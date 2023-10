8.50 Uhr

Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind heute in Israel nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte am Morgen den Beginn einer «Militäroperation» gegen Israel. Hamas habe beschlossen, israelischen «Verbrechen» ein Ende zu setzen, sagte der Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.

Palestinian groups fire from a pickup truck at while Israeli residents looking out of their houses in southern Israel. pic.twitter.com/ZzL0PhRwuQ — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

In verschiedenen Städten Israels heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben. Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora). Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte im Verlauf des Tages Sicherheitsberatungen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee abhalten.

Hamas fighters on the streets in Sderot, Israel. Horrible images coming in, lots of dead and wounded civilians. This is terrorism. pic.twitter.com/VQ8Zl7PSBj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv wurde nach Armeeangaben ein Haus getroffen. Es war zunächst unklar, ob es dabei Verletzte gab. Der Rettungsdienst rief wegen eines Mangels an Blutkonserven zu dringenden Blutspenden im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv auf. Sanitäter berichteten ausserdem von Verletzten bei den Raketenangriffen im Bereich der Ortschaften Aschkelon, Gedera und Javne.

Israel’s Iron Dome active against rockets fired from the territory of the Gaza Strip. pic.twitter.com/MdoMkKAaBS — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

Der massive Angriff aus dem Gazastreifen kam unerwartet. Die Lage besonders im besetzten Westjordanland hatte sich allerdings zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der Armee getötet worden.