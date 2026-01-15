Tote Kellnerin Cyane P. trug Helm offenbar auf Anweisung

Ermittlungsakten enthüllenTote Kellnerin Cyane P. trug Helm offenbar auf Anweisung
Sven Ziegler
15.1.2026
Neue Akten aus dem Strafverfahren zur Brandkatastrophe von Crans-Montana werfen Fragen zur Rolle der Betreiber auf. Im Zentrum steht die Frage, ob die getötete Kellnerin angewiesen wurde, einen Werbehelm zu tragen – oder ob sie dies freiwillig tat.
Die bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana verstorbene Kellnerin Cyane P. kletterte aus freien Stücken auf die Schultern einer Person, sagte Bar-Betreiberin Jessica Moretti gegenüber Ermittlern. Laut einem Medienbericht bestehen daran jedoch erheblich Zweifel. Vielmehr habe sie sich auf Anweisung Morettis auf den Schultern der Person befunden.
Dies berichtet «Corriere della Sera» unter Berufung auf Ermittlungsakten. Demnach soll Moretti den Ermittlern gesagt haben: «Sie hat das aus eigenem Antrieb getan. Sie hätte nicht auf die Schultern klettern sollen».
Mehrere Zeugen bestritten dies jedoch. Demnach sagte eine ehemalige Kellnerin des Le Constellation und gute Freundin von Cyane P.: «Die Besitzerin der Bar kam panisch an und sagte Cyane, dass sie 16 Flaschen Champagner an die Tische bringen müsse und dass ihr Personal fehle. Sie bat mich auch um Hilfe: Ich kenne sie, weil ich dort gearbeitet habe, als ich vor fünf Jahren nach Crans-Montana kam.» Jessica Moretti habe ihr zudem gesagt, sie solle den Helm aufsetzen.