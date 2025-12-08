  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump-Deal auf der Kippe Thailand greift Ziele in Kambodscha an – mindestens ein Toter

Lea Oetiker

8.12.2025

Thailand hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe entlang der Grenze zu Kambodscha geflogen. (Archivbild)
Thailand hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe entlang der Grenze zu Kambodscha geflogen. (Archivbild)
Anton L. Delgado/AP/dpa

Nach neuen Gefechten an der Grenze haben sich Thailand und Kambodscha erneut gegenseitig Angriffe vorgeworfen. Beide Seiten beschuldigen sich, das fragile Waffenruheabkommen verletzt zu haben.

Lea Oetiker

08.12.2025, 08:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thailand hat nach eigenen Angaben Luftangriffe an der Grenze zu Kambodscha geflogen.
  • uvor sollen kambodschanische Soldaten thailändische Truppen beschossen haben.
  • Beide Länder werfen sich nun vor, das Waffenruheabkommen zu brechen.
Mehr anzeigen

Thailand hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe entlang der Grenze zu Kambodscha geflogen. Zuvor sollen kambodschanische Soldaten in der Provinz Ubon Ratchathani das Feuer auf thailändische Truppen eröffnet haben, wie Armeesprecher Winthai Suvaree mitteilte.

Dabei wurde ein Soldat getötet und vier weitere verletzt. Die thailändische Luftwaffe habe daraufhin Angriffe auf «militärische Ziele in mehreren Regionen» geflogen, um die Attacken zu beenden.

Kambodscha wies die Vorwürfe zurück und warf Thailand stattdessen vor, kambodschanische Soldaten in den Grenzprovinzen Preah Vihear und Oddar Meanchey angegriffen zu haben. Zudem habe die thailändische Armee Panzerschüsse auf Tempel abgegeben, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Kambodscha habe nicht zurückgeschossen.

Beide Länder werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, ein im Oktober geschlossenes Waffenruheabkommen zu verletzen. Das von den USA und Malaysia vermittelte Abkommen sah den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie eine Beobachtermission des Asean-Bündnisses vor. Bereits im Juli war der Konflikt in einen fünftägigen Grenzkrieg mit Dutzenden Toten und Hunderttausenden Vertriebenen eskaliert.

Meistgelesen

Über 100 Velos bei Bern geklaut – die Bande verkaufte die Beute dreist auf Facebook
Trump inszeniert bei Gala im Kennedy Center vor allem sich selbst
Drei Menschen sterben durch Monsterwelle auf Teneriffa
ICE-Razzien in Louisiana legen das öffentliche Leben lahm
Welches Material gibt eigentlich am wärmsten?