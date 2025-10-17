  1. Privatkunden
Asbest in Babypuder? Milliardenklage gegen Johnson & Johnson

SDA

17.10.2025 - 22:07

Das Babypuder soll krebserregendes Asbest enthalten haben.
Das Babypuder soll krebserregendes Asbest enthalten haben.
IMAGO/imagebroker

Tausende Britinnen und Briten werfen Johnson & Johnson vor, ihr Babypuder habe krebserregendes Asbest enthalten. Der Konzern weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 3000 Britinnen und Briten klagen gegen Johnson & Johnson, weil ihr Babypuder krebserregendes Asbest enthalten haben soll.
  • Die Kläger fordern über eine Milliarde Pfund Entschädigung und werfen dem Konzern vor, trotz jahrzehntelanger Kenntnis weiter Gewinne gemacht zu haben.
  • J&J bestreitet die Vorwürfe und verweist auf Tests, die den Talk als unbedenklich einstuften.
Mehr anzeigen

Tausende Britinnen und Briten haben eine Sammelklage gegen den US-Pharma- und Kosmetikkonzern Johnson & Johnson wegen möglicherweise krebserregenden Babypuders eingereicht. Die etwa 3000 Klägerinnen und Kläger forderten Entschädigungen in Höhe von insgesamt mehr als einer Milliarde Pfund (1,1 Mrd. Franken), erklärte die Anwaltskanzlei KP Law am Donnerstag.

Bei der Klage geht es um den Vorwurf, dass Babypuder von J&J krebserregendes Asbest enthielt. Die Klägerinnen und Kläger machen das Puder für Krebserkrankungen wie etwa Eierstockkrebs verantwortlich, die sie selbst oder Angehörige entwickelten.

In der Klageschrift sei dargelegt, dass J&J «seit mehr als 50 Jahren wusste, dass sein Talkum-Puder krebserregende Stoffe einschliesslich Asbest enthielt», erklärte die Anwaltskanzlei. Dennoch habe das Unternehmen das Babypuder «im Streben nach Profit» weiter vertrieben. Erst drei Jahre, nachdem das Puder in den USA vom Markt genommen wurde, sei der Verkauf 2023 schliesslich auch in Grossbritannien eingestellt worden.

«Über Jahre hinweg getestet»

Ein Sprecher der 2023 von Johnson & Johnson abgespaltenen Kosmetiksparte Kenvue erklärte, das J&J-Babypuder sei «über Jahre hinweg von unabhängigen und führenden Labors, Universitäten und Gesundheitsbehörden in Grossbritannien und rund um die Welt getestet» worden. Der enthaltene Talk habe alle «vorgeschriebenen Standards erfüllt, enthielt kein Asbest und erregt keinen Krebs», sagte der Sprecher.

Im April hatten US-Gerichte einen Vorschlag von Johnson & Johnson abgelehnt, über einen Zeitraum von 25 Jahren rund acht Milliarden Dollar zu zahlen, um rund 90'000 zivile Klagen im Zusammenhang mit Eierstockkrebs beizulegen, ohne eine Verantwortung einzuräumen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte Talk im Juli vergangenen Jahres als «wahrscheinlich krebserregend» ein. Eine 2020 veröffentlichte Auswertung von Studien mit 250'000 Probandinnen in den USA fand allerdings keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Talkumpuder an Genitalien und dem Risiko von Eierstockkrebs.

Videos aus dem Ressort

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wa«Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht»: Diese Aussage eines Deutschen in einem sozialen Netzwerk kostet ihn sein US-Visum. Das teilt das US-Aussenministerium am Dienstag auf X mit. Neben dem Deutschen entzieht die US-Regierung mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa und begründet das mit deren Äusserungen rund um das tödliche Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk.

16.10.2025

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.

14.10.2025

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»

01.10.2025

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Mehr Videos

