Im Koma seit 2022 Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha

dpa

1.9.2025 - 07:37

Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha
Prinzessin Bha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos im Krankenhaus. (Archivbild)

Prinzessin Bha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos im Krankenhaus. (Archivbild)

Bild: dpa

Anhänger hatten nach Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Probleme wochenlang vor dem Krankenhaus ausgeharrt. (Archivbild)

Anhänger hatten nach Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Probleme wochenlang vor dem Krankenhaus ausgeharrt. (Archivbild)

Bild: dpa

Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha - Gallery
Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha - Gallery. Prinzessin Bha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos im Krankenhaus. (Archivbild)

Prinzessin Bha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos im Krankenhaus. (Archivbild)

Bild: dpa

Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha - Gallery. Anhänger hatten nach Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Probleme wochenlang vor dem Krankenhaus ausgeharrt. (Archivbild)

Anhänger hatten nach Bekanntwerden ihrer gesundheitlichen Probleme wochenlang vor dem Krankenhaus ausgeharrt. (Archivbild)

Bild: dpa

Thailand bangt um Prinzessin Bha. Der beliebte Adelsspross liegt seit 2022 im Koma. Nach Wochen der Sorge wegen einer Infektion gibt der Palast jetzt leichte Entwarnung. Was sagen die Ärzte?

DPA

01.09.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2.5 Jahren liegt die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha bewusstlos in einem Krankenhaus in Bangkok.
  • Im Jahr 2022 brach die Prinzessin plötzlich zusammen.
  • Nun hat der Palast ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben.
Mehr anzeigen

Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos in einem Krankenhaus in Bangkok. Nach einer kürzlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands gibt der Palast nun leichte Entwarnung: Der Allgemeinzustand der 46-Jährigen habe sich nach Komplikationen wegen einer Blutvergiftung insgesamt verbessert, hiess es in einer Mitteilung des königlichen Haushaltsbüros. Ihr Blutdruck sei trotz des Absetzens blutdrucksteigernder Medikamente mittlerweile konstant.

Was war passiert?

Es handelte sich erst um die sechste Mitteilung, seit «Princess Bha», wie sie in ihrer Heimat genannt wird, im Dezember 2022 in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen war. Seither liegt sie im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok im Koma. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

In den vergangenen Wochen hat sich der Palast aber nun gleich dreimal geäussert. Am 9. August hiess es, die Prinzessin leide an einer schweren Infektion im Blutkreislauf, was in Thailand grosse Sorge ausgelöst hatte. In einer weiteren Mitteilung zehn Tage später wurde noch keine bedeutsame Besserung verkündet.

Jetzt aber hat sich der Zustand der beliebten Royal offenbar stabilisiert. Die behandelnden Ärzte verabreichten dennoch weiterhin Antibiotika, um die Infektion unter Kontrolle zu halten, hiess es. Zusätzlich kämen medizinische Geräte zum Einsatz, um die Herz-, Lungen- und Nierenfunktion der Prinzessin zu unterstützen.

Grosse Anteilnahme im ganzen Land

Die aktuellen Updates zeigen das riesige mediale Interesse an ihrem Schicksal. Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis. 

Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des heutigen Königs Maha Vajiralongkorn (73) und ist seine älteste Tochter. Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York. Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehören, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt.

Videos aus dem Ressort

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor Plymouth – einst geheim und gefährlich. Mit einer Grosskanone ausgestattet, war sie ihrer Zeit weit voraus. Die spektakulären Aufnahmen des Wracks zeigt blue News im Video.

27.08.2025

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Immer wieder kommen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu Elefanten bei Zugkollisionen ums Leben. Jetzt soll ein KI-System die Tiere schützen. Wie die Hightech arbeitet und wie effizient sie wirkt, erfährst du im Video.

27.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

