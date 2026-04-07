Heftige Explosion am Panamakanal: Tanklaster lässt «Brücke der Amerikas» in Flammen aufgehen
Dramatische Szenen in Panama: Ein Tanklaster explodiert in der Nähe der «Puente de las Américas». Die Brücke bleibt vorerst geschlossen, Experten prüfen mögliche Schäden. Videos des Vorfalls gehen viral.
07.04.2026
Eine Explosion eines Tanklastwagens hat am Montag, 6. April, nahe der «Puente de las Américas» in Panama-Stadt ein Todesopfer gefordert. Der mit Treibstoff beladene Lastwagen ging in einem Versorgungsareal im Stadtteil La Boca in Flammen auf.
Laut Feuerwehrchef Victor Alvarez kam eine Person ums Leben, vermutlich ein Mitarbeiter der Anlage. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.
Videos aus den sozialen Medien zeigen eine gewaltige Feuerkugel und dichten Rauch, der in den Himmel steigt. Die wichtige Brücke über den Panama-Kanal wurde vorsorglich gesperrt und wird nun auf Schäden untersucht. Der Kanal selbst blieb laut Behörden unbeeinträchtigt.
Mehr aus dem Ressort
