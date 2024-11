Studentin stirbt nach Allergieschock in Marokko-Ferien

Die englische Studentin Lily Sarah King ist nach einer allergischen Reaktion im Restaurant während ihren Ferien in Marokko gestorben. Mutter Aicha hatte das Personal auf die Allergien ihrer Tochter hingewiesen. Screenshot Justgiving

Die britische Studentin Lily King verstarb auf einer Reise durch Marokko nach einer allergischen Reaktion auf Speisen in einem Restaurant. Ihre Eltern erheben nun schwere Vorwürfe gegen das Personal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 18-jährige Lily King starb während ihrer Marokko-Ferien an einer schweren allergischen Reaktion nach einem Restaurantbesuch, trotz schneller Epipen-Injektion und eiligem Transport ins Spital.

Die Familie erhebt Vorwürfe gegen das Restaurant, das trotz Warnung die Allergien nicht beachtet habe, und kritisiert die verlangte Zahlung der Rechnung, was eine entscheidende Verzögerung verursacht habe.

Zum Gedenken an Lily und zur Unterstützung der Allergieforschung haben die Eltern eine Fundraising-Kampagne ins Leben gerufen. Mehr anzeigen

Lily King, eine 18-jährige Studentin aus Grossbritannien, befand sich im Juni auf einem Familienurlaub in Marokko, als ein tragisches Ereignis ihr Leben beendete.

Die Reise war ein Geschenk ihrer Eltern, um ihre hervorragenden Leistungen an einer renommierten Universität zu feiern.

Gemeinsam mit ihrer Mutter verbrachte sie eine Woche in Rabat, der Hauptstadt Marokkos.

Ein verhängnisvoller Restaurantbesuch

Am letzten Abend besuchten Lily und ihre Mutter ein Restaurant, in dem sie bereits zuvor gegessen hatten. Lily bestellte Poulet und Pommes, doch kurz nach Beginn des Essens erlitt sie eine schwere allergische Reaktion, berichtet «rtl.de».

Trotz der sofortigen Injektion eines Epipens durch ihre Mutter verschlechterte sich Lilys Zustand rapide. Mit dem Epipen wird bei allergischen Reaktionen eine Dosis Adrenalin injiziert.

Auf dem Weg ins Krankenhaus erlitt sie einen Herzinfarkt und schwere Hirnschäden, die schliesslich zu ihrem Tod führten.

Nun erheben ihre Eltern schwere Vorwürfen gegen das Restaurant und sammeln Geld für die Allergieforschung.

Lily King war allergisch auf verschiedene Nahrungsmittel

Aicha King, Lilys Mutter, hatte das Restaurantpersonal ausdrücklich auf die Allergien ihrer Tochter hingewiesen. Lily war allergisch gegen Milch, Fisch, Sesam und Nüsse.

Trotz dieser Warnungen kam es zu der fatalen Reaktion. Zudem verzögerte sich die Ankunft des Rettungswagens, was Aicha King dazu veranlasste, ihre Tochter selbst ins Spital zu fahren.

Zuvor wurde sie im Restaurant aufgefordert, die Rechnung zu begleichen, bevor sie das Lokal verlassen durfte. Die Eltern sind überzeugt, dass diese Verzögerung entscheidend war.

Reaktionen und Konsequenzen

Die Familie King hat seit dem Vorfall keine weiteren Informationen von den marokkanischen Behörden erhalten, die den Vorfall untersuchen.

In Gedenken an ihre Tochter haben die Eltern eine Fundraising-Kampagne gestartet, um die Allergie-Forschung zu unterstützen. «In Gedenken an Lily und andere Allergiepatienten», lautet der Aufruf der trauernden Eltern.

