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Schockmoment im Zirkus Tiger büxt aus und springt ins Publikum

Nicole Agostini

21.4.2026

Schockmoment im Zirkus: Tiger büxt aus und springt ins Publikum

Schockmoment im Zirkus: Tiger büxt aus und springt ins Publikum

Ein gelöstes Sicherheitsnetz ermöglichte einem Tiger in einem russischen Zirkus den Weg ins Publikum. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Zirkusgäste reagieren und wie ruhig sich das Tier trotz Umstände verhielt.

21.04.2026

Ein gelöstes Sicherheitsnetz ermöglichte einem Tiger in einem russischen Zirkus den Weg ins Publikum. Videos in sozialen Medien zeigen, wie die Zirkusgäste reagieren und wie ruhig sich das Tier verhielt.

Nicole Agostini

21.04.2026, 21:20

In der russischen Stadt Rostow am Don ist während einer Zirkusvorstellung ein Tiger ins Publikum gesprungen. Das Sicherheitsnetz auf der Bühne hatte sich zuvor gelöst und die Raubkatze den Moment genutzt.

Zuschauende filmten den Vorfall und teilten die Videos in den sozialen Medien. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie gelassen der Tiger danach durch die Sitzreihen des Zirkuszeltes schlendert.

Laut russischen Medien konnte das Raubtier von einem Mitarbeiter eingefangen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Am Montag leitete ein Ermittlungskomitee ein Strafverfahren ein. Nun prüfen die Behörden, ob der Veranstalter gegen Sicherheitsvorschriften verstossen hat.

Wie die Zirkusgäste auf den Vorfall reagierten, erfährst du im Video.

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