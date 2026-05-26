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Fahndungserfolg in Deutschland Polizei findet Teenagerin in Unterschlupf eines mehrfach gesuchten Mannes

Sven Ziegler

26.5.2026

ARCHIV - 30.07.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Ein Polizeiauto mit blinkendem Blaulicht steht vor einem Gebäude. (zu dpa: «Mann mit Messer in Supermarkt - Festnahme») Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Patrick Seeger)
KEYSTONE

Die Polizei in Thüringen hat bei einer Fahndung nach einem gesuchten Straftäter auch eine vermisste 16-Jährige entdeckt. Die Jugendliche hielt sich gemeinsam mit dem 48-jährigen Mann in einem abgelegenen Unterschlupf auf. Zudem stiessen die Ermittler auf mutmasslich gestohlene E-Bikes.

Agence France-Presse

26.05.2026, 12:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei fand eine seit April vermisste 16-Jährige in einem Versteck in Thüringen.
  • Dort hielt sich auch ein mit drei Haftbefehlen gesuchter 48-Jähriger auf.
  • Ermittler entdeckten ausserdem mehrere mutmasslich gestohlene E-Bikes.
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Nach längerer Fahndung hat die Polizei in Thüringen einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 48-Jährige wurde am Sonntag in einem abgelegenen Unterschlupf im Ort Schmiedefeld bei Saalfeld entdeckt, wie die Polizei in Jena mitteilte.

Gegen den Mann lagen laut Behörden drei Haftbefehle vor. Ihm werden Drogen- und Eigentumsdelikte vorgeworfen. Zudem soll er eine bereits verhängte Haftstrafe nicht angetreten haben und deshalb untergetaucht sein.

Vermisste Jugendliche ebenfalls entdeckt

Bei dem Zugriff machten die Ermittler eine weitere Entdeckung: In dem Versteck befand sich auch eine 16-Jährige, die seit Anfang April vermisst worden war.

Das Mädchen war damals aus einer Jugendeinrichtung verschwunden. Laut Polizei wurde die Jugendliche nun wohlbehalten zurückgebracht.

Weitere Angaben zu den Hintergründen ihres Aufenthalts bei dem Mann machten die Behörden zunächst nicht.

Ermittler stossen auf mutmasslich gestohlene E-Bikes

Im Zuge der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ausserdem mehrere hochwertige E-Bikes. Nach ersten Erkenntnissen könnten diese gestohlen worden sein.

Die Ermittlungen zu den Fahrrädern sowie zu den genauen Umständen des Falls dauern an.

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