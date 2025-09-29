Thomas Sanford (l.) mit seinem Sohn. X

Thomas Jacob Sanford ist der Mann hinter der tödlichen Attacke auf eine Kirche in Michigan. Der frühere US-Marine rammte das Gotteshaus mit seinem Pickup, eröffnete das Feuer auf die Gemeinde und legte Flammen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Angreifer Thomas Jacob Sanford war ein 40-jähriger Ex-Marine aus Michigan.

Er diente im Irakkrieg, erhielt mehrere Medaillen und galt als passionierter Jäger.

Sanford hinterlässt eine Familie, darunter einen Sohn mit schwerer Krankheit. Mehr anzeigen

Die US-Behörden haben den Täter der Schiesserei in Grand Blanc Township im Bundesstaat Michigan identifiziert: Es handelt sich um Thomas Jacob Sanford, 40 Jahre alt, aus der nahegelegenen Stadt Burton. Laut Polizeiangaben rammte er am Sonntagmorgen mit seinem Pickup die Front einer Kirche der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, eröffnete mit einem Sturmgewehr das Feuer auf die Gottesdienstbesucher und legte anschliessend Feuer im Gebäude.

Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, acht weitere wurden verletzt. Sanford selbst wurde kurz darauf in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Sanford hatte eine militärische Laufbahn hinter sich. Laut dem US Marine Corps diente er von 2004 bis 2008, zuletzt im Rang eines Sergeanten. 2007 war er mehrere Monate im Irak stationiert, zuvor auch in Japan. Für seine Einsätze erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter die «Iraq Campaign Medal» und die «Good Conduct Medal». Seine letzte Einheit war im Camp Lejeune in North Carolina.

Sohn leidet an seltener genetischer Erkrankung

Auch privat war Sanford in der Region bekannt. Er besuchte die Goodrich High School, wo er 2004 seinen Abschluss machte. Später arbeitete er als Lastwagenfahrer bei Coca-Cola. 2016 heiratete er eine frühere Schulkameradin, das Paar bekam einen Sohn.

Das Kind wurde mit einer seltenen genetischen Erkrankung geboren, die zahlreiche Operationen und lange Spitalaufenthalte erforderlich machte. In einem lokalen Bericht sagte Sanford damals: «Man darf es nie als selbstverständlich ansehen, gesunde Kinder zu haben.»

Auf Facebook zeigte er sich als leidenschaftlicher Jäger und Outdoor-Mensch, posierte mit erlegten Tieren. Ein ehemaliger Schulkamerad sagte der «New York Times», er sei von den Nachrichten geschockt: «Er wirkte immer ganz normal, freute sich, mich zu sehen.»

Ein Motiv für die Tat ist bisher unklar. Der zuständige FBI-Einsatzleiter sprach von einem «gezielten Gewaltakt» und übernahm die Ermittlungen. Präsident Donald Trump äusserte sich auf seiner Plattform: «Betet für die Opfer und ihre Familien. Diese Gewalt-Epidemie in unserem Land muss sofort enden!»