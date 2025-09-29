  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Feuer gelegt und Menschen erschossen Todesschütze in US-Kirche war offenbar Trump-Fan

Sven Ziegler

29.9.2025

Thomas Sanford (l.) mit seinem Sohn.
Thomas Sanford (l.) mit seinem Sohn.
X

Thomas Jacob Sanford ist der Mann hinter der tödlichen Attacke auf eine Kirche in Michigan. Der frühere US-Marine rammte das Gotteshaus mit seinem Pickup, eröffnete das Feuer auf die Gemeinde und legte Flammen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

29.09.2025, 09:18

29.09.2025, 09:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Angreifer Thomas Jacob Sanford war ein 40-jähriger Ex-Marine aus Michigan.
  • Er diente im Irakkrieg, erhielt mehrere Medaillen und galt als passionierter Jäger.
  • Sanford hinterlässt eine Familie, darunter einen Sohn mit schwerer Krankheit.
Mehr anzeigen

Die US-Behörden haben den Täter der Schiesserei in Grand Blanc Township im Bundesstaat Michigan identifiziert: Es handelt sich um Thomas Jacob Sanford, 40 Jahre alt, aus der nahegelegenen Stadt Burton. Laut Polizeiangaben rammte er am Sonntagmorgen mit seinem Pickup die Front einer Kirche der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, eröffnete mit einem Sturmgewehr das Feuer auf die Gottesdienstbesucher und legte anschliessend Feuer im Gebäude.

Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, acht weitere wurden verletzt. Sanford selbst wurde kurz darauf in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Sanford hatte eine militärische Laufbahn hinter sich. Laut dem US Marine Corps diente er von 2004 bis 2008, zuletzt im Rang eines Sergeanten. 2007 war er mehrere Monate im Irak stationiert, zuvor auch in Japan. Für seine Einsätze erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter die «Iraq Campaign Medal» und die «Good Conduct Medal». Seine letzte Einheit war im Camp Lejeune in North Carolina.

Sohn leidet an seltener genetischer Erkrankung

Auch privat war Sanford in der Region bekannt. Er besuchte die Goodrich High School, wo er 2004 seinen Abschluss machte. Später arbeitete er als Lastwagenfahrer bei Coca-Cola. 2016 heiratete er eine frühere Schulkameradin, das Paar bekam einen Sohn.

Das Kind wurde mit einer seltenen genetischen Erkrankung geboren, die zahlreiche Operationen und lange Spitalaufenthalte erforderlich machte. In einem lokalen Bericht sagte Sanford damals: «Man darf es nie als selbstverständlich ansehen, gesunde Kinder zu haben.»

Auf Facebook zeigte er sich als leidenschaftlicher Jäger und Outdoor-Mensch, posierte mit erlegten Tieren. Ein ehemaliger Schulkamerad sagte der «New York Times», er sei von den Nachrichten geschockt: «Er wirkte immer ganz normal, freute sich, mich zu sehen.»

Ein Motiv für die Tat ist bisher unklar. Der zuständige FBI-Einsatzleiter sprach von einem «gezielten Gewaltakt» und übernahm die Ermittlungen. Präsident Donald Trump äusserte sich auf seiner Plattform: «Betet für die Opfer und ihre Familien. Diese Gewalt-Epidemie in unserem Land muss sofort enden!»

Mehr internationale News

«Wie blöd kann man sein?». Mann findet Lotto-Schein nach Monaten in der Jacke – und gewinnt Millionen

«Wie blöd kann man sein?»Mann findet Lotto-Schein nach Monaten in der Jacke – und gewinnt Millionen

Politik. Irans Parlament bereitet Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag vor

PolitikIrans Parlament bereitet Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag vor

Israel. Geisel-Familien schicken Brief an Trump vor Treffen mit Netanjahu

IsraelGeisel-Familien schicken Brief an Trump vor Treffen mit Netanjahu

Meistgelesen

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
«Gewinner sind wieder einmal die Reichen»
Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren
Wandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft