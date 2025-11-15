Nach Kritik aus der Tourismusbranche erlaubt Thailand zwischen 14 und 17 Uhr wieder den Verkauf von Alkohol. Imago/Manfred Siebinger

Erst verschärft, jetzt gelockert: Die thailändische Regierung hat ein striktes Alkoholverbot wieder teilweise aufgehoben – nach heftiger Kritik aus der Tourismusbranche.

Zwischen 14 und 17 Uhr soll der Verkauf im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts wieder erlaubt sein.

Hintergrund ist massive Kritik aus Tourismus- und Gastronomiekreisen wegen erwarteter Umsatzeinbussen.

Erst letzte Woche hat die thailändische Regierung striktere Alkoholregeln eingeführt: Wer zwischen 14 und 17 Uhr Alkohol trinkt oder serviert bekommt, sollte mit einer Geldstrafe von 10'000 Baht (245 Schweizer Franken) oder mehr belegt werden. Doch jetzt rudert die Regierung zurück. Das Verbot wird teilweise wieder aufgehoben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Laut Gesundheitsminister Pattana Promphat soll der Verkauf zwischen 14 und 17 Uhr im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts wieder erlaubt werden. Das gab er am späten Donnerstag nach einer dreistündigen Sitzung des Alkoholkontrollausschusses bekannt. Zuvor haben Barbesitzer und Akteure der Tourismusbranche massive Umsatzeinbussen befürchtetet und Kritik geäussert.

Eigentlich ist der Verkauf von Alkohol in Thailand am Nachmittag bereits seit 1972 in den meisten Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten verboten. Die Gesetzesverschärfung von letzter Woche stärkte jedoch die Durchsetzung dieser Regeln und verschärfte zudem Werbeverbote für alkoholische Getränke.