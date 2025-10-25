Trotz Feuerwerkverbot: Lichterfest lässt Neu-Delhi im Smog versinken Feinstaub 50-mal über dem Normalwert, tränende Augen und Atemnot: Das religiöse Diwali-Fest bringt Neu-Delhi nicht nur Licht und Hoffnung, sondern auch Lärm, Rauch und gefährlich schlechte Luft. Warum das so ist, erfährst du im Video. 22.10.2025

Feinstaub 50-mal über dem Normalwert, tränende Augen und Atemnot: Das religiöse Diwali-Fest bringt Neu-Delhi nicht nur Licht und Hoffnung, sondern auch Lärm, Rauch und gefährlich schlechte Luft. Warum das so ist, erfährst du im Video.

Von Luna Pauli Fabienne Berner

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Neu-Delhi wird das Lichterfest Diwali dieses Jahr vom 18. bis 22. Oktober gefeiert.

Die Luftverschmutzung in der Metropole hat sich durch die Feierlichkeiten drastisch verschärft.

Im Video erfährst du, wieso die Stadt in Smog gehüllt wird und welche Auswirkungen dies auf die Bevölkerung hat.

Smog statt Glanz in Neu-Delhi: In Indiens Hauptstadt liegt zurzeit dicke Luft – im wahrsten Sinne des Wortes. Während Diwali, dem Lichterfest, feiern Millionen den Sieg des Guten über das Böse. Doch die Feierlichkeiten lassen die Luftqualität dramatisch sinken. Warum die Stadt jedes Jahr in dichten Smog gehüllt wird, erfährst du im Video.

Ein Fest des Lichts, das Religionen verbindet

Diwali steht für Hoffnung, Licht und Neubeginn. Es dauert mehrere Tage und wird je nach Region an unterschiedlichen Daten gefeiert – meist im Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Mitte November. Gefeiert wird es vor allem von Hinduisten, aber auch Sikhs, Jains und Buddhisten nehmen teil.

