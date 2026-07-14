Mit einer rührenden Aktion hat die Italienerin Silvia Ferrari den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllt. Rund 40 Kilogramm Sand brachte sie an einen Sehnsuchtsort der Familie zurück – nach über 50 Jahren.

Der Strand Is Arutas ist als «Strand der Reiskörner» bekannt und zeichnet sich durch besonders feine Quarzkörner aus. (Symbolbild)

Darum geht’s Mit einer rührenden Aktion hat die Italienerin Silvia Ferrari den letzten Wunsch ihrer verstorbenen Mutter erfüllt.

Zusammen mit ihrem Ehemann brachte sie rund 40 Kilogramm Sand an den Strand Is Arutas auf Sardinien zurück.

Die Familie hatte den Sand in den 1970er Jahren als Erinnerung an die Ferien mitgenommen.

Der Umweltdezernent der Gemeinde zeigt sich dankbar und spricht von einem «wichtigen Zeichen». Zusammenfassung erstellt mit

Immer wieder bringen Touristen Sand von Stränden aus den Ferien mit – auch wenn es vielerorts streng verboten ist. Zurück an seinen Ursprungsort gelangt der Sand in den meisten Fällen wohl nie. Anders im Fall von Silvia Ferrari, die mit einer rührenden Aktion den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllte.

«Ich war etwa 15 Jahre alt, als wir während eines Urlaubs im Wohnwagen Is Arutas entdeckten und davon begeistert waren», sagt Silvia Ferrari zu Südtirol News. Ohne an die Konsequenzen für das Ökosystem in Sardinien zu denken, beschlossen die Ferraris, reichlich Sand vom «Strand der Reiskörner» mitzunehmen.

50 Jahre im Garten

Schliesslich brachte die Familie in den 1970er Jahren rund 40 Kilogramm feinste Quarzkörner aus den Ferien zurück. Das Material landete in einem Zen-Garten der Familie in Norditalien – als Erinnerung an die schönen Ferien in Sardinien.

Doch viele Jahre später erfuhr Silvias Mutter Valeria, dass die Mitnahme von Sand nicht nur verboten ist, sondern auch dem Küstenökosystem schadet. «Bevor sie starb, hatte sie mich mehrmals gebeten, nach Sardinien zurückzukehren, um das zurückzugeben, was sie mitgenommen hatte», sagt Ferrari.

In Begleitung ihres Ehemanns sowie dem Leiter des Meeresschutzgebiets Sinis, Massimo Marras, brachte sie den Sand an seinen Ursprungsort zurück – und erfüllte damit jenes Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hatte.

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«Wichtiges Zeichen»

«Im Namen der Gemeindeverwaltung und unserer Bürgerinnen und Bürger möchte ich Frau Silvia Ferrari dafür danken, dass sie den Wert dieser Geste erkannt hat», sagt Umweltdezernent Carlo Carta von der sardischen Gemeinde Cabras, zu der der Strand gehört. Den Sand nach so vielen Jahren zurückzugeben, bedeute anzuerkennen, dass das Naturerbe allen gehöre und dass jeder die Verantwortung habe, dieses zu schützen.

Carta zufolge hat es in den vergangenen Jahren mehrere solche Fälle gegeben: «Jede Rückgabe ist ein wichtiges Zeichen für das wachsende kollektive Umweltbewusstsein», sagt er und fügt hinzu: «Was Silvia Ferrari getan hat, war einerseits die Erfüllung eines Versprechens gegenüber ihrer Mutter, andererseits aber auch eine schöne Geste des Respekts gegenüber einem einzigartigen Ort mit starkem symbolischem Wert, der dazu beiträgt, die Kultur des Umweltschutzes zu verbreiten.»

In Sardinien gelten besonders strenge Vorschriften zum Schutz der Küstenökosysteme – mit entsprechend hohen Bussen bei Verstössen. Bis zu 3000 Euro werden für die nicht genehmigte Entnahme von Küstenmaterial fällig. In schweren Fällen wie etwa der Mitnahme von besonders viel Material, droht eine Strafverfolgung wegen schweren Diebstahls zum Nachteil des Staates.