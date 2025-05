Ein Jet der US-Fluggesellschaft Jetblue auf dem Flughafen John F. Kennedy in New York. (Archivbild) sda

Ein Hund auf der Landebahn am JFK-Flughafen in New York sorgte Mitte April für mehrere Durchstartmanöver. Die Landung mehrerer Flugzeuge musste hinausgezögert werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Hund sorgte Mitte April am John F. Kennedy International Airport in New York für Chaos.

Grund dafür: Er irrte auf der Landebahn herum.

Es kam zu Verzögerungen. Mehr anzeigen

Auf den Pisten kleiner Flughäfen in ländlichen Regionen verirren sich häufig Tiere. Sie bergen dadurch eine Gefahr für startende und landende Flugzeuge. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Kollisionen. Doch auch an grossen Flughäfen kann es passieren, dass sich ein Tier auf der Landebahn befindet. So auch Mitte April am John F. Kennedy International Airport in New York.

Ein Airbus A220-300 von Portland war etwa 50 Meter hoch, als die Flugsicherung sagte: «Jetblue 407, go around.» Die Piloten bestätigten und starteten erneut. Der Kontrollturm erklärte: «Jetblue 407, auf der Landebahn war ein Hund, deshalb go around, steigen und auf 2000 Fuss bleiben.» Das berichtet der «aerotelegraph».

Ein weiteres Flugzeug von Jetblue wollte landen und wurde zum Durchstarten aufgefordert. Vom Boden erhielt der Kontrollturm anschliessend die Meldung: «Der Hund hat wieder angefangen, herumzurennen. Er läuft auf B und rennt Richtung D.» Auf Nachfrage dann die Bestätigung: «Er hat die Piste jetzt verlassen.»

Chaos ausgebrochen

Ende gut, alles gut? Nein.

Während sich neben den beiden Jetblue-Flügen auch ein Flugzeug von Hawaiian Airlines und Endeavor Air im Anflug befanden, fragte der Tower erneut am Boden nach, ob Landebahn 31R frei sei. Die Antwort: «Er ist wieder auf der Piste.»

Nachdem der Lotse den Jet von Hawaiian zum Durchstarten angewiesen hatte und das Flugzeug von Endeavor vor dem Hund auf der Landebahn gewarnt wurde, informierte er das Bodenpersonal erneut über die Situation: «Da ist gerade ein Hund auf der Landebahn, der für Chaos sorgt.»

Kurz darauf nahm er nochmals Kontakt mit den Mitarbeitern am Boden auf – diesmal kam die endgültige Freigabe für die Landebahn. Alle anfliegenden Maschinen konnten daraufhin sicher landen.