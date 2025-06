Tausende ukrainische Kinder verschwanden in Russland — dieses hat es zurückgeschafft

Aktivist*innen und Verbündete protestierten in London für die Freilassung ukrainischer Kinder, die während der Invasion der Ostukraine nach Russland entführt wurden. (Archiv) IMAGO/Avalon/Zak Irfan

Illias Mutter starb bei der Belagerung von Mariupol, russische Beamte gaben ihn zur Adoption frei. Sein Grosi reiste nach Russland, um ihn nach Hause zu holen. Tausende ukrainische Kinder werden noch vermisst.

Tausende ukrainische Kinder sind nach der Invasion im Februar 2022 nach Russland verschleppt und zur Adoption freigegeben worden. Die wenigsten kehren nach Hause zurück.

Der 13-jährige Illia Matviienko ist eines davon, dank dem Wagemut und der Hartnäckigkeit seiner Grossmutter.

Seine Geschichte zeugt von den Schwierigkeiten der oft durch Freiwillige organisierten Rückholaktionen. Mehr anzeigen

Laut dem Conflict Observatory – Teil des Humanitarian Research Lab der Yale University – wurden seit Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine im Februar 2022 mindestens 19'500 Kinder aus den besetzten Gebieten zwangsweise nach Russland deportiert, in Umerziehungslager gebracht oder von russischen Familien adoptiert, ohne dass die Angehörigen ihren Aufenthaltsort kennen. Andere Schätzungen gehen von 50'000 bis 100'000 Kindern aus. Wie viele genau vermisst werden, ist unbekannt.

Im Rahmen einer Friedensregelung fordert die Ukraine eine vollständige Auflistung aller nach Russland gebrachten Kinder und deren Rückführung. Bei einem Treffen im Vatikan im Mai wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj direkt an Papst Leo XIV. und bat die Kirche um Unterstützung bei der Rückführung der Kinder.

Nur ein kleiner Teil von ihnen – etwa 1300 Kinder – konnten bislang im Rahmen von Abkommen, die von Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Heiligen Stuhl vermittelt wurden, sowie im Rahmen verdeckter Rettungsmissionen von Freiwilligen zurückgebracht werden.

Eines dieser Kinder ist der inzwischen 13-jährige Illia Matviienko. Dank dem Wagemut und der Hartnäckigkeit seiner Grossmutter hat er es zurück in seine Heimat geschafft. Die «Washington Post» erzählt seine Geschichte.

In Russland zur Adoption freigegeben

Drei Jahre sind vergangen, seit Illias Mutter nach einem russischen Angriff auf die ukrainische Küstenstadt Mariupol in seinen Armen verblutete, seit russische Soldaten ihn allein fanden und tiefer in das besetzte Donezker Gebiet brachten, wo er zur Adoption freigegeben wurde.

Letztes Jahr sprach Illia vor den Vereinten Nationen. Die russischen Soldaten hätten ihn einen Tag nach dem Tod seiner Mutter gefunden, erzählt er. Es sei im März 2022 gewesen, und wochenlang hätten er und seine Mutter Nataliia in einem Keller in Mariupol gekauert, Schnee geschmolzen, um zu trinken, und über offenem Feuer gekocht. Als sie sich nach draussen wagten, um nach Essen zu suchen, seien sie durch russischen Beschuss schwer verletzt worden. Illias Beine wurden zerschmettert, Nataliia erlitt eine schwere Kopfverletzung. Sie schleppte ihren Sohn in ein nahegelegenes Wohnhaus. Dort seien sie eingeschlafen.

Am nächsten Morgen sei er in völliger Stille aufgewacht, berichtet Illia weiter. Ein Nachbar habe die Leiche seiner Mutter abgeholt. Dann seien Männer in russischen Uniformen gekommen und hätten ihn in ein Spital in Donezk gebracht, 120 Kilometer vom Belagerungsgebiet entfernt. Waisenkinder aus Mariupol füllten den dritten Stock des Gebäudes. Illia hörte die Ärzte über die Amputation seines linken Beins diskutierten, bevor sie sich dagegen entschieden. Er sei ohne Betäubung operiert worden, sagt er. Später sei er von einem Fremden vor laufender Kamera zum Tod seiner Mutter befragt worden.

Anstatt seine Familie zu suchen oder sein Heimatland zu kontaktieren, wie es das Völkerrecht vorschreibt, stellten die Behörden Illia eine russische Geburtsurkunde aus und gaben ihn zur Adoption frei. Im Spital freundete er sich mit seinem Zimmernachbarn, Vitalii, an, dessen Eltern ebenfalls vermisst wurden. Krankenschwestern teilten den Jungen schliesslich mit, dass sie – zusammen mit 30 anderen Kindern – bald nach Moskau geschickt würden. Er habe sich gefragt, wo sei Grosi sei, erzählt Illia.

Grosi entdeckt ihren Enkel zufällig auf Propagandavideo

Olena Matviienko wusste nichts über den Verbleib ihres Enkels. Durch Zufall entdeckt sie ihn in einem 26-sekündigen russischen Propagandavideo, das Illia in seinem Krankenhausbett zeigt, wie er in ein blau-rotes Mikrofon spricht. Mithilfe von Freiwilligen in Russland stellte Olena Kontakt zum Spital in Donezk her. Am Telefon teilte ihr der Chefarzt mit, dass Illias Adoption anstehe.

Eine Kopie von Nataliias Reisepassas war das einzige Dokument, das Olena besass, um zu beweisen, dass Illia ihr Enkel ist. Freiwillige halfen ihr, Kopien weiterer Unterlagen zu besorgen – Illias ukrainische Geburtsurkunde, ihre Wohnungsregistrierung, Sorgerechtsunterlagen und die polizeilichen Ermittlungen zum Tod ihrer Tochter. Sie steckte die Dokumente in eine Plastiktüte und kontaktierte das Präsidialamt. Dieses startete eine Sonderaktion, um Illia zurückzuholen.

Wenige Wochen später bestiegen Olena und ein anderer Mann – dessen Enkelin ebenfalls in Russland festgehalten wurde – einen speziellen Diplomatenzug nach Polen. Dort angekommen, erzählt Olena der «Washington Post», seien sie mit einem Privatflugzeug eines russischen Oligarchen nach Moskau geflogen und seien dann mit dem Zug 20 Stunden nach Donezk gefahren. Endlich im Krankenhaus angekommen, habe sie ihren verzweifelten Enkel in die Arme schliessen können.

Geänderte Daten erschweren Rückholaktionen

Die Rückholaktionen gestalten sich als oft mühsam und vergebens, nicht zuletzt weil die russischen Beamten die Namen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der verschleppten ukrainischen Kinder ändern. Olenas Reise, die sie über vier internationale Grenzen und tief nach Russland führte, zeigt, wie schwierig es ist, auch nur ein Kind zurückzubekommen.

Illia weiss, dass er Glück hatte. Anders als so viele andere ukrainische Kinder konnte er nach Hause zurückkehren. Manchmal fragt er sich, ob Vitalii, sein Freund im Spital in Donezk, auch gefunden wurde. Oder ob er jetzt vielleicht in Moskau lebt.

