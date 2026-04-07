TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte

Der TGV wurde bei dem Unfall schwer zerstört. X

Im nordfranzösischen Noeux-les-Mines ist ein TGV am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen der französischen Armee kollidiert und entgleist. Der Lokführer kam dabei ums Leben, mindestens 27 weitere Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein TGV ist im nordfranzösischen Noeux-les-Mines an einem Bahnübergang mit einem Militärlastwagen kollidiert und entgleist.

Der Lokführer kam ums Leben, der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt, mindestens 27 weitere Personen wurden verletzt.

Der Zugverkehr auf der Strecke Béthune–Arras ist in beiden Richtungen unterbrochen, Ersatzbusse evakuieren die rund 250 Passagiere. Mehr anzeigen

Auf der Strecke Dünkirchen–Paris ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Zugunglück gekommen. Bei Noeux-les-Mines im Pas-de-Calais stiess ein TGV an einem Bahnübergang mit dem Anhänger eines Militärlastwagens der französischen Armee zusammen. Der Zug entgleiste. Der Lokführer starb bei dem Unfall, der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt. Laut einem vorläufigen Polizeibericht wurden mindestens 27 weitere Personen verletzt.

An Bord des TGV befanden sich rund 250 Passagiere. Die SNCF setzte Ersatzbusse ein, um die Reisenden zu evakuieren. Der Zugverkehr auf der Strecke Béthune–Arras wurde in beiden Richtungen unterbrochen.

Erste Bilder aus der Region zeigen den zerstörten TGV und einen demolierten Lastwagen.

ALERTE - Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot kündigte an, gemeinsam mit SNCF-Präsident Jean Castex zum Unfallort zu reisen.

+++ Update folgt +++