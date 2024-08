Team Harris kämpft im Swing State Arizona um Stimmen

Trump strebt drei TV-Duelle mit Harris an

STORY: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump peilt im September drei TV-Duelle mit seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris an – im Programm verschiedener TV-Sender. Bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz in Palm Beach, Florida, sagte Trump am Donnerstag, er wolle die Debatten am 4., 10. und 25. September abhalten, wobei die Sender Fox, ABC und NBC jeweils eine davon ausrichten würden. Seine Wahlkampfteam stellte später klar, dass Trump verwechselt habe, welcher Sender welche Debatte ausrichten würde. ABC News kündigte eine Präsidentschaftsdebatte für den 10. September an, zu der sich sowohl Trump als auch Harris bereiterklärt hatten. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sprach am Donnerstag bei ihrer Abreise aus Michigan zunächst von einem TV- Duell gegen Trump, zeigte sich aber offen für eine weitere Debatte. «Nun, ich bin froh, dass er endlich einer Debatte am 10. September zugestimmt hat, ich freue mich darauf. Ich hoffe, er kommt.» «Ich bin gerne bereit, über eine weitere Debatte nach dem 10. September zu sprechen, ganz sicher.» Harris hat in einer Umfrage ihren Vorsprung vor dem republikanischen Rivalen Donald Trump ausgebaut. Einer Ipsos-Umfrage vom 2. bis zum 7. August zufolge, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, führt Harris mit 42 Prozent zu 37 Prozent vor Trump. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom 22. bis 23. Juli lag sie mit 37 Prozent zu 34 vor Trump. In dieser Woche hatte Harris den Gouverneur von Minnesota, Tim Waltz, zu ihrem Vizekandidaten gemacht.

09.08.2024