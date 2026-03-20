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Millionengewinn gestohlen Tankstellen-Mitarbeiter täuscht Lottospieler und will Gewinn einsacken

Samuel Walder

20.3.2026

Ein Tankstellenwart verheimlichte einem Tipper seinen Gewinn und wollte in selber einlösen.
Ein Tankstellenwart verheimlichte einem Tipper seinen Gewinn und wollte in selber einlösen.
IMAGO/SNS UG

Ein Lottospieler gewinnt fast 1,5 Millionen Euro – doch statt Geld erhält er eine falsche Auskunft. Ein Kassierer verschweigt den Gewinn und versucht, ihn selbst einzustreichen. Am Ende ist das Geld trotzdem verloren.

Samuel Walder

20.03.2026, 19:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lottospieler verlor 1,5 Millionen Euro, nachdem ein Kassierer seinen Gewinn verschwieg und den Tippschein behielt.
  • Der Kassierer plante mit einem Komplizen, das Geld selbst abzuholen, doch Ungereimtheiten führten zur Aufdeckung des Betrugs.
  • Der rechtmässige Gewinner bleibt unbekannt und hat ohne Tippschein keinen Anspruch, während der Täter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.
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Was für ein Albtraum für jeden Lottospieler: Ein Mann gibt seinen Tippschein arglos an einer Tankstelle zur Kontrolle ab – und verliert damit unwissentlich 1,5 Millionen Euro. Der Grund: Ein Kassierer erkannte den Gewinn, verschwieg ihn und versuchte, das Geld selbst einzustreichen. Das berichtet die «Bild».

Der Fall spielt sich im April 2024 im bayerischen Grasbrunn ab. Der ahnungslose Tipper hatte in einem Tippspiel exakt 1'477'777 Euro gewonnen. Doch statt Glückwünsche zu erhalten, wurde ihm mitgeteilt, sein Schein sei wertlos. Er liess ihn sogar in der Annahmestelle zurück – ein folgenschwerer Fehler.

Komplize sollte gewinn abholen

Hinter den Kulissen nahm der Betrug seinen Lauf: Der Kassierer behielt den Schein, ein Komplize – sollte den Gewinn später bei der Lottozentrale abholen.

Später, im Juli 2024, tauchte der Komplize tatsächlich bei der Lottozentrale in München auf. Doch dort wurde man misstrauisch. Im sogenannten Gewinnergespräch bemerkten Mitarbeitende Ungereimtheiten.

Lotto-Sprecherin Verena Ober erklärt gegenüber der «Bild»: «Stellen wir Ungereimtheiten fest, schalten wir die Strafverfolgungsbehörden ein.»

Der entscheidende Hinweis: der Komplize arbeitete selbst in genau jener Annahmestelle, in der der Schein abgegeben worden war – und hätte dort gar nicht spielen dürfen. Zudem fehlte auf dem Schein seine persönliche Registriernummer.

Der verhängnisvolle Fehler

Offenbar wusste der Täter nichts von dieser Sicherheitsmassnahme. Hätte er den Schein über eine Drittperson eingereicht, wäre der Betrug möglicherweise unentdeckt geblieben.

Besonders bitter: Der rechtmässige Gewinner bleibt bis heute unbekannt. «Die eigentliche Gewinnerin oder der eigentliche Gewinner konnte bislang nicht ermittelt werden», so Ober. Ohne den originalen Tippschein hat der Mann keinen Anspruch auf das Geld – die Millionen sind für ihn verloren.

Der Komplize gestand die Tat vor Gericht. Das Urteil: 15 Monate auf Bewährung wegen Betrugs. Sein Anwalt Klaus Wittmann sagt: «Mein Mandant war nicht derjenige, der ursprünglich getäuscht hatte. Es war auch leichtsinnig vom Spieler, sich auf eine mündliche Auskunft zu verlassen.»

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