01:09

Trauer um Revolutionsführer Tausende strömen nach Teheran – So sieht der Abschied von Ali Chamenei aus

Eine riesige Menschenmenge versammelt sich am Wochenende auf dem Mosalla-Gelände in der iranischen Hauptstadt, um Ali Chamenei die letzte Ehre zu erweisen. Flaggen des Irans und der Hisbollah sowie rote Vergeltungsfahnen prägen das Bild. Unter den Trauernden sind viele Frauen und Kinder. Feiner Sprühnebel sorgt bei der Sommerhitze für Abkühlung. Am Montag beginnen die mehrtägigen Trauerprozessionen.