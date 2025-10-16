Passagier-Jet rammt beim Einparken zwei Flugzeuge Am Flughafen Toronto Pearson hat eine Boeing 737 MAX von Air Canada beim Einparken die Flügelspitzen zweier parkierter Flugzeuge touchiert – offenbar weil der Abstand auf dem Vorfeld falsch eingeschätzt wurde. 16.10.2025

Am Flughafen Toronto Pearson hat eine Boeing 737 MAX von Air Canada beim Einparken die Flügelspitzen zweier parkierter Flugzeuge touchiert – offenbar weil der Abstand auf dem Vorfeld falsch eingeschätzt wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Air-Canada-Jet vom Typ 737 MAX hat in Toronto Pearson beim Andocken zwei Flugzeuge an den Flügeln touchiert, die Lücke war zu klein.

Laut Fachmedien wurde eine MAX 8 beim Schleppen in eine geparkte Airbus A321 gestossen; Air Canada verweist auf laufende Abklärungen.

Erst wenige Tage zuvor kollidierten zwei Delta-Regionaljets in New York-LaGuardia; eine Flugbegleiterin wurde verletzt. Mehr anzeigen

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das zeigt, wie eine Boeing 737 MAX von Air Canada zwischen zwei parkierte Jets eingewiesen wird. Der Platz reichte nicht aus und die Flügelspitzen berührten beide Flugzeuge. Mehrere Medien griffen den Clip auf und berichteten über den Vorfall am Flughafen Toronto Pearson.

Nach übereinstimmenden Berichten ereignete sich das Ereignis am Samstag, dem elften Oktober. Eine 737 MAX 8 wurde beim Schleppvorgang in eine geparkte Airbus A321 gedrückt. Angaben zu Schäden oder zu allfälligen Sperrungen lagen zunächst nicht vollständig vor. Air Canada erklärte, man nehme wegen der laufenden Untersuchung derzeit keine detaillierte Stellung.

Der Vorfall in Toronto folgt auf eine Kollision zweier CRJ-900 der Delta-Tochter Endeavor Air am Flughafen LaGuardia in New York. Die Jets waren mit geringer Geschwindigkeit unterwegs, als sie sich berührten. Eine Flugbegleiterin wurde verletzt. Ermittler der zuständigen Behörden werten die Datenaufzeichnungen aus. Solche Zwischenfälle kommen selten vor, werfen aber regelmässig Fragen zu Vorfeldabläufen, zur Einweiser-Schulung und zur Nutzung von Bodenradar auf.