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«Das ist keine KI – das ist echt» Tierschützer retten 250 Hunde aus einem einzigen Haushalt

Maximilian Haase

9.4.2026

Hunderte Hunde in einem Haushalt: Die britische Tierschutzorganisation RSPCA musste sogar Vorwürfe von sich weisen, dass dieses Foto mit KI generiert sei.
Hunderte Hunde in einem Haushalt: Die britische Tierschutzorganisation RSPCA musste sogar Vorwürfe von sich weisen, dass dieses Foto mit KI generiert sei.
RSPCA

Tierschützer haben in Grossbritannien 250 verwahrloste Hunde aus einem Haushalt befreit – und mussten nach einem viralen Foto der Zustände gar Vorwürfe einer KI-Fälschung entkräften: «Das ist keine KI – das ist echt».

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Agence France-Presse, Redaktion blue News

09.04.2026, 22:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine britische Tierschutzorganisation hat aus einem einzigen Haushalt 250 verwahrloste Hunde befreit.
  • Ein online gepostetes Foto der Zustände ging viral und brachte der Organisation RSPCA gar Vorwürfe einer KI-Fälschung ein.
  • «Das ist keine KI – das ist echt», stellte die Organisation klar: «Wir können verstehen, dass die Leute so entsetzt sind, dass sie nicht glauben können, was sie sehen».
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Wenn etwas so unglaublich erscheint, dass die Leute eher an KI als an reales Geschehen glauben: Diese Erfahrung machte nun eine Tierschutzorganisation, die nach eigenen Angaben mehr als 250 Hunde aus einem Privathaushalt gerettet hat. Die britische Organisation RSPCA wies Vorwürfe zurück, dass ein von ihr veröffentlichtes Foto der verwahrlosten Pudel-Mischlinge eine KI-Fälschung sei. Das Bild war im Netz viral gegangen, Medien wie der «Guardian» hatten berichtet.

«Wir können verstehen, dass die Leute so entsetzt sind, dass sie nicht glauben können, was sie sehen», erklärte RSPCA-Leiterin Jo Hirst, nachdem das Foto viral gegangen war. «Aber dieses Foto ist keine Künstliche Intelligenz.» Auch in einem Socia-Media-Post musste die Organisation klarstellen: «Das ist keine KI – das ist echt».

Auf dem Foto sind dutzende Hunde in einem Wohnzimmer zu sehen, viele von ihnen in schlechtem Zustand. Die RSPCA, die älteste Tierschutzorganisation der Welt, nahm 87 der Hunde selbst auf, der Rest kam bei einer anderen Organisation unter. Manche der geretteten Hunde seien so verängstigt gewesen, «dass wir sie auf die Wiese tragen mussten», hiess es in dem Post.

«Wenn auch gutmeinende Besitzer überfordert sind»

Weitere Details wurden nicht veröffentlicht, auch nicht die Lage des Hauses. Die in den Fall verwickelten Menschen seien «extrem schutzbedürftig», hiess es. RSPCA-Leiterin Hirst sagte, der Fall sei ein Beispiel dafür, «was passieren kann, wenn auch gutmeinende Besitzer überfordert sind». Die Zucht könne ausufern und die Haltungsbedingungen ausser Kontrolle geraten.

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Laut RSPCA werden ihre Mitarbeiter zunehmend mit Einsätzen konfrontiert, bei denen zu viele Tiere in einem einzelnen Haushalt leben. 2025 habe es in England und Wales 4200 Fälle mit mindestens zehn Tieren in einem Haus oder in einer Wohnung gegeben.

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