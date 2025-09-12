Fahndung nach tödlichem Schuss auf Kirk: Ermittler veröffentlichen neues Video Die Behörden haben am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in Utah ein Video abgespielt, das den mutmasslichen Schützen im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk zeigt. 12.09.2025

Der rechtskonservative Aktivist und Trump-Verbündete Charlie Kirk hält einen Vortrag auf dem Campus einer Universität in Utah, als ein Schuss fällt. Später gibt der US-Präsident seinen Tod bekannt. Alle Informationen im Ticker.

5.59 Uhr Polizei: Schütze an Schule in Colorado durch Extremisten-Netzwerk radikalisiert Nach dem Schusswaffenangriff an einer Schule in Evergreen im US-Bundesstaat Colorado haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum Tathergang und zum mutmasslichen Täter bekanntgegeben. Der 16-jährige Schütze soll durch ein «extremistisches Netzwerk» radikalisiert worden sein. Zu diesem Schluss seien die Ermittler nach der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Telefons gekommen, erklärte Jacki Kelley, die Sprecherin des Sheriffbüros von Jefferson County, am Donnerstag (Ortszeit). Immer wiederkehrende Szene an Bildungseinrichtungen in den USA: Eltern warten auf ihre Kinder nach einem Schusswaffenangriff in einer Primarschule in Evergreen in Colorado. (10. September 2025) Bild: Keystone/RJ Sangosti/The Denver Post via AP Nach Erkenntnissen der Polizei zum Tathergang am Mittwoch hatte der Schüler der Evergreen Highschool mehrere Schüsse abgegeben und zwei Mitschüler verletzt. Ein Opfer wurde in der Schule getroffen, das andere draussen. Kelley schilderte eine chaotische Szene. Er habe geschossen und nachgeladen – immer wieder. «Das ging immer so weiter, und während er das tat, versuchte er, neue Ziele zu finden.» Sicherheitstüren hielten ihn jedoch davon ab, in jene Schulbereiche vorzudringen, in denen sich Schüler versteckten, sagte Kelley. Er habe grosse Mengen Munition bei sich gehabt. Ob der mutmassliche Täter die Opfer persönlich kannte oder sie wahllos angriff, war zunächst unklar. Kelley sagte, es «könnte eine Mischung aus beidem sein». Der 16-Jährige starb später durch eine selbst zugefügte Schussverletzung. Die beiden Opfer wurden mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Sie seien weiterhin in kritischem Zustand, sagte Kelley. Zuvor hatte Brian Blackwood, Leiter der Unfallchirurgie am St. Anthony Hospital in Lakewood, erklärt, einer der Verletzten sei wieder stabil und ausser Lebensgefahr.

4.40 Uhr Gouverneur von Utah bittet Öffentlichkeit um Hilfe Nach dem tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Utah die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung gebeten. «Ohne die Hilfe der Öffentlichkeit können wir unsere Arbeit nicht machen», sagte Gouverneur Spencer Cox am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit FBI-Direktor Kash Patel. «Wir haben Leute im ganzen Land, die versuchen, diesen Täter vor Gericht zu bringen», sagte Cox. Das FBI habe bereits mehr als 7000 Hinweise erhalten. FBI-Direktor Kash Patel (l.) am Donnerstagabend bei der Pressekonferenz auf dem Campus der Utah Valley University in Orem (Utah). Bild: IMAGO/UPI Photo Cox erklärte, dass die Staatsanwaltschaft von Utah bereit sei, die Todesstrafe zu beantragen, sobald der Verdächtige gefasst werde. Der Gouverneur, der sich während seiner Amtszeit stets dafür eingesetzt hat, die politische Rhetorik zu mässigen, warnte vor Fehlinformationen im Internet und fügte hinzu: «Wir brauchen dringend Heilung.» Kirk war am Mittwoch während einer Rede an der Utah Valley University in der Stadt Orem erschossen worden. Zwei kurz nach der Tat auf dem Campus festgenommene Personen wurden später wieder freigelassen. Mehr als 30 Stunden später ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Die Behörden veröffentlichten Fotos einer verdächtigen Person mit Hut, Sonnenbrille, schwarzem Langarmshirt und Rucksack – und setzten 100'000 Dollar Belohnung für Hinweise aus, die zur Festnahme führen. Fragen wurden bei der Pressekonferenz nicht zugelassen. FBI-Direktor Patel, der am Donnerstagabend von Washington nach Utah geflogen war, um die Suche nach dem Täter direkt zu leiten, äusserte sich nicht, und keiner der anderen Beamten beantwortete Fragen.

4.35 Uhr Fahndung nach tödlichem Schuss auf Kirk: Ermittler veröffentlichen neues Video Fahndung nach tödlichem Schuss auf Kirk: Ermittler veröffentlichen neues Video Die Behörden haben am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in Utah ein Video abgespielt, das den mutmasslichen Schützen im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk zeigt. 12.09.2025 Die Behörden haben am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in Utah ein Video abgespielt, das den mutmasslichen Schützen im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk zeigt. Gleichzeitig baten die Beamten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach dem Schützen. Die Suche dauert seit mehr als 30 Stunden an. Im Video rennt der mutmassliche Schütze über das Dach des Gebäudes, springt ein Stockwerk in die Tiefe und fällt zu Boden. Dann überquert er eine stark befahrene Strasse und flieht in ein Waldstück, in dem Ermittler später ein Gewehr fanden. Dabei hinterliess er laut den Beamten Abdrücke – darunter einen Handabdruck, von dem sich die Ermittler Hinweise auf seine Identität erhoffen. In vom den Behörden veröffentlichten Bildern einer in einem Gebäude auf dem Uni-Campus angebrachten Überwachungskamera ist eine Person zu sehen, die im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk gesucht wird. Bild: Keystone/Federal Bureau of Investigation via AP

4.33 Uhr Trump: Menschen sollen nicht mit Gewalt auf Kirk-Attentat reagieren US-Präsident Donald Trump will nicht, dass Menschen mit Gewalt auf den tödlichen Schusswaffenangriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk antworten. Trump sagte, Kirk sei «ein Verfechter der Gewaltlosigkeit» gewesen und dies sei auch «die Art und Weise, wie ich mir wünsche, dass die Menschen auf seine Ermordung reagieren». Der Präsident sagte auch, er und Kirks Witwe Erika Kirk hätten am Donnerstag (Ortszeit) lange miteinander gesprochen. «Sie ist am Boden zerstört, sie ist absolut am Boden zerstört, wie Sie sich vorstellen können», sagte er Reportern im Weissen Haus. Kirk hinterlässt auch zwei kleine Kinder. US-Präsident Trump hat nach der Tötung des rechten Aktivisten Charlie Kirk Beflaggung auf Halbmast angeordnet. Bild: IMAGO/Anadolu Agency Der Influencer war am Mittwoch während einer Rede an der Utah Valley University in der Stadt Orem erschossen worden. Der Tatverdächtige ist nach wie vor auf der Flucht. Der Präsident geht davon aus, dass die Beerdigung von Kirk in Arizona stattfinden werde, wo dieser zuletzt lebte, möglicherweise am kommenden Wochenende. «Sie haben mich gebeten, daran teilzunehmen, und ich denke, es ist meine Pflicht, dabei zu sein», sagte Trump.

4.23 Uhr US-Vizepräsident Vance mit Sarg von Kirk in Arizona gelandet US-Vizepräsident JD Vance hat den Sarg mit der Leiche des getöteten rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk in seinem Flugzeug vom Bundesstaat Utah nach Arizona gebracht. Mit dem Transport in der Air Force Two ehrte Vance den Influencer, der bis zu seinem Tod in Arizona lebte. Vances Frau Usha stieg zusammen mit Kirks Witwe Erika aus dem Flugzeug. Beide Frauen trugen Schwarz und Sonnenbrillen. Der Vizepräsident folgte ihnen einige Schritte dahinter in einem dunklen Anzug. Vance hatte vor dem Abflug ausserdem dabei geholfen, Kirks Sarg zusammen mit einer Gruppe von Soldaten in das Flugzeug zu tragen. Der Sarg mit der Leiche von Charlie Kirk wurde im Flugzeug des US-Vizepräsidenten J.D. Vance (r.) nach Arizona transportiert. Mit in der Air Force Two: Second Lady Usha Vance (M.) und Kirks Witwe Erika Kirk (l.). Bild: Keystone/AP Photo/Ross D. Franklin Vance beschrieb Kirk in den sozialen Medien als «wahren Freund». Der rechtskonservative Aktivist hatte sich dafür eingesetzt, dass Vance von US-Präsident Donald Trump zum Vizepräsidenten ernannt wurde, und pflegte engen Kontakt zu dessen Familie. Kirk war am Mittwoch während einer Rede an der Utah Valley University in der Stadt Orem erschossen worden. Der Tatverdächtige ist nach wie vor auf der Flucht.

23.33 Uhr «Unverantwortlich»: Demokraten kritisieren Trump Mehrere Demokraten haben US-Präsident Donald Trump und andere Republikaner scharf kritisiert, welche die «radikale Linke» und demokratische Politiker für die Ermordung von Charlie Kirk verantwortlich machten. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez bezeichnete entsprechende Aussagen bei CNN als «unverantwortlich» und forderte die Politiker auf, die nationale Rhetorik zu deeskalieren. Der demokratische Senator Richard Blumenthal sagte, Trumps Schuldzuweisungen gingen «am Thema vorbei». Star der amerikanischen Linken, die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. (Archivbild) Bild: Keystone/AP/Charles Rex Arbogast

23.20 Uhr Aussenministerium droht Ausländern nach tödlichem Schuss auf Kirk Nach dem gewaltsamen Tod des rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk droht das US-Aussenministerium Ausländern mit Konsequenzen, sollten sie im Internet Gewalt rechtfertigen. Vize-Aussenminister Christopher Landau schrieb auf der Plattform X – ohne Kirks Namen zu nennen: «Angesichts des schrecklichen Mordes an einer führenden politischen Persönlichkeit gestern möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land keine willkommenen Besucher sind.» Er sei empört, dass einige in sozialen Medien die Tat rechtfertigten oder verharmlosten. Er habe Konsularvertreter angewiesen, Massnahmen zu ergreifen, schrieb Landau weiter, ohne Details zu nennen. Der Vize-Aussenminister rief in seinem Post dazu auf, ihm Kommentare von Ausländern zu melden, damit das Aussenministerium «das amerikanische Volk schützen kann». Beispiele oder Beweise für mutmassliche Aktionen von Ausländern lieferte er nicht. In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

21.12 Uhr Polizei von Utah verzögert Medienkonferenz wegen «rasanter Entwicklungen» Weniger als eine Stunde vor einer geplanten Medienkonferenz sagt das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Utah die angesetzte Veranstaltung unter Verweis auf «rasante Entwicklungen in unseren Ermittlungen» ab. Ein neuer Termin soll demnach bekanntgegeben werden.

20.53 Uhr Mutmasslicher Trump-Attentäter hält wirres Eröffnungsplädoyer Knapp ein Jahr nach einem versuchten Attentat auf Donald Trump in Florida ist der mutmassliche Schütze vor Gericht erschienen. Der angeklagte Ryan R. verteidigt sich selbst und hielt am Donnerstag sein Eröffnungsplädoyer. Dabei wich er allerdings immer wieder vom Fall ab und sprach unter anderem über Adolf Hitler, den Gaza-Krieg und den Krieg in der Ukraine. Richterin Aileen Cannon beendete deshalb seinen Vortrag. Der Angeklagte soll am 15. September vergangenen Jahres versucht haben, Trump auf dessen Golfplatz in Palm Beach zu erschiessen. Ein Secret-Service-Beamter entdeckte R., wie er mit einem Gewehr durch ein Gebüsch zielte, bevor der damalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner in Sichtweite kam. Der Anklage zufolge zielte R. auf den Beamten. Dieser feuerte, woraufhin R. die Waffe fallenliess und flüchtete. Kurz darauf wurde er an einer Schnellstrasse festgenommen. Diese Gerichtszeichnung zeigt den leitenden Staatsanwalt John Shipley während seiner Eröffnungsrede im Prozess gegen Ryan R.. Bild: Keystone/Lothar Speer via AP In seinem Eröffnungsplädoyer sagte der stellvertretende Staatsanwalt John Shipley den Geschworenen, der 59 Jahre alte R. habe sicherstellen wollte, dass Trump nicht wieder ins Weisse Haus einziehe. «Dieser Plan war sorgfältig ausgearbeitet und todernst», erklärte er. Dem Angeklagten werden versuchter Mord, Körperverletzung eines Bundesbeamten und mehrere Verstösse gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Er erklärte sich in allen Anklagepunkten für unschuldig. Ausführen wollte er das nicht, obwohl er wie die Anklage 40 Minuten Zeit für seine Eröffnung bekommen hatte. R. las nur etwa zehn Minuten aus seinen Aufzeichnungen vor, bevor die Richterin ihm das Recht zu weiterer Fortsetzung aberkannte, da er sich mit unerheblichen Themen befasste. «Ich habe Ihnen noch eine Chance gegeben, aber Sie haben weitergelesen, was für diesen Fall irrelevant ist», sagte Cannon. Der Prozess soll zwei bis drei Wochen dauern.

20.12 Uhr US-Vizepräsident Vance transportiert Sarg von Kirk in seinem Flugzeug US-Vizepräsident JD Vance will nach Informationen der Nachrichtenagentur AP den Sarg mit der Leiche des getöteten rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk in seinem Flugzeug vom Bundesstaat Utah nach Arizona bringen, wo der 31-Jährige vor seinem Tod lebte. Auch die Familie von Kirk werde nach einem Treffen mit dem Vizepräsidenten in Utah mit der Air Force Two nach Arizona reisen, erfuhr die AP aus informierten Kreisen. Air Force Two, das Flugzeug des US-Vizepräsidenten, beim Abflug in Phoenix. (11. September 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Ross D. Franklin Vance und seine Frau Usha nahmen wegen des Attentats auf Kirk, den der Vizepräsident als Freund bezeichnete, am Donnerstag nicht an einer Gedenkzeremonie zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 teil, sondern reisten nach Utah, wo der rechtskonservative Aktivist und Unterstützer von Präsident Donald Trump am Mittwoch während einer Rede erschossen worden war. Der Tatverdächtige ist nach wie vor auf der Flucht.

19.13 Uhr FBI bietet 100'000 Dollar für Hinweise zum Täter Das FBI hat eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Verhaftung des Kirk-Täters führen. «Das FBI setzt eine Belohnung von bis zu 100'000 Dollar für Hinweise aus, die zur Identifizierung und Festnahme der Person(en) führen, die für den Mord an Charlie Kirk am 10. September 2025 an der Utah Valley University in Orem, Utah, verantwortlich sind», schreibt die amerikanische Bundespolizei auf X. The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

18.17 Uhr FBI veröffentlicht Foto und bittet Öffentlichkeit um Hilfe Nach dem tödlichen Schusswaffenattentat auf den rechtskonservativen US-Aktivisten und Donald-Trump-Unterstützer Charlie Kirk hat das FBI Fotos einer Person veröffentlicht, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Die Person mit Mütze, Sonnenbrille und einem langärmeligen schwarzen Shirt, die darauf zu sehen war, sei für die Ermittlungen von Interesse, teilte die US-Bundespolizei am Donnerstag mit. Als Tatverdächtiger wurde die Person nicht bezeichnet. Das FBI bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung. We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

17.22 Uhr FBI findet Parolen auf Munition des mutmasslichen Kirk-Täters Nachdem das FBI das Gewehr des mutmasslichen Kirk-Täters sichergestellten, haben Ermittler im Gewehr die leere Patronenhülse sowie Munition mit eingravierten Parolen gefunden, berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen. Bei den Gravuren handele es sich um transgender- und antifaschistische Ideologie. Bei der Tatwaffe «handelt sich um ein Hochleistungs-Bolzengewehr», sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls an einer Medienkonferenz. Hochleistungs-Bolzengewehre - auch Repetiergewehre genannt - werden bei der Jagd auf Grosswild eingesetzt oder als Präzisionswaffe von Scharfschützen des Militärs. Sie ermöglichen es, Ziele aus grosser Distanz zu treffen. Beau Mason von der Polizei Utah bei einer Medienkonferenz zur Entwicklung im Fall des ermordeten Charlie Kirk. Bild: Keystone Beau Mason von der Polizei von Utah sagte mit Blick auf den flüchtigen Schützen, man habe «gute Videobilder von dieser Person», die offenbar im «Studenten-Alter» sei. Die Ermittler hätten den Weg des Verdächtigen seit seiner Ankunft auf dem Campus der Utah Valley University in Orem bis zu dem Ort, von dem er den Schuss abgab, und schliesslich bis zu einem Viertel ausserhalb des Campus nachverfolgen können.

16 Uhr Kirk erhält Freiheitsmedaille BREAKING: President Trump announces he will posthumously award Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom:



"Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty." pic.twitter.com/9aLsgilQDz — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025 Charlie Kirk werde, so kündigt Trump an, die Presidential Medal of Freedom erhalten – die höchste zivile Auszeichnung für Personen. Die Auszeichnung werde posthum vergeben, «wir werden eine grosse Zeremonie feiern», so Trump. Kirk sei «eine Inspiration für Millionen Menschen gewesen», so Trump. Man traure um ihn und spreche seinen Hinterbliebenen grosses Beileid aus, so Trump.

15.40 Uhr Trump ist an 9/11 Gedenkveranstaltung Donald Trump nimmt am heutigen Donnerstag an einer Gedenkveranstaltung zu 9/11 teil. Dabei dürfte er sich auch zum Tod von Charlie Kirk äussern. Den Event gibt es hier im Livestream.

15.39 Uhr Ermittler finden Waffe nach Attentat auf Charlie Kirk Hochleistungsgewehr in Waldstück Ermittler finden Waffe nach Attentat auf Charlie Kirk Nach der tödlichen Schussattacke auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk in Utah suchen die Ermittler fieberhaft nach dem Täter. Eine gefundene Waffe, Videoaufnahmen und Fussabdrücke könnten den entscheidenden Durchbruch bringen.

14.23 Uhr Briten-Politiker ist sicher: «Das ein geplanter Anschlag gewesen» «Ich denke, das war ein Mordanschlag», sagt Iain Duncan-Smith dem «Times Radio»: Der früherer Vorsitzende der britischen Konservativen kennt sich als Veteran mit Waffen aus. for anyone who wants to know where kirk got shot but doesn't actually wanna watch a close-up video of him getting shot, here: pic.twitter.com/D2JmRkDTbP — 𝖓𝖎𝖐 🦇 leona's goth gf (@itsseaberri) September 10, 2025 «Wenn man aus über 180 Metern schiesst und jemanden in einem sehr engen Ziel in dieser speziellen Reichweite trifft, dann weiss man, was man tut», erklärt der 71-Jährige. «Und wahrscheinlich nutzt man ein Jagd- oder Schwarfschützengewehr, um es mit einem Ziel-Fernrohr zu machen.» Weitere Argumente für eine gezielte Aktion: «Du musst alles geplant haben. Du musst den richtigen Ort gefunden haben. Und du musst es überlegt getan haben und direkt einen Fluchtweg gefunden haben, den du vorgeplant hast. Meiner Meinung nach ist das ein geplanter Anschlag gewesen.» Whoever this is, it was a professional hit pic.twitter.com/jDLA8q3j2D — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) September 10, 2025 Es sei ein «schrecklicher» Vorfall, von denen es in den USA zuletzt zu viele gegegben habe, so Duncan-Smith. Es sei an der Zeit, die «giftige und entsetzliche Rhetorik» zu überdenken. Dabei gehe es in der Politik ja eigentlich um Disput, der aber mit Worten gelöst werden müsse.

13.16 Uhr «Es war sehr präzise»: Jagd auf den Schützen hält an «Ich möchte demjenigen, der das getan hat, hier und jetzt klar und deutlich sagen: Wir werden dich finden, wir werden dich vor Gericht stellen und wir werden dich bis zum Äussersten des Gesetzes zur Rechenschaft ziehen.» Das sind die Worte, die der Gouverneur von Utah an den Schützen richtet, der gestern Charlie Kirk erschossen hat. «Und ich möchte die Menschen daran erinnern, dass es hier im Bundesstaat Utah immer noch die Todesstrafe gibt», fügt der Republikaner Spencer Cox hinzu. In seinem Bundesstaat wird fieberhaft nach dem Täter gefahndet: «Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Schützen dauern an», teilt das Utah Department of Public Safety (DPS) mit. Zwei Personen waren am Vortag verhaftet, aber nach einer Befragung wieder freigeaösssen worden. Bei einer Person handelte es sich um einen 71-Jährigen, dem Behinderung der Justiz vorgeworfen worden war. «Es wird angenommen, dass der Schütze vom Dach eines Gebäudes auf den Ort der öffentlichen Veranstaltung im Studentenhof geschossen hat», heisst es weiter. «Wer auch immer das getan hat, das war sehr zielgerichtet», zitiert «The Salt Lake Tribune» den Bürgermeister von Orem. «Es war sehr präzise», so David Young. Dem Schützen war es gelungen, aus knapp 160 Meter vom Dach eines Gebäudes aus Kirk tödlich im Hals zu treffen, der vertieft in einem Zelt sass.

6.09 Uhr Schuss auf Trump-Vertrauten: Zuschauer filmen Szene auf Campus Charlie Kirk sprach am Mittwoch auf einer Veranstaltung an einer US-Universität, als auf den rechtskonservativen Podcaster geschossen wurde. Vom deutschen Nachrichtensender N-TV zusammengestellte Handyvideos zeigen die dramatischen Szenen.

4.08 Uhr Nach Tod von einflussreichem Anhänger: Trump macht politische Gewalt zum Thema US-Präsident Donald Trump stösst nach dem tödlichen Schuss auf seinen einflussreichen Unterstützer Charlie Kirk eine Debatte über politische Gewalt in den USA an. «Es ist längst überfällig, dass alle Amerikaner und die Medien sich der Tatsache stellen, dass Gewalt und Mord die tragische Folge davon sind, wenn man diejenigen, mit denen man nicht einer Meinung ist, (...) verteufelt», sagte der Republikaner in einem Video, das er auf der Plattform Truth Social veröffentlichte. Direkt nach dieser Ansprache an «alle Amerikaner», ging er zu einer Kritik an «radikalen Linken» über, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit «Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt» verglichen hätten. «Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören.» Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe. Er war Trumps Draht zur Jugend Maga-Aktivist Charlie Kirk stirbt nach Schuss in den Hals – Täter auf der Flucht Trump erwähnte bei seiner Aufzählung von politischer Gewalt in den USA auch das Attentat im Bundesstaat Pennsylvania im vergangenen Sommer, das er überlebt hatte. Politische Gewalt gegen demokratische Politiker*innen, wie etwa die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota in diesem Sommer, erwähnte er nicht. Der einflussreiche US-Podcaster Charlie Kirk wurde am Mittwoch erschossen, als er als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley sprach. Er war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Der US-Präsident machte Kirks Tod auf Truth Social bekannt. Er sei voller Trauer und Wut über die Ermordung Kirks, sagte er später in dem nun veröffentlichten Video. «Das ist ein dunkler Moment für Amerika.»

2.43 Uhr FBI zu Tod von US-Podcaster: Festgenommene Person entlassen Die Person, die nach dem tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk festgenommen wurde, ist wieder freigelassen worden. Sie sei nach einer Befragung aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X mit. Es handelt sich dabei um die Person, die Patel zuvor als tatverdächtig bezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauerten an, schrieb er nun. The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025 Auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertreter des Bundesstaates Utah wurde ebenfalls verkündet, dass die Untersuchungen andauerten. Man werde den Schützen finden, hiess es dort. Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Kirk war am selben Tag als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley aufgetreten - und wurde angeschossen. Später machte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social den Tod des Podcasters bekannt. Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum.

Donnerstag, 11. September 2025, 1.03 Uhr FBI nach Tod von Trump-Anhänger: Verdächtige Person in Haft Eine tatverdächtige Person ist nach dem tödlichen Schusswaffenvorfall auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk gefasst worden. FBI-Chef Kash Patel teilte auf X mit, dass sich der mutmassliche Schütze in Haft befinde. Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Kirk war am selben Tag als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley aufgetreten – und wurde angeschossen. Später machte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social den Tod des Podcasters bekannt. Der bekannte rechtskonservative Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk verteilte am Mittwoch kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again». Keystone/Tess Crowley/The Deseret News via AP Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum.

1.02 Uhr Gouverneur: Schuss auf US-Podcaster «politisches Attentat» Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk als «politisches Attentat». Es sei ein «tragischer Tag für unser Land», sagte er am Mittwochabend (Ortszeit). FBI-Chef Kash Patel teilte kurz zuvor auf X mit, dass eine tatverdächtige Person gefasst worden sei. The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025 Kirk war am selben Tag als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley in Orem aufgetreten - und wurde erschossen. US-Präsident Donald Trump verkündete den Tod des Podcasters auf seiner Plattform Truth Social. Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum.

23.42 Uhr Trump ordnet nach Tötung von Aktivist Charlie Kirk Beflaggung auf Halbmast an Nach der Tötung des einflussreichen politischen Aktivisten Charlie Kirk hat US-Präsident Donald Trump mehrtägige Trauerbeflaggung angeordnet. «Zu Ehren Charlie Kirks, eines wahrhaft großen amerikanischen Patrioten, ordne ich an, dass alle amerikanischen Flaggen in den Vereinigten Staaten bis Sonntagabend um 18 Uhr auf Halbmast gesetzt werden», erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

22.50 Uhr Charlie Kirk ist an seiner Schussverletzung gestorben Der Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, teilte auf X mit, dass ihn Präsident Donald Trump über den Tod des rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk informiert habe. I just got off the phone with President Trump. Working with the FBI and Utah law enforcement, we will bring to justice the individual responsible for this tragedy.



Abby and I are heartbroken. We are praying for Charlie's wife, daughter, and son. https://t.co/IteWx4OI9o — Governor Cox (@GovCox) September 10, 2025

21.34 Uhr Trump-Unterstützer angeschossen Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich laut der Bundespolizei FBI an der Utah Valley Universität in Orem im westlichen US-Bundesstaat Utah. FBI-Chef Kash Patel schrieb auf der Plattform X, man unterstütze die Ermittlungen. Man verfolge die Berichte über den tragischen Schusswaffenvorfall, in den Kirk involviert worden sei. We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025 Trump rief auf seiner Plattform Truth Social zu Gebeten auf. Auch US-Vizepräsident JD Vance bat auf der Plattform X: «Sprechen Sie ein Gebet für Charlie Kirk, einen wirklich guten Kerl und jungen Vater.» US-Verteidigungsminister Pete Hegseth postete auf X: «Möge die heilende Hand Jesu Christi über ihm ruhen.» Kirk ist ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und gilt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. Mehr anzeigen

Der rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Schusswaffenattentat im US-Bundesstaat Utah gestorben. Dies gab Präsident Donald Trump über seine Online-Plattform Truth Social bekannt. Wie Kirks studentische Organisation Turning Point USA mitteilte, wurde der 31-Jährige am Mittwoch bei einer Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University in der Stadt Orem niedergeschossen. Dort war er als Redner aufgetreten.

FBI-Direktor Kash Patel, der zuvor in den sozialen Medien gepostet hatte, dass eine Person in Gewahrsam genommen worden sei, schrieb später, dass diese nach einer Befragung freigelassen worden sei. Die Behörden des US-Bundesstaats Utah hatten separat mitgeteilt, dass eine Person von Interesse in Gewahrsam sei – bei der es sich nach Informationen aus Ermittlerkreisen jedoch nicht um die tatverdächtige Person handelte. Zunächst blieb unklar, ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, von der Patel sprach. Nach einem Täter oder einer Täterin werde weiterhin gefahndet.

Nach Angaben der Behörden des Bundesstaats Utah wurde Kirk mit einem einzigen Schuss getötet. Der Schütze habe dunkle Kleidung getragen und den Schuss von einem Dach auf dem Campus aus einiger Entfernung abgefeuert, hiess es weiter. Der Angriff sei vermutlich gezielt erfolgt.

«Dies ist ein dunkler Tag für unseren Bundesstaat. Es ist ein tragischer Tag für unsere Nation», sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox. «Ich möchte ganz klar sagen, dass es sich hier um ein politisches Attentat handelt.»







Die Nachrichtenagentur AP hatte zunächst erfahren, dass Kirk in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden war. Am Abend gab Trump dann den Tod seines Verbündeten bekannt. «Niemand hat das Herz der Jugend in den Vereinigten Staaten besser verstanden oder besessen als Charlie», schrieb der Präsident.

In sozialen Medien kursierende Videos zeigten, wie Kirk unter einem weissen Zelt mit der Aufschrift «The American Comeback» in ein Mikrofon spricht. Dann ist ein Schuss zu hören. Kirk fasst sich an die stark blutende Halsgegend. Umstehende wichen erschrocken zurück und rannten dann schreiend davon. Die AP konnte die Echtheit der Aufnahmen vom Vorfall auf dem Campus der Utah Valley University bestätigen.

Trump und US-Vizepräsident JD Vance hatten unmittelbar nach dem Angriff auf Kirk zum Gebet für den jungen Aktivisten aufgerufen. «Sprecht ein Gebet für Charlie Kirk, einem wahrhaft guten Typen und jungen Vater», schrieb Vance auf der Online-Plattform X. Trump postete auf Truth Social: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, der angeschossen worden ist. Ein grossartiger Typ durch und durch», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der 31 Jahre alte Kirk war Mitbegründer und Chef von Turning Point USA. Seine Organisation tritt für die Verbreitung rechtskonservativer und evangelikaler Sichtweisen an Highschools, Colleges und Universitäten ein. Beobachter schreiben Kirk eine Schlüsselrolle im Bemühen der Republikaner zu, mehr Unterstützung unter jungen Menschen in den USA zu gewinnen. Kirk war mit der Podcasterin Erika Frantzve verheiratet, mit der er zwei kleine Kinder hat.