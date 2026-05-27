Statt Regen und grauem Himmel gibt es in Grossbritannien Ende Mai plötzlich Rekordhitze. Die Strände sind überfüllt, der Asphalt flimmert – und die Hitze hält an.

Grossbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. Am Dienstag wurden in London und anderen Regionen Rekordwerte von über 35 Grad gemessen – so heiss war es im Mai auf der Insel noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Wetterdienst Met Office spricht von «aussergewöhnlicher» Hitze.

Auch am heutigen Mittwoch bleibt es vielerorts extrem heiss. Tausende Briten und Britinnen strömten bereits über Pfingsten an die Strände und in die Parks, vielerorts herrschte Ausnahmezustand. Meteorolog*innen rechnen zwar in den nächsten Tagen langsam mit etwas Abkühlung, doch in weiten Teilen des Landes dürften weiterhin Temperaturen um die 30 Grad erreicht werden.

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