Häftling tötete seine Frau bei Gefängnisbesuch

Ein Besuch bei ihrem inhaftierten Ehemann in der «Liebeszelle» endet für eine 35-Jährige in Deutschland tödlich. Was geschah in dem Besuchsraum? Nun gab es ein Urteil in dem Fall.

Sie besuchte ihren Ehemann im Gefängnis - und kam dort ums Leben: Im Prozess gegen einen Häftling, der in der sogenannten «Liebeszelle» seine Ehefrau getötet hat, hat ein Gericht im deutschen Stendal nun eine langjährige Haftstrafe ausgesprochen.

Der 38-jährige Deutsche wurde wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau bei einem Streit tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte.

38-Jähriger sprach von Sex-Unfall

Die Tat ereignete sich Anfang April 2025 in der Justizvollzugsanstalt Burg, dem grössten und modernsten Gefängnis im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. In der «Liebeszelle», ausgestattet mit Sofa, Kochnische und Dusche, können Häftlinge für mehrere Stunden unbeaufsichtigt Zeit mit ihrer Partnerin oder mit Familienangehörigen verbringen.

Die 35-jährige Frau war in einer solchen Liebeszelle tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass sie durch «Gewalt gegen den Hals» ums Leben kam.

Der Häftling hatte nach Angaben des Anwalts der Familie erklärt, bei dem Besuch unter Drogen gestanden zu haben. Es sei demnach ein Unfall beim Sex gewesen. Er habe die Frau beim Akt zur Luststeigerung gewürgt und durch die Einnahme von «chemischen Cannabinoiden» die Kontrolle verloren. Die Ausführungen des Mannes fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Eine Justizvollzugsbeamtin hatte zu Prozessbeginn ebenfalls geschildert, dass während der Besuchszeit über die in der Langzeitbesuchszelle installierte Rufanlage ein Anruf im Dienstzimmer eingegangen sei und ausschliesslich «Sexgestöhne» einer Frau zu hören gewesen sei. Auf ihre Nachfrage hin habe niemand in der Zelle etwas gesagt, so die Zeugin.

Wiederbelebung der Frau gelingt nicht

Später – am Ende der Besuchszeit – habe eine Kollegin die tote Frau in dem Raum gefunden und um Hilfe gerufen, sagte die Zeugin. Bis zum Eintreffen des medizinischen Personals waren demnach Wiederbelebungsmassnahmen unternommen worden. Vor dem Besuch habe die Ehefrau des Häftlings normal auf sie gewirkt, betonte die Justizvollzugsbeamtin. «Sie hat sich definitiv auf den Besuch gefreut.»

Wie die Tat letztlich ablief, blieb auch für Prozessbeteiligte nicht zweifelsfrei geklärt. «Wir wissen es nicht», sagte der Anwalt der Nebenklage. Im Besuchsraum gibt es keine Überwachungskameras.

Das Gericht glaubte jedoch nicht an einen Sex-Unfall. Der 38-Jährige habe zwar die Drogen eingenommen, habe dadurch aber nicht seine «Steuerungsfähigkeit» verloren, sagte der Vorsitzende Richter.

Für viel wahrscheinlicher hält das Gericht einen Streit mit seiner Ehefrau, den auch Zeugen belegten. Dabei sei es um den tatsächlichen Zeitpunkt der Entlassung des Mannes gegangen, über den der Häftling seine Frau immer wieder belogen hatte. Im Zuge des Streits soll es zu der tödlichen Würgeattacke gekommen sein. Das nun gefällte Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Beziehung soll weitestgehend harmonisch gewesen

Die Familie hatte während des Prozesses die Beziehung lobend hervorgehoben. Sie sei meist harmonisch verlaufen, erklärte der Anwalt der Familie. Die beiden hätten 2021 im Gefängnis geheiratet, damit sie als Ehefrau umfassendere Besuchsrechte bekam. Der Anwalt schob jedoch nach, dass Familienmitglieder ihn auch als manipulativ bezeichneten. «Er war keineswegs dumm.»

Der Anwalt der Familie hatte auf Anfrage erklärt, dass der Häftling ursprünglich wegen Betruges verurteilt worden sei. Weil er gegen Bewährungsauflagen verstossen habe, soll er in nach Burg verbracht worden sein. Letztlich habe er noch weitere sechs Monate in dem Gefängnis verbringen müssen.

Nach dem Vorfall Anfang April hatte die Anstaltsleitung zunächst alle geplanten Langzeitbesuche ausgesetzt. Rund ein halbes Jahr später, im Oktober wurden sie wieder in den regulär dafür vorgesehenen Räumen möglich, so das Justizministerium in Magdeburg. Inzwischen sei das anstaltsinterne Konzept zur Gewährung von Langzeitbesuchen überarbeitet worden.