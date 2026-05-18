Teenager fährt mit gestohlenem Bus Hunderte Kilometer – zum dritten Mal

Strolchenfahrt über die GrenzeTeenager fährt mit gestohlenem Bus Hunderte Kilometer – zum dritten Mal
Dominik Müller
18.5.2026
Ein 14-jähriger Norweger macht mit Busdiebstählen Schlagzeilen. Bereits vor einem Monat war der Teenager mit einem gestohlenen Bus bis nach Schweden gefahren. Nun wurde er erneut von der Polizei aufgegriffen.
Ein 14-jähriger Norweger ist bereits zum dritten Mal innerhalb von sechs Monaten wegen eines gestohlenen Linienbusses von der Polizei aufgegriffen worden. Das bestätigten die Behörden gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK.
Am Sonntag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Jugendlichen am Steuer eines Busses nahe Grimstad im Süden Norwegens. Laut Polizei war das Fahrzeug zuvor in Oslo entwendet worden und wurde später in Kristiansand gestoppt – rund 300 Kilometer vom Tatort entfernt. «Es war eine lange Fahrt, aber der Bus war leer», sagte ein Einsatzleiter zu NRK.
Bereits vor einem Monat soll derselbe Jugendliche einen Bus im Raum Oslo gestohlen und damit bis nach Schweden gefahren sein. Damals konnte ihn die schwedische Polizei dank GPS-Ortung stoppen, bevor er Göteborg erreichte.
Keine Verletzten
Zuvor hatte der Junge laut Berichten auch einen Bus in der Region Stavanger entwendet und diesen nach mehreren Stunden selbst zurückgebracht.
Die norwegische Polizei betont, man nehme die Vorfälle «sehr ernst». Angaben zu einem möglichen Motiv machten die Behörden jedoch nicht. Die Sozialdienste wurden erneut eingeschaltet. Trotz der riskanten Fahrten wurde in keinem der Fälle jemand verletzt, zudem befanden sich keine Passagiere in den gestohlenen Bussen.
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