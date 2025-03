Gisèle Pelicot (links) und ihre Tochter Caroline Darian (rechts). KEYSTONE

Caroline Darian, die Tochter von Gisèle und Dominique Pelicot, hat nun ebenfalls Anzeige gegen ihren Vater erstattet. Sie wirft ihm Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung vor.

Der Fall von Gisèle Pelicot wurde im vergangenen Jahr weltweit mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt. Jahrelang wurde sie von ihrem Ehemann anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Am Mittwoch hat nun auch Caroline Darian, die Tochter von Gisèle Pelicot und Dominique Pelicot, Anzeige gegen ihn erstattet, wie BFMTV berichtet.

Die 46-Jährige wirft ihrem Vater Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung sowie Verabreichung einer Substanz zur Beeinträchtigung des Urteilsvermögens mit dem Ziel der Vergewaltigung vor.

20 Jahre Gefängnis

Sie vermutet, dass nicht nur ihre Mutter, sondern auch sie zwischen 2010 und 2020 von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde.

Darian war schon während des Prozesses in Avignon immer wieder ein Thema gewesen. So hatte die Polizei auf dem Computer von Pelicot Fotos gefunden, die Darian offenbar bewusstlos und in fremder Unterwäsche zeigen.

Dominique Pelicot hatte stets abgestritten, seiner Tochter etwas angetan zu haben. Aktuell sitzt er im Gefängnis. Er wurde im vergangenen Jahr im Mega-Prozess von Avignon zu 20 Jahren hinter Gittern verurteilt.