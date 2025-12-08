Thailand hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe entlang der Grenze zu Kambodscha geflogen. (Archivbild) Anton L. Delgado/AP/dpa

Nach neuen Gefechten an der Grenze haben sich Thailand und Kambodscha erneut gegenseitig Angriffe vorgeworfen. Beide Seiten beschuldigen sich, das fragile Waffenruheabkommen verletzt zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thailand hat nach eigenen Angaben Luftangriffe an der Grenze zu Kambodscha geflogen.

uvor sollen kambodschanische Soldaten thailändische Truppen beschossen haben.

Beide Länder werfen sich nun vor, das Waffenruheabkommen zu brechen. Mehr anzeigen

Thailand hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe entlang der Grenze zu Kambodscha geflogen. Zuvor sollen kambodschanische Soldaten in der Provinz Ubon Ratchathani das Feuer auf thailändische Truppen eröffnet haben, wie Armeesprecher Winthai Suvaree mitteilte.

Dabei wurde ein Soldat getötet und vier weitere verletzt. Die thailändische Luftwaffe habe daraufhin Angriffe auf «militärische Ziele in mehreren Regionen» geflogen, um die Attacken zu beenden.

Kambodscha wies die Vorwürfe zurück und warf Thailand stattdessen vor, kambodschanische Soldaten in den Grenzprovinzen Preah Vihear und Oddar Meanchey angegriffen zu haben. Zudem habe die thailändische Armee Panzerschüsse auf Tempel abgegeben, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Kambodscha habe nicht zurückgeschossen.

Beide Länder werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, ein im Oktober geschlossenes Waffenruheabkommen zu verletzen. Das von den USA und Malaysia vermittelte Abkommen sah den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie eine Beobachtermission des Asean-Bündnisses vor. Bereits im Juli war der Konflikt in einen fünftägigen Grenzkrieg mit Dutzenden Toten und Hunderttausenden Vertriebenen eskaliert.