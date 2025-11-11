  1. Privatkunden
Verhaftung von «Reichsbürger» Deutscher soll Kopfgeld auf Politiker ausgesetzt haben – Festnahme

dpa

11.11.2025 - 10:26

Verdächtiger soll im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben. (Illustration)
Verdächtiger soll im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben. (Illustration)
dpa

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Mann festnehmen lassen, der im Darknet unter anderem zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Er habe zudem Krypto-Spenden eingefordert, die als Kopfgeld ausgelobt werden sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit.

DPA

11.11.2025, 10:26

Nach der Veröffentlichung von Todeslisten mit Namen von Politikern haben Spezialkräfte in Dortmund einen Deutsch-Polen festgenommen. Der Mann habe im Darknet anonym zu Anschlägen auf Menschen des öffentlichen Lebens und Amtsträger aufgerufen, erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag. Der Beschuldigte namens Martin S. sei am Montagabend durch Beamte des Bundeskriminalamts und Spezialkräfte gefasst worden.

Den Angaben zufolge soll S. auf seiner Plattform auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen veröffentlicht und Spenden in Kryptowährungen eingefordert haben, die als «Kopfgeld» zur Tötung ausgesetzt werden sollten. Dazu seien «von ihm selbst ausgesprochene Todesurteile» und Informationen mit «sensiblen persönlichen Daten potenzieller Opfer» eingestellt worden, erklärten die Ermittler der Bundesanwaltschaft.

Gegen den Verdächtigen wird demnach wegen Terrorismusfinanzierung, der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten ermittelt. S. sollte noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen.

11.11.2025

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Der Roi du Doubs steht kurz vor dem Aussterben in der Schweiz. Im Spätsommer wurde ein Weibchen dieser Fischart gefunden. Für eine erfolgreiche Nachzucht muss aber mindestens noch ein Männchen her.

29.11.2023

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Eierschwämmli und Steinpilze kennst du vermutlich. Aber einen superleckeren Hallimasch? – Eben. Pilzerkennungs-App sollen helfen, dein Repertoire zu erweitern. Und was sagt Zürichs oberster Pilzkontrolleur dazu?

27.10.2023

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Kurz vor dem Aussterben: Fischweibchen, ledig, sucht ...

Pilzsuche per App: Wetten, dass das Handy uns vergiften würde?

Mehr aus dem Ressort

Verteidigung. Lieferantin trägt Servicekosten für technisch abgespeckte Drohnen

VerteidigungLieferantin trägt Servicekosten für technisch abgespeckte Drohnen

Zerstörerischer Wirbelsturm. Supertaifun «Fung-Wong» fegt über die Philippinen

Zerstörerischer WirbelsturmSupertaifun «Fung-Wong» fegt über die Philippinen

Verteidigung. Neue Tarnsysteme der Armee kommen von europäischen Herstellern

VerteidigungNeue Tarnsysteme der Armee kommen von europäischen Herstellern