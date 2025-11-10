Todesfahrer von Magdeburg: «Ich habe am Steuer gesessen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Denkwürdiger Auftakt im Amok-Prozess Todesfahrer von Magdeburg: «Ich habe am Steuer gesessen»

Andreas Fischer

10.11.2025

aleb al-Abdulmohsen tötete bei seiner Amokfahrt am 20. Dezember 2024 sechs Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.
aleb al-Abdulmohsen tötete bei seiner Amokfahrt am 20. Dezember 2024 sechs Menschen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.
KEYSTONE

Schmerzhafte Details und wirre Worte: In Deutschland hat der Prozess um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg begonnen. Der Angeklagte redete viel, ohne wirklich etwas zu sagen.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

10.11.2025, 20:12

10.11.2025, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sechs Tote und mehr als 300 Verletzte: Fast ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Prozess gegen den mutmasslichen Täter begonnen.
  • Die Anklage zeichnete ein detailliertes Bild des Grauens.
  • Der Angeklagte äusserte sich nicht wirklich zu den Vorwürfen.
Mehr anzeigen

Der Todesfahrer von Magdeburg hat im Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag zugegeben, am Steuer gesessen zu haben. «Ich bin derjenige, der das Auto gefahren hat», sagte Taleb al-Abdulmohsen vor dem Landgericht Magdeburg. Weitere konkrete Angaben machte er zunächst nicht. Es gab keine Entschuldigung, kein Zeichen der Reue.

Knapp ein Jahr nach Anschlag. Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt: Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt

Knapp ein Jahr nach AnschlagAmokfahrt auf Weihnachtsmarkt: Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt

Fast elf Monate nach dem Anschlag hat der Prozess gegen den mittlerweile 51-Jährigen begonnen, der mit einem 340 PS starken Auto Weihnachtsmarktbesucher laut Anklage «zielgerichtet» rammte, wegschleuderte oder überfuhr. Ein neunjähriger Junge und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren starben. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.

Der erste Prozesstag war denkwürdig.

Regungslos in der Glasbox

Der Angeklagte wurde mit einem Helikopter aus der Haftanstalt nach Magdeburg gebracht. Er soll aus Sicherheitsgründen zu jedem der Prozesstage, angesetzt sind 50, geflogen werden.

Fotografen hielt der Angeklagte einen Laptop entgegen, auf dem Bildschirm stand «#MagdeburgGate» und «Sept. 2026». Was dies bedeuten soll, war zunächst unklar. Äusserlich regungslos verfolgte der Mann mit langem, grau melierten Bart dann in seiner Glasbox die Verlesung der Anklage.

«Wahnsinnige Tat». Trauer, Entsetzen und offene Fragen nach dem Anschlag von Magdeburg

«Wahnsinnige Tat»Trauer, Entsetzen und offene Fragen nach dem Anschlag von Magdeburg

Erfolglos kritisierte der Verteidiger den Sitzplatz hinter schusssicheren Scheiben. Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg betonte, der Platz sei wichtig zum Schutz des Angeklagten.

Detaillierte Schilderung des Grauens

Dann schildern Oberstaatsanwalt Matthias Böttcher und sein Kollege von der Generalstaatsanwaltschaft im Gericht detailliert den Tatablauf, nennen jedes Opfer mit Namen, beschreiben Brüche, innere Verletzungen, offene Wunden und Spitalbehandlungen. Sechs Menschen überlebten ihre schweren Verletzungen nicht.

Drei Strafanzeigen liegen vor. Hätte man den Täter von Magdeburg stoppen können?

Drei Strafanzeigen liegen vorHätte man den Täter von Magdeburg stoppen können?

al-Abdulmohsen «handelte in der Absicht, eine unbestimmte, grosse Zahl von Menschen zu töten», sagt Oberstaatsanwalt Böttcher. Er tat es aus Sicht der Anklage aus Frust und Unzufriedenheit über den Ausgang juristischer Streitigkeiten und die Erfolglosigkeit eigener Strafanzeigen. Hinweise auf einen Terrorakt erbrachten die Ermittlungen nicht.

al-Abdulmohsen, in blauem Shirt, dunkler Jacke und mit grauem Bart, folgt aus einem Kasten heraus offensichtlich unbewegt der Anklageverlesung. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft dem aus Saudi-Arabien stammenden Arzt unter anderem sechsfachen Mord und versuchten Mord in 338 Fällen vor.

Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg Prozess.
Kugelsicherer Glaskasten für Magdeburg Prozess.
Jan Woitas/dpa

Lange Rede, gar kein Sinn

Das Verfahren gehört zu den grössten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zum Prozessauftakt reisten zahlreiche Medienvertreter aus dem In- und Ausland nach Magdeburg an.

Insgesamt schlossen sich mehr als 170 Opfer als Nebenkläger dem Verfahren an, doch nur wenige verteilen sich zu Prozessbeginn an den 17 langen Tischreihen in der Halle. Sie wirken angefasst, viele leiden bis heute unter ihren seelischen und körperlichen Wunden. Ein Paar hält sich im Arm.

Bundesanwalt warnt. «Müssen damit rechnen, dass terroristische Aktivitäten in der Schweiz zunehmen»

Bundesanwalt warnt«Müssen damit rechnen, dass terroristische Aktivitäten in der Schweiz zunehmen»

Sie mussten erleben, wie sich der Angeklagte mehr als eineinhalb Stunden lang äusserte. Ohne Entschuldigung, ohne ein Zeichen der Reue. Stattdessen erzählte er mit weinerlicher Stimme und Taschentuch vor dem Gesicht von vermeintlichen Vertuschungen der Polizei und kritisierte Medien. Ansonsten reiht er politische und religiöse Themen aneinander, wirft Namen wie Voltaire und Merkel in den Saal.

Erneut hält er seinen Laptop hoch, wo «Sept. 2026» zu lesen war. «Da ist die nächste politische Wahl in Sachsen-Anhalt», erklärte der Angeklagter, der den Behörden als Islamkritiker bekannt ist. Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.

Die Betroffene der Todesfahrt blickten fassungslos. Manche wendeten sich ab, andere schüttelten die Köpfe. Einige verliessen den Saal.

Für den Prozess wurde eigens ein temporären Gerichtsgebäude errichtet.
Für den Prozess wurde eigens ein temporären Gerichtsgebäude errichtet.
KEYSTONE

Mehr zum Thema

Die grosse Bühne fehlt. Sahra Wagenknecht will nicht mehr BSW-Chefin sein

Die grosse Bühne fehltSahra Wagenknecht will nicht mehr BSW-Chefin sein

Nach rund drei Wochen. Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen

Nach rund drei WochenFrankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen

Meinungsfreiheit im Härtetest. «Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen

Meinungsfreiheit im Härtetest«Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen

Meistgelesen

18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt
«Erbärmlich. Das ist kein Deal. Es ist eine Kapitulation»
Ein Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen
Heusler über Delgado & Co.: «Solche Spieler musst du vergolden»
Todesfahrer von Magdeburg: «Ich habe am Steuer gesessen»