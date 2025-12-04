Nach Einbruch in LadenHier schläft ein Waschbär seinen Alkohol-Rausch aus
dpa
4.12.2025 - 07:58
In den USA schaffte es ein Waschbär in einen Laden mit Hochprozentigem. Das bekam ihm nicht so gut.
DPA
04.12.2025, 07:58
04.12.2025, 09:25
dpa
Das war wohl nicht so geplant: Ein Waschbär soll in den USA in einen Spirituosen-Laden gelangt sein und dort etwas zu viel Alkoholisches aus von ihm zerbrochenen Flaschen zu sich genommen haben. Eine Angestellte des Shops in Ashland im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste fand das Tier am Samstagmorgen (Ortszeit) ohnmächtig und flach auf dem Bauch liegend in der Toilette, wie die Tierschutzorganisation Hanover County Animal Protection & Shelter auf Facebook schreibt.
Eine zu Hilfe gerufene Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe stellte demnach vor Ort fest, dass der «maskierte Räuber» in den Laden eingebrochen war und mehrere Regale durchwühlt hatte. Dabei gingen Flaschen mit Alkohol zu Bruch, und auf dem Fussboden bildete sich eine Lache – allem Anschein nach – hochprozentiger Flüssigkeit, wie auf einem Foto der Organisation zu sehen war. Den Waschbären habe die Mitarbeiterin «stark angetrunken» und ohnmächtig im Badezimmer vorgefunden, schreibt die Gruppe mit einem Augenzwinkern weiter.
Der Waschbär wurde in das Tierheim der Gruppe gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Nach ein paar Stunden Schlaf und ohne jegliche Anzeichen von Verletzungen sei er wieder in die Wildnis entlassen worden, hiess es.
