Chaos bei Wal-Aktion – im Rettungsteam brodelt's gewaltig

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mitglieder verlassen Initiative Chaos bei Wal-Aktion – im Rettungsteam brodelt's gewaltig

SDA

21.4.2026 - 09:27

Der Buckelwal liegt noch immer vor der Insel Poel.
Der Buckelwal liegt noch immer vor der Insel Poel.
Keystone

Nach internen Differenzen zieht die Pressesprecherin der Wal-Rettungsinitiative Konsequenzen. Auch im Tierärzteteam gibt es personelle Ausfälle.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

21.04.2026, 09:27

21.04.2026, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der privaten Rettungsaktion des gestrandeten Wals vor der Insel Poel kommt es zu mehreren personellen Ausfällen im Einsatzteam.
  • Die Pressesprecherin sowie mehrere Tierärztinnen haben das Projekt verlassen oder sind krankheitsbedingt ausgefallen.
  • Trotz interner Konflikte und hoher Belastung betonen die Beteiligten, die Rettungsaktion fortsetzen zu wollen.
Mehr anzeigen

Mehrere Teammitglieder haben die private Initiative zur Rettung des Wals vor der deutschen Ostseeinsel Poel verlassen oder fallen vorerst aus.

Christiane Freifrau von Gregory, die als Pressesprecherin des Teams aufgetreten ist, tritt zurück. Sie mache den Weg frei, da eine konstruktive und professionelle Zusammenarbeit unter den derzeitigen Rahmenbedingungen «für uns» nicht mehr möglich sei.

«Unser Ziel war es stets, die professionelle und ruhige Umsetzung des Konzepts, das Mensch und Tier schützt. Die aktuellen Entwicklungen und die Dynamiken vor Ort entsprechen jedoch nicht mehr den Grundwerten und Standards, für die ich persönlich und wir als Team stehen», heisst es in einer schriftlichen Mitteilung von Gregorys.

Live im Ticker und Stream. Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder

Live im Ticker und StreamZeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder

Weiter teilt sie mit: «Um die Integrität unserer bisherigen Arbeit zu wahren und die weitere Rettung des Tieres nicht durch interne Differenzen zu belasten, ist ein klarer Schnitt zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich.»

Nicht die einzige Personalie im Team

Der Rückzug der Sprecherin ist nicht der einzige, den die private Initiative verkraften muss. So ist deren leitende Tierärztin, Janine Bahr-van Gemmert, gestern mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wie der Umweltminister des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, sagte.

Auch eine weitere Tierärztin fällt demnach aus. «Ich habe natürlich auch mit grosser Sorge zur Kenntnis genommen, dass die aus Hawaii eingeflogene Tierärztin abgereist ist», sagte Backhaus am Morgen. «Das nehme ich zur Kenntnis.» Zuvor hatten Medien berichtet, dass Jenna Wallace wegen Differenzen im Team abgereist sei.

Mediamarkt-Mitgründer und Mitfinanzierer der Aktion Walter Gunz sprach von einer enormen Belastung für das ganze Team. Er selbst habe seit acht Tagen nur drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen und sei auch angeschlagen. «Wir sind alle am Ende.» Aufgeben wolle die Initiative aber nicht. Es gehe auf jeden Fall weiter.

Video aus dem Ressort

Buckelwal gestrandet: Australien zeigt, wie schnell eine Walrettung gehen kann

Buckelwal gestrandet: Australien zeigt, wie schnell eine Walrettung gehen kann

Ein gestrandeter Buckelwal wird in Australien innert 24 Stunden gerettet, während sein Artgenosse Timmy in Deutschland seit über zwei Wochen um sein Leben kämpft. Welche Methode wenden die Australier*innen an?

17.04.2026

Meistgelesen

Fertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version
«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Immer mehr Schweizer werden von schwerer Krankheit heimgesucht
Chaos bei Wal-Aktion – im Rettungsteam brodelt's gewaltig
Kandidatin beichtet Jauch ihre Träume – das wird ihm richtig unangenehm

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Grossbritannien. König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

GrossbritannienKönig Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

Aktuell. USA: Leiche im Kofferraum – Mordanklage gegen Tiktok-Musiker

AktuellUSA: Leiche im Kofferraum – Mordanklage gegen Tiktok-Musiker

Brand, Feuer. Lagerhallen und Wohnhaus in Saxon VS durch Brand zerstört

Brand, FeuerLagerhallen und Wohnhaus in Saxon VS durch Brand zerstört