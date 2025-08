Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, bei einer Pressekonferenz mit aus Texas «geflohenen» Demokraten. Mark Black/FR171635 AP/AP/dpa

Republikaner in Texas wollen auf das Bestreben von Donald Trump eine Wahlkreisreform durchsetzen, mit deren Hilfe seine Partei bei Zwischenwahlen im kommenden Jahr ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus in Washington ausbauen könnte. Doch Abgeordnete der Demokraten haben einen Trick gefunden, um das zu verhindern.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr als 50 demokratische Abgeordnete haben Texas verlassen, um eine Abstimmung zur Wahlkreisreform zu blockieren.

Gouverneur Greg Abbott droht mit Amtsenthebung – seine Gegner lachen über die Drohung.

Hintergrund ist ein von Donald Trump unterstützter Plan, fünf neue republikanische Wahlkreise zu schaffen. Mehr anzeigen

Die Republikaner in Texas kommen mit ihren Plänen für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise nicht voran. Dutzende Abgeordnete der oppositionellen Demokraten verliessen Texas und machten auf diese Weise das Repräsentantenhaus des US-Staates beschlussunfähig. Abgeordnete im 150 Sitze zählenden texanischen Repräsentantenhaus können keine Gesetze verabschieden, solange nicht mindestens zwei Drittel von ihnen anwesend sind – das sogenannte Quorum.

Derzeit halten die Demokraten 62 Mandate in der von den Republikanern dominierten Kammer. Mindestens 51 von ihnen haben Texas verlassen, wie Josh Rush Nisenson, der Sprecher der Fraktion der Demokratischen Partei, mitteilte.

Der republikanische Gouverneur Greg Abbott drohte Demokraten, die der Abstimmung fernbleiben, mit Amtsenthebung. Er berief sich auf ein vom republikanischen Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, veröffentlichtes nicht bindendes Rechtsgutachten von 2021, wonach das Wegbleiben eines texanischen Abgeordneten als Amtsverzicht gewertet werden könne. «Diese Schwänzerei endet jetzt», betonte der Gouverneur.

«Verhaften und zurück ins Kapitol»

Paxton schrieb im Kurznachrichtendienst X, Demokraten, die wie Feiglinge flüchteten, sollten «verhaftet und sofort zurück ins Kapitol gebracht werden».

Etliche aus Texas ausgereiste Abgeordnete reagierten mit Spott. Abbott habe gar keine rechtliche Handhabe, erklärte Jolanda Jones, die sich mit anderen Kollegen in New York aufhielt. «Vorladungen aus Texas greifen in New York nicht, also kann er nicht kommen und uns holen. Vorladungen in Texas funktionieren nicht in Chicago. (...) Er verbreitet nur Schall und Rauch.»

Bei dem Streit geht es im Kern um das Bestreben von US-Präsident Donald Trump, vor den Zwischenwahlen 2026 fünf weitere Wahlkreise in Texas zu schaffen, deren Wählerschaft zu den Republikanern tendiert. Ein solches Szenario würde die Chancen seiner Partei erhöhen, ihre aktuell hauchdünne Mehrheit im Repräsentantenhaus in Washington zu festigen. Die Republikaner in Texas setzten die Vorgabe aus dem Weissen Haus um und schnitten eine neue Wahlkreiskarte zu, aus der sich fünf neue Mandate ergeben könnten.