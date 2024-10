Fernsehübertragungen in Afghanistan. (Symbolbild) Bild: AP

Ein Gesetz der Taliban sorgt jetzt in den Medien für eine gravierende Einschränkung: In einigen afghanischen Provinzen werden keine Bilder von Lebewesen mehr gezeigt.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einigen Gebieten Afghanistans werden in den Medien keine Lebewesen mehr gezeigt.

Das Ministerium für Laster und Tugend hatte neue Gesetze erlassen.

Es ist noch nicht klar, ob die Regeln alle Medien, also auch ausländische, oder nur afghanische Anbieter und Websites betreffen. Mehr anzeigen

In einigen afghanischen Provinzen zeigen die von den Taliban kontrollierten Medien wie in einem Gesetz vorgeschrieben keine Bilder von Lebewesen mehr. Ein Sprecher des Ministeriums für Laster und Tugend, Saif ul Islam Chyber, sagte am Dienstag, den staatlichen Medien in den Provinzen Tachar, Maidan Wardak und Kandahar sei geraten worden, keine Bilder von Wesen mit einer Seele auszustrahlen oder zu zeigen – also von Menschen und Tieren.

Im August erliess das Ministerium Gesetze, die Aspekte des alltäglichen Lebens wie öffentliche Verkehrsmittel, Rasur, Medien und Feiern regeln und die die Auslegung des islamischen Rechts durch die Behörden widerspiegeln. Artikel 17 verbietet die Veröffentlichung von Bildern von Lebewesen, was Sorge über die Folgen für die afghanischen Medien und die Pressefreiheit auslöste.

Chyber sagte der Nachrichtenagentur AP einen Tag zuvor, das Ministerium sei für die Umsetzung der Moralgesetze verantwortlich. Er gab keine Auskunft darüber, ob die Regeln alle Medien, also auch ausländische, oder nur afghanische Anbieter und Websites betreffen. Er sagte auch nicht, wie die Gesetze durchgesetzt werden sollen oder ob es eine Frist dafür gibt.

Kein anderes Land mit muslimischer Mehrheit verhängt ähnliche Beschränkungen, auch nicht der Iran oder Saudi-Arabien. Während ihrer vorherigen Herrschaft Ende der 1990er-Jahre verboten die Taliban die meisten Fernseh- und Radiosender sowie Zeitungen vollständig.

ap/tcar