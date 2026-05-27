  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tausende flüchten an den Strand Ausnahmezustand in England – Briten erleben historische Hitzewelle

Fabienne Berner

27.5.2026

Hitze_Grossbritannien

Hitze_Grossbritannien

27.05.2026

Statt Regen und grauem Himmel gibt es in Grossbritannien Ende Mai plötzlich Rekordhitze. Die Strände sind überfüllt, der Asphalt flimmert – und die Hitze hält an.

Fabienne Berner

27.05.2026, 15:45

Grossbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. Am Dienstag wurden in London und anderen Regionen Rekordwerte von über 35 Grad gemessen – so heiss war es im Mai auf der Insel noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Wetterdienst Met Office spricht von «aussergewöhnlicher» Hitze.

Auch am heutigen Mittwoch bleibt es vielerorts extrem heiss. Tausende Briten und Britinnen strömten bereits über Pfingsten an die Strände und in die Parks, vielerorts herrschte Ausnahmezustand. Meteorolog*innen rechnen zwar in den nächsten Tagen langsam mit etwas Abkühlung, doch in weiten Teilen des Landes dürften weiterhin Temperaturen um die 30 Grad erreicht werden.

Mehr zum Thema

Dermatologe klärt auf: «Sonnenbrände sind besonders bei Kindern sehr gefährlich»

Dermatologe klärt auf: «Sonnenbrände sind besonders bei Kindern sehr gefährlich»

Es ist endlich wieder warm und die Sonne scheint. Doch wie schädlich ist die Sonne eigentlich für unseren Körper? Dermatologe Christoph Schänzle klärt im Interview auf.

24.06.2024

Meistgelesen

Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Hüppi: «Was mir rausgerutscht ist, war nicht geplant, so clever bin ich nicht»
Ehepaar hat Schmerzen – dann folgt zweimal dieselbe Schock-Diagnose
Hischier rächt Biasca: «Ich sage nie etwas, aber wenn ich solche Sachen sehe …»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist

Mehr aus dem Ressort

5 Sonnenbad-Mythen im Check. Auch ein schön brauner Teint schadet der Haut, oder?

5 Sonnenbad-Mythen im CheckAuch ein schön brauner Teint schadet der Haut, oder?

Die schönsten Badis der Schweiz. Wer jetzt nicht ins Wasser springt, ist selber schuld

Die schönsten Badis der SchweizWer jetzt nicht ins Wasser springt, ist selber schuld

Wellenreiten im Wallis. Ein wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54

Wellenreiten im WallisEin wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54