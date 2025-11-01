  1. Privatkunden
Missverständnis sorgte für Spott «Tempolimit» für Fussgänger in der Slowakei kommt doch nicht

dpa

1.11.2025 - 08:29

In der Slowakei droht kein «Tempolimit» für Fussgänger.
In der Slowakei droht kein «Tempolimit» für Fussgänger.
Keystone

Ein neues Gesetz soll Fussgänger auf Gehwegen schützen. Missverständliche Interpretationen sorgten aber für Verunsicherungen – und Witze im Internet.

DPA

01.11.2025, 08:29

01.11.2025, 08:33

Anders als zunächst vielfach angenommen wird es in der Slowakei künftig doch kein Tempolimit für Fussgänger geben. Am Mittwochabend stellte der Abgeordnete Lubomir Vazny, der den Gesetzesentwurf formuliert hatte, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen STVR klar, dass die Kritik und Scherze auf einem Missverständnis beruhten.

Es drohe kein Tempolimit für Fussgänger, sondern für alle anderen, die sich auf Gehwegen bewegten. Zuvor hatten politische Debatten den Eindruck erweckt, ein Tempolimit würde auch für Fussgänger gelten. 

«Gehgeschwindigkeit» als Richtwert

Die am Dienstag von einer Parlamentsmehrheit angenommene Gesetzesänderung definiert erstmals eine sogenannte «Gehgeschwindigkeit» von sechs Kilometern pro Stunde und legt diese in mehreren weiteren Paragrafen als Tempolimit für Verkehrsteilnehmer fest, die unter bestimmten Umständen Gehwege benutzen dürfen.

Das sei aber nicht so zu verstehen, dass sich die Fussgänger selbst an dieses Tempolimit von sechs km/h zu halten hätten, erklärte Vazny.

Zweck der Bestimmung sei, dass zum Schutz der Fussgänger alle diejenigen Verkehrsteilnehmer, die zum Beispiel als Skater, Scooter- und E-Rollerfahrer oder Radfahrer Gehwege benutzten, sich nicht viel schneller als Fussgänger bewegen dürften – also nur im Rahmen dieser als Richtwert festgelegten «Gehgeschwindigkeit».

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

In Meilen ZH ist am Freitagabend ein zehnjähriger Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.﻿

01.11.2025

Foodnerds – Ilario Garbani: «Ich will nicht, dass die Farina bóna mit mir stirbt!»

Foodnerds – Ilario Garbani: «Ich will nicht, dass die Farina bóna mit mir stirbt!»

Ilario Garbani als Retter der Farina bóna zu bezeichnen, ist keine Übertreibung. Der ehemalige Primarlehrer hat nicht nur eine alte Mühle in Vergeletto TI wieder in Schuss gebracht, sondern damit auch dem «guten Mehl» zur Renaissance verholfen.

26.12.2020

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

Die Westschweizerin Sandrine Blétry ist schon in Australien am Great Barrier Reef und auf den Malediven getaucht. Doch im Winter zieht es sie regelmässig an den Lac Lioson. Dort erwartet sie ein einzigartiges Unterwasserspektakel.

02.05.2020

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

Foodnerds – Ilario Garbani: «Ich will nicht, dass die Farina bóna mit mir stirbt!»

Foodnerds – Ilario Garbani: «Ich will nicht, dass die Farina bóna mit mir stirbt!»

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

