Eine 16-jährige Fahrschülerin ist während einer Töff-Fahrstunde auf der Autobahn A24 tödlich verunglückt. Die Jugendliche stürzte auf der regennassen Fahrbahn und geriet unter einen Lastwagen.

Horror-Unfall in Deutschland Töff-Fahrschülerin (16) stürzt auf Autobahn und gerät unter Lastwagen – tot

Darum geht’s Eine 16-Jährige stürzte während einer Fahrstunde mit dem Töff.

Auf der nassen Autobahn geriet sie unter einen Lastwagen.

Der Fahrlehrer, eine weitere Fahrschülerin und der Lastwagenfahrer erlitten einen Schock. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Töff-Fahrstunde ist in Brandenburg tödlich geendet. Eine 16-jährige Fahrschülerin verunglückte auf der Autobahn A24.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte die Jugendliche auf der regennassen Fahrbahn mit dem Fahrschul-Töff. Anschliessend geriet sie unter einen Lastwagen.

Die 16-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Fahrlehrer fuhr hinter der Jugendlichen

Der Fahrlehrer folgte der Fahrschülerin in einem Auto. Auf dem Beifahrersitz sass eine weitere Fahrschülerin.

Der Fahrlehrer und seine Mitfahrerin standen nach dem Unfall ebenso unter Schock wie der Fahrer des Lastwagens. Alle drei wurden in ein Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin-Süd.