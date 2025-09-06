  1. Privatkunden
Vom Schüler zum Forscher Teenager verblüfft Astronomen – und entdeckt 1,5 Millionen Himmelskörper

Sven Ziegler

6.9.2025

Matteo Paz entdeckte Millionen neuer Weltraumobjekte
Matteo Paz entdeckte Millionen neuer Weltraumobjekte
caltech.edu

Ein Teenager aus Kalifornien hat mithilfe künstlicher Intelligenz 1,5 Millionen bislang unbekannte Himmelsobjekte identifiziert. Heute arbeitet er bereits als bezahlter Forscher am Caltech.

Sven Ziegler

06.09.2025, 12:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kalifornier Matteo Paz nutzte KI, um Daten des Weltraumteleskops Neowise auszuwerten.
  • Dabei entdeckte er mehr als 1,5 Millionen bislang unbekannte Objekte wie Quasare oder Supernovae.
  • Paz arbeitet inzwischen als Forschungsassistent am Caltech und bildet neue Schüler aus.
Mehr anzeigen

Der 18-jährige Matteo Paz verblüfft die internationale Wissenschaftsgemeinde: Mithilfe einer selbst entwickelten künstlichen Intelligenz spürte der Schüler der Planet Finder Academy des Caltech über 1,5 Millionen unbekannte Objekte im All auf.

Seine Arbeit begann 2022 unter Anleitung von Astronom Davy Kirkpatrick. Grundlage waren die Daten der Mission Neowise, die ursprünglich Asteroiden aufspüren sollte, aber über zehn Jahre hinweg riesige Mengen an Infrarotinformationen lieferte.

Paz brachte theoretische Mathematik, Programmierung und Zeitbereichsanalyse zusammen, um ein Modell zu entwickeln, das Variationen im Lichtmuster erkennen kann. «Das Modell zeigte fast sofort vielversprechende Ergebnisse», so Kirkpatrick. Entdeckt wurden Quasare, Doppelsternsysteme und Supernovae, wie die Plattform «DailyGalaxy» berichtet.

Vom Schüler zum Forscher

Nur sechs Wochen brauchte Paz, um die KI zum Laufen zu bringen. Heute ist er bezahlter Forschungsassistent am Caltech, wo er die Methode weiter verfeinert und auch andere Schüler ausbildet. «Ich habe das Unsichtbare kartiert», beschreibt der junge Forscher seine Arbeit.

Das Potenzial geht laut Paz über die Astronomie hinaus: Auch in Bereichen wie Finanzwelt oder Umweltüberwachung könne seine Methode zum Einsatz kommen.

Dass Tech-Talente heiss begehrt sind, zeigt ein weiteres Beispiel: Laut «DailyGalaxy» bot Meta-Chef Mark Zuckerberg dem 24-jährigen KI-Spezialisten Matt Deitke ein Gehaltspaket von rund 250 Millionen Dollar – allein 100 Millionen im ersten Jahr. «Wenn Informatiker wie Profisportler bezahlt werden, haben wir den Höhepunkt der ‹Rache der Nerds› erreicht», kommentierte Ökonom David Autor.

