Tauchsafari-Boot sinkt vor den Seychellen – zwei Schweizer vermisst

Die Insel Marie Louise ist bei Tauchern wegen ihrer unberührten Korallenriffe beliebt. Imago

Vor der abgelegenen Insel Marie Louise auf den Seychellen ist ein Tauchsafariboot unter ungeklärten Umständen gesunken. Zehn Menschen überlebten, eine Person aus der Schweiz liegt im Spital – zwei weitere Schweizer werden vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Tauchsafariboot ist am Freitagmorgen nahe Marie Louise Island (Seychellen) gesunken.

Mindestens zehn Menschen wurden gerettet, darunter eine Person aus der Schweiz.

Mehrere Personen werden weiterhin vermisst, darunter offenbar zwei weitere Schweizer.

Die Polizei ermittelt, der Kapitän ist inzwischen in Gewahrsam. Mehr anzeigen

Am Freitag ist das Tauchsafariboot «Galatea» in den Seychellen in Seenot geraten und gesunken. Laut lokalen Medien und mehreren Tauchportalen ging am Freitag kurz nach 5.30 Uhr Alarm ein: Das Boot geriet bei Marie Louise Island auf den Seychellen in Schwierigkeiten und sank wenig später. «Blick» berichtete hierzulande zuerst über den Vorfall.

Unter den Überlebenden befindet sich offenbar auch eine Person aus der Schweiz. Sie wurde auf die Hauptinsel Mahé gebracht und dort ins Spital eingeliefert. Ihr Zustand gilt als stabil. Bereits zuvor konnten laut der Zeitung «Seychelles Nation» neun weitere Menschen gerettet werden. Sie wurden mit einem Beiboot auf eine andere Insel gebracht.

Der Polizeichef Godfra Hermitte erklärte an einer Pressekonferenz, dass Ermittlungen zur Ursache des Unglücks laufen. Der Kapitän des Schiffes sei nach seinen Angaben inzwischen in Polizeigewahrsam.

Zwei Schweizer vermisst

Mehrere Personen gelten weiterhin als vermisst. Wie viele genau, ist derzeit unklar, weil nicht eindeutig feststeht, wie viele Menschen sich insgesamt an Bord befanden. Berichten zufolge sollen sich unter den Vermissten zwei weitere Schweizer Staatsangehörige sowie ein Mitglied der Crew befinden.

Die Rettungsaktionen sind kompliziert. Marie Louise Island liegt mehr als 250 Kilometer südwestlich von Mahé, also weit abgelegen in der Inselgruppe der Äusseren Inseln der Seychellen. Unter Taucherinnen und Tauchern gilt die Region als Hotspot – wegen ihrer unberührten Korallenriffe und der reichen Meereswelt.