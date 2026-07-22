Bis zu 38 Grad, Shorts statt Anzug – mit dieser Empfehlung will Tokio den Büroalltag im Sommer erträglicher machen. Doch in den sozialen Medien ist bereits von «Beinhaar-Belästigung» die Rede, während eine hitzige Debatte über Schönheitsideale und Dresscodes entbrennt.

Wegen den anhaltenden Sommertemperaturen dürfen Männer in Tokio nun kurze Hosen im Arbeitsalltag tragen.

Darum geht’s Tokio empfiehlt wegen Temperaturen bis zu 38 Grad im Rahmen der «Tokyo Cool Biz»-Kampagne neu auch Shorts im Büro, um den Arbeitsalltag angenehmer zu machen.

Die Empfehlung löst eine Debatte über Dresscodes und Schönheitsideale aus.

In sozialen Medien ist von «Beinhaar-Belästigung» die Rede, und viele kritisieren unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen. Zusammenfassung erstellt mit

In Tokio steigen die Temperaturen derzeit auf bis zu 38 Grad. Die Behörden warnen vor extremer Hitze und rufen die Bevölkerung dazu auf, ausreichend zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen. Um den Arbeitsalltag angenehmer zu machen, empfiehlt die Stadtregierung den Angestellten zudem eine luftigere Kleiderwahl.

Statt Anzug und Krawatte sollen T-Shirts, Sneakers – und neu auch Shorts – getragen werden. Wie die «BBC» berichtet, sorgt das jedoch für kontroverse Diskussionen.

Die Sommerhitze hat Tokio fest im Griff: In der japanischen Millionenmetropole werden in dieser Woche Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet. Im Grossraum Tokio leben rund 37 Millionen Menschen. Googlewetter

Tokios Gouverneurin Yuriko Koike weitete kürzlich die Kampagne «Tokyo Cool Biz» aus. Ziel ist es, den Beschäftigten angesichts der Sommerhitze mehr Freiheiten bei der Kleiderwahl zu geben. Laut dem Umweltbeamten Noboru Watanabe gehe es nicht darum, Vorschriften zu machen, sondern den Menschen mehr Optionen zu bieten – solange die Kleidung niemanden störe.

Nicht alle begrüssen die Lockerung. Während einige die bequemere Kleidung schätzen, kritisieren andere die unterschiedlichen Erwartungen an Männer und Frauen. So würden Frauen bei sichtbaren Beinen häufig weiterhin Strumpfhosen tragen, während Männer nun Shorts anziehen sollen.

In den sozialen Medien machte zudem der Begriff «Sunehara» die Runde – zusammengesetzt aus dem japanischen Wort für Schienbein («sune») und «Harassment». Gemeint ist das Unbehagen einiger Frauen, die sich durch die sichtbaren Beinhaare männlicher Kollegen gestört fühlen.

Eine im Juni veröffentlichte Online-Umfrage der auf ästhetische Behandlungen spezialisierten Gorilla Clinic unter Erwachsenen in Japan zeigt ein gespaltenes Bild: 53,5 Prozent der Befragten lehnen Shorts im Büro ab, 46,5 Prozent befürworten sie. Die Klinik führte die Befragung vor dem Hintergrund der neuen Shorts-Empfehlung durch und wollte unter anderem die Einstellung der Bevölkerung zu Körperbehaarung und Büro-Kleiderregeln erfassen. Als häufigste Gründe gegen kurze Hosen nannten Männer und Frauen Bedenken wegen Körperform und Körperbehaarung.

Männer lassen sich Beinhaare weglasern

Auch Schönheitskliniken spüren die Entwicklung. Akifumi Funatsu, Direktor der Gorilla Clinic, sagt laut «BBC,» immer mehr Männer liessen sich die Beine per Laser enthaaren – nicht nur aus kosmetischen Gründen, sondern aus Rücksicht auf ihr Umfeld. Viele hätten den Eindruck, dass von Männern heute weniger sichtbare Beinbehaarung erwartet werde.

Bereits 2005 lancierte Yuriko Koike als japanische Umweltministerin die Kampagne «Cool Biz». Sie sollte den Energieverbrauch senken, indem Büroangestellte im Sommer lockerer gekleidet zur Arbeit erscheinen konnten. Nach dem Erdbeben und Tsunami von 2011 weitete die Regierung das Programm unter dem Namen «Super Cool Biz» weiter aus.

Japan erlebt derzeit einen aussergewöhnlich heissen Sommer. Nach Angaben der Feuerwehr- und Katastrophenschutzbehörde starben in der Woche vom 6. bis 12. Juli sieben Menschen an den Folgen eines Hitzschlags, weitere 4580 Personen mussten ins Spital eingeliefert werden.

Neben Klimaanlagen und ausreichendem Trinken greifen viele Menschen zu speziellen Produkten wie Kleidung mit eingebauten Ventilatoren, kühlenden Feuchttüchern, UV-Schutzschirmen oder tragbaren Handventilatoren. Experten betonen zudem, dass sich der Körper über mehrere Wochen an hohe Temperaturen gewöhnen müsse. Besonders die hohe Luftfeuchtigkeit in Japan erschwere das Schwitzen und damit die natürliche Kühlung des Körpers.