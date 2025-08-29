  1. Privatkunden
Sturm der Entrüstung Thailands Regierungschefin verliert wegen heiklem Telefonat ihr Amt

Dominik Müller

29.8.2025

Paetongtarn Shinawatra ist erst die zweite Frau an der Spitze von Thailand. (Archivbild)
Paetongtarn Shinawatra ist erst die zweite Frau an der Spitze von Thailand. (Archivbild)
XinHua/dpa

Nur ein Jahr nach ihrem Amtsantritt muss Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra schon wieder abtreten.

Dominik Müller

29.08.2025, 11:11

29.08.2025, 11:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thailands Premierministerin Paetongtarn Shinawatra wurde vom Verfassungsgericht wegen eines geleakten Telefongesprächs des Amtes enthoben.
  • Das gesamte Kabinett muss zurücktreten, bleibt aber bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt.
  • Hintergrund ist ein Telefonat mit Kambodschas Ex-Staatschef Hun Sen, in dem Shinawatra etwa den thailändischen Armeechef kritisierte.
Mehr anzeigen

Paetongtarn Shinawatra, Thailands Premierministerin, muss ihr Amt niederlegen. Das geht aus einem Entscheid des thailändischen Verfassungsgerichts hervor.

Das Verfassungsgericht des Königreichs entschied, dass die 39-Jährige, die bereits Anfang Juli suspendiert worden war, in einem geleakten Telefongespräch gegen ethische Grundsätze verstossen habe und ihr Amt aufgeben müsse. Die Urteilsverkündung wurde live auf der Webseite des Gerichts übertragen.

Damit muss nun das gesamte Kabinett zurücktreten - es bleibt jedoch bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt. Interims-Ministerpräsident Phumtham Wechayachai führt ebenfalls weiter die Amtsgeschäfte, bis das Parlament über einen neuen Regierungschef entscheidet. Ob dieser erneut aus Paetongtarns Partei Pheu Thai stammen wird, ist aber unklar.

Das umstrittene Telefonat

Grund für die Absetzung ist ein umstrittenes Telefonat mit dem ehemaligen Staatschefs Kambodschas: Der kambodschanische Langzeitherrscher Hun Sen telefonierte nach tödlichen Schüssen auf einen kambodschanischen Soldaten ausserhalb der offiziellen diplomatischen Kanäle mit Shinawatra.

Ihr Vater ist Thaksin Shinawatra, ehemaliger Premier und seit Jahrzehnte eine wichtige politische Figur. Er und Hun Sen pflegen seit vielen Jahren eine professionelle, manche schreiben sogar eine freundschaftliche Beziehung und kennen einander gut.

Ein Tempel als Zankapfel. Darum beschiessen sich Thailand und Kambodscha immer wieder

Ein Tempel als ZankapfelDarum beschiessen sich Thailand und Kambodscha immer wieder

Hat Hun Sen etwas damit zu tun?

Im Telefongespräch nannte die Premierministerin den kambodschanischen Senatspräsidenten «Onkel» und äusserte sich negativ über den thailändischen Armeechef. Kurz danach wurde ein Mitschnitt des Telefongesprächs geleakt.

Ein Sturm der Entrüstung entlud sich über Paetongtarn Shinawatra. Ihr Vater, der thailändische Ex-Premier, fühlt sich und seine Familie verraten durch die Veröffentlichung des vermeintlich privaten Gesprächs.

Die Vermutung steht im Raum, dass Hun Sen etwas damit zu tun hat. Nachdem ein Ausschnitt öffentlich geworden war, publizierte er das ganze Gespräch, das er mit einem Mobilgerät aufgezeichnet haben will.

