich – aber mit grossem Unterschied

Grundsätzlich sind Gebühren für die Nutzung des Luftraums nichts Ungewöhnliches. Auch in Europa zahlen Airlines sogenannte Strecken- und Landegebühren. Diese hängen normalerweise von Distanz und Gewicht des Flugzeugs ab. Die Einnahmen werden zentral über Eurocontrol verteilt, etwa an Skyguide in der Schweiz. Skyguide erhielt im letzten Jahr 623 Millionen Franken – Geld, das für die Überwachung des Flugraums eingesetzt wird.

In Afghanistan läuft das anders. Die Taliban verlangen eine Pauschale pro Flugzeug – unabhängig von Gewicht oder Strecke. Dieses System besteht bereits seit 2017. Auch Saudi-Arabien profitiert aktuell von mehr Flügen, verlangt die Gebühren aber nach international üblichen Kriterien. Dort kostet ein Überflug im Schnitt rund 800 Dollar.

Flüge gestrichen – Nachfrage verschiebt sich

Kritisch ist die Situation in Afghanistan vor allem wegen der fehlenden Infrastruktur. Das Land verfügt über keine funktionierende Flugsicherung. Pilotinnen und Piloten müssen sich im Luftraum selbst koordinieren und ihre Position sowie Geschwindigkeit gegenseitig melden. Geplante Flüge werden per Mail bei den Behörden angemeldet, die auch die Gebühren einziehen. Geflogen wird meist auf knapp 10’000 Metern Höhe, ausserhalb der Reichweite von schultergestützten Raketen.

Die angespannte Lage wirkt sich auch direkt auf das Angebot der Airlines aus. «Wir setzen unsere Flüge nach Dubai und Tel Aviv weiterhin aus», schreibt die Swiss gegenüber SRF. Auch Tui Suisse hat reagiert: «Aktuell haben wir alle Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Jordanien, Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien bis einschliesslich 28. April abgesagt».

Gleichzeitig verschiebt sich die Nachfrage der Reisenden. «Wir stellen fest, dass sich die Nachfrage für Sommer und Herbst momentan in Richtung Westen verschiebt, Spanien (Balearen, Kanaren) und die Karibik (Dominikanische Republik und Mexiko) stossen auf grösseres Interesse.»

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