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Streit oder Regelbruch? «Frontier Airlines» wirft gehörlose Frau aus dem Flieger

Lea Oetiker

18.3.2026

Eine gehörlose Frau wurde von einem Flug der US-Airline Frontier ausgeschlossen.
Eine gehörlose Frau wurde von einem Flug der US-Airline Frontier ausgeschlossen.
Screenshot TikTok

Ein TikTok-Video sorgt für Aufsehen: Eine gehörlose Frau wird von «Frontier Airlines» aus dem Flugzeug gewiesen. Die Fluggesellschaft verweist auf einen Regelverstoss, im Netz hagelt es nun Diskriminierungsvorwürfe.

Lea Oetiker

18.03.2026, 21:07

18.03.2026, 21:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine gehörlose Frau wurde von einem Flug der US-Airline «Frontier» ausgeschlossen, was sie in einem TikTok-Video dokumentierte und damit Empörung im Netz auslöste.
  • Die Airline begründet den Vorfall damit, dass die Passagierin mit einem offenen Alkoholbehälter an Bord gegangen sei und damit gegen Vorschriften verstossen habe.
  • In den sozialen Medien werfen Nutzer Frontier hingegen Diskriminierung wegen ihrer Behinderung vor.
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Auf TikTok sorgt derzeit ein Video für Aufsehen: Eine gehörlose Frau berichtet darin, dass sie wegen ihrer Behinderung von einem Flug der US-Fluggesellschaft Frontier Airlines ausgeschlossen worden sei.

In dem Clip ist zu sehen, wie sie sichtlich aufgelöst mit dem Bordpersonal diskutiert. «Mir ist das so peinlich. Ich habe doch nichts falsch gemacht», sagt sie. «Ich gehe jetzt, ich leiste keinen Widerstand. Ich will nicht, dass sie mir vorwerfen, ich würde mich weigern zu gehen oder so», fügt sie hinzu.

Das Video wirkt chaotisch. Offenbar versteht niemand im Flugzeug die Situation so richtig. Schliesslich muss die Frau das Flugzeug verlassen.

@legallyswiftie13

I was removed from a flight because I am deaf. When I went to rebook, the gate agents apologized for the flight attendant’s behavior. @Frontier Airlines please train your flight attendants on disability accommodations, specifically when somebody is deaf/hard of hearing.  #deaf #disability #discriminationawareness

♬ original sound - ASHLEY’S VERSION 🩵

Auf Anfrage der britischen Zeitung «The Independent» bestätigte ein Sprecher von Frontier Airlines, dass die Passagierin tatsächlich aus dem Flugzeug entfernt wurde. Der Grund: Sie sei mit einem offenen Behälter an Bord gegangen, in dem sich – wie sie selbst eingeräumt habe – Alkohol befand. Dies stelle laut Airline einen Verstoss gegen Unternehmensrichtlinien und Bundesrecht dar.

In den sozialen Medien wurde das Vorgehen der Fluggesellschaft scharf kritisiert. Eine Nutzerin kommentiert unter dem Video: «Wow! Viel Spass beim gewonnenen Prozess, denn das ist wirklich ein erschreckendes Beispiel für Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Dass einem die notwendige Unterstützung verweigert wird, obwohl sie eindeutig auf dem Ticket als gültig ausgewiesen ist, ist widerlich!»

Keinen Hinweis auf dem Ticket

Frontier widerspricht. Eine Sprecherin erklärte, es gebe «keinen Hinweis auf die Reservierung der Passagierin», dass sie gehörlos sei oder irgendeine Form von Behinderung habe, schreibt die Zeitung weiter. Ausserdem habe die Frau «während der Interaktionen klar und effektiv mit ihnen kommuniziert», so die Airline.

Weiter heisst es in der Stellungnahme: «Laut der direkt in den Vorfall involvierten Flugbegleiterin bestieg die Passagierin die Maschine mit einem offenen Behältnis, das, wie sie auf Nachfrage zugab, Alkohol enthielt. Das Mitführen eines offenen Alkoholbehälters an Bord verstösst sowohl gegen die Richtlinien von Frontier als auch gegen Bundesrecht.»

Die Crew habe zudem festgestellt, dass der Becher mit einem Hinweisaufkleber versehen war, der ausdrücklich vor dem Mitführen alkoholischer Getränke im Flugzeug warne. «Als die Flugbegleiterin den Passagier auf den Verstoss hinwies, trank dieser den restlichen Alkohol im Becher rasch aus, bevor er ihn aushändigte», teilte Frontier weiter mit.

Diese Umstände hätten letztlich zur Entscheidung geführt, die Frau aus dem Flugzeug zu entfernen, so der Sprecher.

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