US-Verteidigungsminister Austin will am Freitag nach Israel reisen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will nach dem Grossangriff der islamistischen Hamas an diesem Freitag ebenfalls nach Israel reisen. Geplant sei ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant und anderen Mitgliedern der Notstandsregierung, kündigte das Verteidigungsministerium in Washington am Donnerstag an. Austin wolle mit dem Besuch das «unerschütterliche Engagement» der USA für die Sicherheit Israels deutlich machen, hiess es. Mit der israelischen Führung wolle er über ihre Einsatzplanung und Ziele in dem Konflikt sprechen. Es gehe auch darum, den Bedarf an Militärhilfe zu erörtern.

Am Donnerstag war bereits US-Aussenminister Antony Blinken nach Israel gereist. Auch Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) plant am Freitag einen Solidaritätsbesuch in Israel.