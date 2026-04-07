Heftige Explosion am Panamakanal Tanklaster lässt «Brücke der Amerikas» in Flammen aufgehen

Fabienne Berner

7.4.2026

Dramatische Szenen in Panama: Ein Tanklaster explodiert in der Nähe der «Puente de las Américas». Die Brücke bleibt vorerst geschlossen, Experten prüfen mögliche Schäden. Videos des Vorfalls gehen viral.

07.04.2026, 19:57

Eine Explosion eines Tanklastwagens hat am Montag, 6. April, nahe der «Puente de las Américas» in Panama-Stadt ein Todesopfer gefordert. Der mit Treibstoff beladene Lastwagen ging in einem Versorgungsareal im Stadtteil La Boca in Flammen auf.

Laut Feuerwehrchef Victor Alvarez kam eine Person ums Leben, vermutlich ein Mitarbeiter der Anlage. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Videos aus den sozialen Medien zeigen eine gewaltige Feuerkugel und dichten Rauch, der in den Himmel steigt. Die wichtige Brücke über den Panama-Kanal wurde vorsorglich gesperrt und wird nun auf Schäden untersucht. Der Kanal selbst blieb laut Behörden unbeeinträchtigt.

Mehr aus dem Ressort

Video zeigt Inferno: Hier gehen 700 Autos in Flammen auf

Video zeigt Inferno: Hier gehen 700 Autos in Flammen auf

Auf einem Platz für beschlagnahmte Autos bei Acapulco in Mexico brach in der Nacht auf Mittwoch ein Grossbrand aus. Das Ausmass der Zerstörung war verheerend.

02.04.2026

Meistgelesen

Warum die USA in der Strasse von Hormus keine Chance haben
Tanklaster lässt «Brücke der Amerikas» in Flammen aufgehen
Paar hat an italienischem Traumstrand vor allen Touristen Sex
So bireweich war das Osterfest im Weissen Haus
Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register

Mehr Videos

Krise im Ferienparadies. Thailand kämpft gegen hohe Spritpreise und leere Strände

Krise im FerienparadiesThailand kämpft gegen hohe Spritpreise und leere Strände

Nuklearkatastrophe in Fukushima. Drohnen dringen tief in zerstörten Atomreaktor vor

Nuklearkatastrophe in FukushimaDrohnen dringen tief in zerstörten Atomreaktor vor

KI gibt neue Einblicke. So könnte die Welt durch die Augen einer Maus aussehen

KI gibt neue EinblickeSo könnte die Welt durch die Augen einer Maus aussehen