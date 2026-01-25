ICE erschiesst eine weitere Person in Minneapolis – und Trump tritt nach

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wachsende Wut auf den Präsidenten ICE erschiesst eine weitere Person in Minneapolis – und Trump tritt nach

dpa

25.1.2026 - 08:41

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery
Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Die Wut auf der Strasse gegen Trumps radikale Abschiebepolitik wächst.

Die Wut auf der Strasse gegen Trumps radikale Abschiebepolitik wächst.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Das martialische Vorgehen der hochgerüsteten ICE-Beamten sorgt für Empörung.

Das martialische Vorgehen der hochgerüsteten ICE-Beamten sorgt für Empörung.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Alex Pretti ist das zweite Todesopfer in Minneapolis binnen kurzer Zeit.

Alex Pretti ist das zweite Todesopfer in Minneapolis binnen kurzer Zeit.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Trauernde Menschen hielten eine Mahnwache vor dem Haus des Erschossenen ab.

Trauernde Menschen hielten eine Mahnwache vor dem Haus des Erschossenen ab.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Heimatschutzministerin Noem behauptet, die ICE-Beamten hätten in Notwehr gehandelt.

Heimatschutzministerin Noem behauptet, die ICE-Beamten hätten in Notwehr gehandelt.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery
Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Die Wut auf der Strasse gegen Trumps radikale Abschiebepolitik wächst.

Die Wut auf der Strasse gegen Trumps radikale Abschiebepolitik wächst.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Das martialische Vorgehen der hochgerüsteten ICE-Beamten sorgt für Empörung.

Das martialische Vorgehen der hochgerüsteten ICE-Beamten sorgt für Empörung.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Alex Pretti ist das zweite Todesopfer in Minneapolis binnen kurzer Zeit.

Alex Pretti ist das zweite Todesopfer in Minneapolis binnen kurzer Zeit.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Trauernde Menschen hielten eine Mahnwache vor dem Haus des Erschossenen ab.

Trauernde Menschen hielten eine Mahnwache vor dem Haus des Erschossenen ab.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump - Gallery. Heimatschutzministerin Noem behauptet, die ICE-Beamten hätten in Notwehr gehandelt.

Heimatschutzministerin Noem behauptet, die ICE-Beamten hätten in Notwehr gehandelt.

Bild: dpa

Notwehr? Nein, «Trumps mordende und feige ICE-Gangster» hätten einen harmlosen Mann kaltblütig erschossen, klagen dessen Eltern. Die Wut über das Vorgehen der US-Regierung wächst. Der Widerstand auch.

DPA

25.01.2026, 08:41

25.01.2026, 09:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Immigrationsbehörde ICE hat in Minneapolis einen Mann getötet – zweieinhalb Wochen, nachdem ein anderer Agent der Abschiebe-Behörde in der gleichen Stadt eine Frau im Auto erschossen hatte.
  • Videos widersprechen der offiziellen Darstellung von Notwehr, während Prettis Familie der Regierung vorwirft, falsche Informationen zu verbreiten und die tödliche Gewalt zu vertuschen.
  • Demokraten und lokale Behörden fordern Konsequenzen, den Rückzug der Bundesbeamten und unabhängige Ermittlungen, da sie Trumps Regierung systematische Brutalität und Intransparenz vorwerfen.
Mehr anzeigen

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen. Die Eltern eines auf der Strasse erschossenen US-Bürgers warfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn Alex Pretti ohne legitimen Grund getötet zu haben. Sie beschuldigten Trumps Regierung, Lügen über den Vorfall im Bundesstaat Minnesota zu verbreiten. Das Heimatschutzministerium stellt den Fall als Notwehr des Beamten dar, doch Videos von der Szene befeuern die Kritik an den Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten und dem martialischen Vorgehen gegen protestierende Zivilisten.

Schon als die 37-jährige US-Bürgerin Renee Good Anfang Januar bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis in ihrem Auto erschossen worden war, bezeichnete die Regierung das Vorgehen als Notwehr eines Beamten in akuter Lebensgefahr. Doch auch in diesem Fall zeichneten Videos ein anderes Bild. Landesweit machte sich Empörung breit, Demonstranten und die oppositionellen Demokraten sprachen – wie auch jetzt wieder – von völlig überzogener Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

«Gestapo» und «Nazi-Methoden». Mann erschossen – sind Trumps Abschiebe-Razzien am Kipppunkt?

«Gestapo» und «Nazi-Methoden»Mann erschossen – sind Trumps Abschiebe-Razzien am Kipppunkt?

Hinterbliebene widersprechen der Regierung

Prettis Eltern betonten, dass ihr Sohn – ein 37 Jahre alter Krankenpfleger – anders als behauptet keine Bedrohung für die Beamten dargestellt habe, als er am Samstagmorgen (Ortszeit) von den vermummten Einsatzkräften attackiert wurde.

«Die abscheulichen Lügen, die die Regierung über unseren Sohn verbreitet, sind verwerflich und widerwärtig», heisst es in einer Stellungnahme der Familie, die von mehreren US-Medien verbreitet wurde. «Alex hält eindeutig keine Waffe in der Hand, als er von Trumps mordenden und feigen ICE-Gangstern angegriffen wird.» Er habe lediglich versucht, eine von einem Beamten zu Boden gebrachte Frau zu schützen, dabei ein Handy in der Hand gehalten und sei mit Pfefferspray besprüht worden, bevor die Schüsse fielen. Die Wahrheit müsse ans Licht gebracht werden.

Statement from Michael and Susan Pretti, the parents of Alex Pretti. "Please get the truth out about our son."

[image or embed]

— StrictlyChristo 🇺🇦🌻🚫👑 (@strictlychristo.bsky.social) 25. Januar 2026 um 06:24

Von acht Beamten umringt – dann fallen Schüsse

Von dem Vorfall auf offener Strasse kursieren mehrere Augenzeugenvideos aus verschiedenen Perspektiven im Netz. Auf einem davon, das die Deutsche Presse-Agentur verifiziert hat, ist zu sehen, wie mehrere Vermummte in Einsatzkleidung eine Person gewaltsam zu Boden bringen und versuchen, diese zu fixieren. Offenkundig handelt es sich dabei um Alex Pretti. Am Ende wird er von acht Einsatzkräften umringt.

Dann fallen Schüsse, dem Ton nach sind es etwa zehn. Es kann sein, dass verschiedene Personen schiessen, eindeutig ist das den Aufnahmen nicht zu entnehmen. Auch als der Mann regungslos am Boden liegt, schiesst mindestens einer der Vermummten weiter auf ihn.

Zur Frage der möglichen Bewaffnung Prettis, der nach Polizeiangaben zum Tragen einer Schusswaffe berechtigt war, kann man anhand der von dpa überprüften Videos keine klare Aussage treffen. Auf einem der in sozialen Netzwerken kursierenden Videos wirkt es so, als sei ihm von den Beamten eine Pistole abgenommen worden – allerdings schon vor den ersten Schüssen, was die These von der angeblichen akuten Lebensgefahr für die Einsatzkräfte zusätzlich infrage stellen würde.

Ministerin weicht kritischen Fragen aus

Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war Pretti bewaffnet. Die Bundesbeamten seien an einem Einsatz gegen einen wegen Körperverletzung gesuchten Ausländer beteiligt gewesen, der sich illegal in den USA aufhalten soll, als sich eine Person mit Halbautomatikpistole genähert habe. Das Ministerium präsentierte dazu ein Foto der mutmasslichen Waffe – laut Präsident Trump war sie geladen.

Die Beamten hätten versucht, den Träger der Pistole zu entwaffnen, doch dieser habe Widerstand geleistet, schilderte das Heimatschutzministerium. Dann habe einer der Sicherheitskräfte die tödlichen Schüsse abgegeben. Fragen dazu, ob Pretti die legale Waffe überhaupt gezogen habe und ob er nicht augenscheinlich schon vor dem ersten Schuss entwaffnet worden sei, wich Heimatschutzministerin Kristi Noem auf einer Pressekonferenz aus.

Stattdessen warf die Republikanerin, deren Partei sich traditionell für das freie Recht zum Tragen einer Waffe einsetzt, die Gegenfrage auf, warum ein Demonstrant denn überhaupt eine Pistole mit sich führe. Trumps einflussreicher Vizestabschef Stephen Miller bezeichnete Pretti – der nicht vorbestraft war – nach dem blutigen Vorfall gar als «inländischen Terroristen».

Trump verteidigt ICE-Beamte und greift Lokalbehörden an

Präsident Trump reagiert auf den erneuten tödlichen Schusswaffeneinsatz mit zwei kurz hintereinander abgesetzten Posts auf Truth Social. Im ersten wirft er den lokalen Behörden vor, der Polizei verboten zu haben, die ICE-Agenten zu beschützen. 

Wenig später verweist er auf den seit Wochen wiederholten angeblichen Diebstahl von Milliarden Dollar Sozialhilfe durch somalische Immigranten.  

Demokraten drohen mit Geldentzug

Da die US-Regierung und ihre nachgeordneten Behörden unter Trump regelmässig Falschbehauptungen verbreiten oder die Wahrheit zumindest selektiv wiedergeben, schenken viele ihren Darstellungen inzwischen keinen Glauben mehr. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom forderte Noems Rücktritt und die Entlassung des für die Umsetzung von Trumps Abschiebepolitik zuständigen Grenzschutzchefs Greg Bovino. Zudem drohen die Demokraten im US-Senat nun damit, Haushaltsmittel für die Heimatschutzbehörde zu blockieren.

Nach den tödlichen Schüssen auf Pretti kam es in Minneapolis zu erneuten Protesten gegen Abschiebe-Razzien und die Niederschlagung friedlichen Widerstands dagegen. Zudem fanden sich Dutzende Menschen mit Kerzen in einer Mischung aus Fassungslosigkeit, Wut und Trauer zu einer Mahnwache vor dem Wohnhaus des Getöteten zusammen.

USA unter Donald Trump. Nach tödlichen Schüssen: Trump attackiert Bürgermeister +++ ICE-Beamte erschiessen Mann in Minneapolis

USA unter Donald TrumpNach tödlichen Schüssen: Trump attackiert Bürgermeister +++ ICE-Beamte erschiessen Mann in Minneapolis

«Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung»

Minnesotas Regierung und die Stadtverwaltung von Minneapolis forderten Trump auf, die mit der Umsetzung seiner radikalen Abschiebepolitik beauftragten Einsatzkräfte aus der Grossstadt abzuziehen. Bürgermeister Jacob Frey bat die Nationalgarde des Bundesstaats um Hilfe, weil die Polizei «wegen der Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit durch Beamte der Einwanderungsbehörde» personelle Unterstützung benötige.

Minnesotas Gouverneur Tim Walz – wie Frey ein Demokrat – kündigte an, dass der Bundesstaat die Aufklärung der tödlichen Schüsse selbst in die Hand nehmen werde, da der Trump-Regierung nicht zu trauen sei. «Minnesotas Justiz wird das letzte Wort in dieser Sache haben. Sie muss das letzte Wort haben», sagte er in einer Pressekonferenz. «Diese Besetzung Minnesotas durch die Bundesregierung hat schon lange nichts mehr mit der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen zu tun. Es ist eine Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung unseres Bundesstaats.»

Meistgelesen

Warum so viele Senioren ihr Haus nicht loslassen
Meillard führt in Kitzbühel vor Hallberg und Kristoffersen
ICE erschiesst eine weitere Person in Minneapolis – und Trump tritt nach
Moretti hat Schwarzarbeiter mit Bar-Renovation beauftragt
Shiffrin in eigener Liga – starke Holdener erste Verfolgerin

Videos aus dem Ressort

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen fast vier Jahre. An der Front wird improvisiert – ein neues Video zeigt russische Soldaten, die sich im Müll tarnen.

23.01.2026

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge

Donald Trump nutzte seine WEF-Rede für einen Rundumschlag gegen die Schweiz – gestützt auf falsche Zahlen und fragwürdige Annahmen. Statt nüchterner Wirtschaftsanalyse dominierte persönliche Kränkung.

22.01.2026

Fentanyl-Meme aus Grönland: Schwarzer Humor gegen US-Kulturimport

Fentanyl-Meme aus Grönland: Schwarzer Humor gegen US-Kulturimport

Durch die Ankündigung von Donald Trump, dass er Grönland übernehmen will, reagieren die Einheimischen entsprechend mit Humor darauf.

22.01.2026

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge

Fentanyl-Meme aus Grönland: Schwarzer Humor gegen US-Kulturimport

Fentanyl-Meme aus Grönland: Schwarzer Humor gegen US-Kulturimport

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Verdirbt unsere Kinder». Wirbel um neuen Film «Tscheburaschka» in Moskau

«Verdirbt unsere Kinder»Wirbel um neuen Film «Tscheburaschka» in Moskau

Notstand in den USA ausgerufen. «Monstersturm» versetzt Millionen in Alarmbereitschaft

Notstand in den USA ausgerufen«Monstersturm» versetzt Millionen in Alarmbereitschaft

Brandkatastrophe. Für Aussenminister Tajani ist Morettis Entlassung «unakzeptabel»

BrandkatastropheFür Aussenminister Tajani ist Morettis Entlassung «unakzeptabel»