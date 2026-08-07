Geheime Dienste in einem öffentlichen Ranking: Das französische Wochenmagazin «L'Express» hat mit 60 Expert*innen aus 25 Ländern die Arbeit der Schlapphüte Europas bewertet.

MI6-Hauptquartier in London: An der Themse sitzen angeblich die besten Spione und Spioninnen Europas.

Darum geht’s Ein französisches Wochenmagazin hat mit 60 Expert*innen aus 25 Ländern ein Ranking europäischer Geheimdienste erstellt.

Der britische MI6 steht «mit Abstand» vor der französischen DGSE an der Spitze: Auch der Schweizer NDB wird benotet.

Drei Länder kommen nicht auf einen einzigen Punkt, während Estland positiv und Polen negativ heraussticht. Zusammenfassung erstellt mit

Das Wochenmagazin «L'Express», für das einst Albert Camus und Jean-Paul Sartre geschrieben haben, überrascht mit einem nicht gerade alltäglichen Ranking: Die Franzosen listen auf, wer die besten Geheimdienste in Europa sind.

Die Franzosen haben dazu Geheimdienstexpert*innen aus verschiedenen Ländern befragt. Mal blieb ihr Ansinnen unbeantwortet, mal berief man sich auf die Geheimhaltung – doch insgesamt 60 Personen aus 25 Nationen haben Auskunft gegeben.

Dabei sollten die Teilnehmenden die besten fünf Dienste aufzählen, wobei der Erste fünf Punkte bekam, der Zweite vier Punkte, der Dritte drei Punkte, der Vierte zwei Punkte – und der Fünfte erhielt einen Punkt.

Wo landet die Schweiz?

So ist die Liste der Top-Ten-Dienste des alten Kontinents entstanden:

Das sind laut Befragung die besten europäischen Geheimdienste: MI6 (Grossbritannien): 251 Punkte

DGSE (Frankreich): 169 Punkte

AIVD (Niederlande): 97 Punkte

SBU und GUR (Ukraine): 77 Punkte

BND (Deutschland) 62 Punkte

SÄPO (Schweden): 40 Punkte

PST (Norwegen) 34 Punkte

VLA (Estland): 27 Punkte

ABW (Polen): 22 Punkte

DSIS (Dänemark): 16 Punkte

Das Ranking beschränkt sich übrigens nicht auf EU-Staaten: Auch die Schweiz ist vertreten. Während Rumänien mit 15 Punkten auf den 11. Platz landet und Spanien mit 13 Punkten Rang 12 belegt, teilen sich Finnland und der NDB mit elf Punkten Platz 13. Dahinter folgen Italien, Belgien und Tschechien mit je 9 Punkten.

Der Sitz des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in Bern. KEYSTONE

Auch wenn man die Liste nicht zu ernst nehmen darf, da es sich ja um Meinungen von nur 60 Expertinnen und Experten handelt, dürfte sich doch ein Fingerzeig darauf sein, welche Agentinnen und Agenten kompetenter sind als andere.

Warum die Briten vorne liegen

Insofern kann es auch nicht überraschen, dass der MI6 die Liste anführt: Die grosse Stärke der Briten ist laut «L'Express» das Anwerben von hochrangigen Informantinnen und Informanten im Ausland.

«Das Vereinigte Königreich hat mit Abstand die stärksten Geheimdienste in Europa», bestätigt «L'Express» der ehemalige CIA-Agent Robert Gorelick. «Der MI6 ist aussergewöhnlich.»

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«Die Briten haben die Fähigkeit, auf lange Sicht zu planen und über einen Zeitraum von zehn Jahren auf Informanten zu setzen – ein bisschen wie die Russen», ergänzt ein Ex-Agent aus Frankreich.

«Und sie haben eine Vorliebe für hinterhältige Taktiken.» Der MI6 inspiriere die europäischen Kollegen, fügt Oliver Mas an. Nur «die Besten von Cambridge und Oxford» würden sich dem Dienst anschliessen, weiss der französische Ex-Agent.

Drei Länder ohne Punkt

Die zweitplatzierten Franzosen liegen laut «L'Express» vor allem wegen ihres umfassenden Leistungsspektrums auf Rang zwei. Die DGSE vereine technische Erhebungen, menschliche Aufklärung und operative Fähigkeiten. Sie profitiere dabei von extensiver Expertise in Afrika.

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Die Ausreisser in den Top Ten sind Estland und Polen, heisst es weiter. Das kleine Estland steche im positiven Sinne heraus, weil der Auslandsnachrichtendienst Välisluureamet in den Bereichen Cyber-Aufklärung und Open Source Intelligence alias OSINT glänze.

Die Kolleg*innen in Warschau fallen dagegen ab: «Polen ist eines dieser Länder, in denen die Geheimdienste politisch instrumentalisiert werden», sagt eine Quelle von «L'Express». «Das veranlasst die Partner dazu, Zurückhaltung zu üben.»

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Immerhin macht Polen es besser als Ungarn, Bulgarien und die Slowakei: Deren Nachrichtendienste bekamen gar keinen Punkt.