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Trauer in Thailand Nach fast vier Jahren im Koma – Prinzessin Bha (47) ist gestorben

dpa

12.6.2026 - 04:57

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery
Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Prinzessin Bha liegt seit dreieinhalb Jahren im Koma. In Thailand ist sie sehr beliebt. (Archivbild)

Prinzessin Bha liegt seit dreieinhalb Jahren im Koma. In Thailand ist sie sehr beliebt. (Archivbild)

Bild: Keystone

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Im Spital harrten nach dem Zusammenbruch der Prinzessin viele Menschen aus und warteten auf Neuigkeiten. (Archivbild)

Im Spital harrten nach dem Zusammenbruch der Prinzessin viele Menschen aus und warteten auf Neuigkeiten. (Archivbild)

Bild: Keystone

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Prinzessin Bha (3. v.l.) soll zu den engsten Vertrauten des Monarchen gehört haben. (Archivbild)

Prinzessin Bha (3. v.l.) soll zu den engsten Vertrauten des Monarchen gehört haben. (Archivbild)

Bild: Keystone

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery
Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Prinzessin Bha liegt seit dreieinhalb Jahren im Koma. In Thailand ist sie sehr beliebt. (Archivbild)

Prinzessin Bha liegt seit dreieinhalb Jahren im Koma. In Thailand ist sie sehr beliebt. (Archivbild)

Bild: Keystone

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Im Spital harrten nach dem Zusammenbruch der Prinzessin viele Menschen aus und warteten auf Neuigkeiten. (Archivbild)

Im Spital harrten nach dem Zusammenbruch der Prinzessin viele Menschen aus und warteten auf Neuigkeiten. (Archivbild)

Bild: Keystone

Trauer in Thailand: Beliebte Prinzessin Bha gestorben – Gallery. Prinzessin Bha (3. v.l.) soll zu den engsten Vertrauten des Monarchen gehört haben. (Archivbild)

Prinzessin Bha (3. v.l.) soll zu den engsten Vertrauten des Monarchen gehört haben. (Archivbild)

Bild: Keystone

Prinzessin Bajrakitiyabha, die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn, ist tot. Die Juristin und frühere Botschafterin galt als eine der wichtigsten Figuren im Umfeld des Regenten. Seit 2022 lag sie im Koma.

DPA

12.06.2026, 04:57

12.06.2026, 06:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha ist im Alter von 47 Jahren gestorben.
  • Sie starb am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok.
  • Die 47-jährige Tochter von König Maha Vajiralongkorn war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht worden.
  • Seitdem lag die promovierte Juristin im Koma.
  • Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen.
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Grosse Trauer in Thailand: Die beliebte Prinzessin Bajrakitiyabha ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Wie der Palast mitteilte, verschied sie am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok.

Die älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in ihrer Heimat liebevoll Prinzessin Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma.

Ihr Gesundheitszustand hatte sich bereits im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen. In der Folge waren der Blutdruck der Prinzessin gesunken und Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Medizinische Geräte unterstützten zuletzt ihre Lungen- und Nierenfunktion. Am Donnerstag sei ihr Zustand immer kritischer geworden, hiess es in der Mitteilung.

Prinzessin Bajrakitiyabha hält während des UN-Menschenrechtsrat im europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf eine Rede. (14. September 2009)
Prinzessin Bajrakitiyabha hält während des UN-Menschenrechtsrat im europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf eine Rede. (14. September 2009)
Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi

Der König ordnete an, ihren Leichnam in die Thronhalle im Grand Palace in Bangkok zu bringen, wo die Öffentlichkeit Abschied von ihr nehmen kann. Später soll die Prinzessin mit höchsten Ehren beigesetzt werden. Der Grosse Palast ist der historische und kulturelle Mittelpunkt Bangkoks und ein Wahrzeichen Thailands.

Herzleiden als Auslöser?

Das Königshaus gab in den vergangenen Jahren nur sporadisch Mitteilungen zu ihrem Zustand heraus. Vor dreieinhalb Jahren war die Prinzessin in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen.

Auslöser soll ein Herzleiden gewesen sein. Seither wurde sie im Spital in Bangkok behandelt, soll aber nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

Prinzessin Bajrakitiyabha mit ihrem Vater, König Maha Vajiralongkorn am 1. November 2020 in Bangkok.
Prinzessin Bajrakitiyabha mit ihrem Vater, König Maha Vajiralongkorn am 1. November 2020 in Bangkok.
Bild: Keystone/AP Photo/Wason Wanichakorn

Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Spital aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis.

Juristin und Botschafterin

Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des Monarchen Maha Vajiralongkorn (73). Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York.

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Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehört haben, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt. Der König hat neben Bha offiziell noch sechs weitere Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen.

Erst im Oktober war die Mutter des Monarchen, Sirikit, im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war bis zum Tod von König Bhumibol 2016 mehr als sechs Jahrzehnte lang Königin.

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