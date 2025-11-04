Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei

Das Schiff «Allure of the Seas». Wikipedia

Nach dem tödlichen Sturz ihrer Mutter von einem Kreuzfahrtschiff verklagt eine US-Amerikanerin die Reederei Royal Caribbean. Sie macht deren «All-you-can-drink»-Angebot für den Unfall verantwortlich und fordert ein Ende solcher Pauschalpakete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 66-jährige Dulcie White stürzte während einer Taylor-Swift-Themenkreuzfahrt von Bord der «Allure of the Seas» und konnte nicht gefunden werden.

Ihre Tochter klagt nun gegen Royal Caribbean, weil das «unbegrenzte Getränkepaket» zu übermässigem Alkoholkonsum und dem tödlichen Unfall geführt habe.

Die Familie wirft der Reederei vor, Sicherheitsrisiken in Kauf zu nehmen und fordert ein Ende solcher All-you-can-drink-Angebote. Mehr anzeigen

Am 22. Oktober vergangenen Jahres stürzte die 66-jährige Dulcie White von einem Balkon der «Allure of the Seas», einem Schiff der Reederei Royal Caribbean.

Sie war gemeinsam mit ihrer Tochter Megan Klewin auf einer viertägigen Reise – einer thematischen Kreuzfahrt rund um Pop-Star Taylor Swift. Whites Leiche wurde bis heute nicht gefunden, sie fiel vor den Bahamas ins Meer – vor den Augen ihrer Tochter.

Klewin hat heute in Florida eine sogenannte «Wrongful Death»-Klage gegen Royal Caribbean eingereicht. Darin heisst es, ihre Mutter habe ein «unbegrenztes Getränkepaket» gekauft, das letztlich zu ihrer starken Alkoholisierung geführt habe.

«Als ich wieder hinsah, sass sie auf dem Balkongeländer»

Laut Gerichtsunterlagen wurden der 66-Jährigen innerhalb von etwas mehr als sechs Stunden mindestens sieben alkoholische Getränke ausgeschenkt. Anschliessend habe sie deutliche Anzeichen von Trunkenheit gezeigt: Sie schwankte, sprach lallend, stotterte und wirkte abwesend. Gegen 19.30 Uhr brachte eine Mitreisende White in ihre Kabine zurück.

Später habe sie die Kabine erneut verlassen und sich auf den Balkon begeben, so Klewin in der Klageschrift. Ihre Mutter habe sie zunächst für damit beschäftigt gehalten, Kleidung aus den Koffern auf dem Balkon zu holen. «Als ich wieder hinsah, sass sie auf dem Balkongeländer – und dann fiel sie, bevor ich sie erreichen konnte», sagte Klewin dem Sender CBS News.

Nach dem Sturz habe sie sofort das Bordpersonal alarmiert. Doch laut der Familie wurde das Schiff nicht zum mutmasslichen Unglücksort zurückgesteuert, und auch Rettungsboote seien nicht losgeschickt worden. Dabei soll White «offensichtlich betrunken» gewesen sein, während ihr weiterhin Alkohol serviert wurde.

«Sie wollte wohl das meiste aus dem Paket herausholen»

Klewin erklärte, es sei das einzige Mal gewesen, dass sie ihre Mutter so betrunken erlebt habe. «Sie wollte wohl das meiste aus dem Paket herausholen», sagte sie. «Es ist traurig, dass das meine letzte Erinnerung an sie ist.»

Die Klage wirft Royal Caribbean vor, durch die Alkoholpolitik die Sicherheit der Passagiere aufs Spiel zu setzen. Klewin sei beim Versuch, ihre Mutter zu retten, selbst in unmittelbare Gefahr geraten und leide seither an Angstzuständen, Schlaflosigkeit und wiederkehrenden Albträumen.

Finanzielle Entschädigung verlange sie nicht – es gehe ihr darum, dass die Reederei Verantwortung übernehme. «Diese Nacht wird uns für immer verfolgen. Ich bin überzeugt, dass die Überversorgung mit Alkohol die Ursache war», sagte sie.

«Sie haben Gefahr verkauft»

Ihr Anwalt Spencer Aronfeld warf Royal Caribbean vor, Passagiere mit unbegrenzten Getränkepaketen in Gefahr zu bringen. «Royal Caribbean hat nicht nur Getränke verkauft – sie haben Gefahr verkauft», sagte er. «Das ist kein Einzelfall, sondern ein Muster in der Branche. Wir setzen die Kreuzfahrtunternehmen in Kenntnis: Die Tage, an denen sie mit übermässigem Alkoholausschank Geld verdienen, während Passagiere sterben, sind gezählt.»

Er fordert, dass derartige «All-you-can-drink»-Angebote künftig abgeschafft werden. White hinterlässt neben ihrer Tochter zwei Söhne und ihren Ehemann Terry White, der die Klage im Namen des Nachlasses mit eingereicht hat. Das Verfahren wurde beim US-Bezirksgericht im südlichen Distrikt von Florida anhängig gemacht.

Royal Caribbean erklärte auf Anfrage der «Daily Mail», man äussere sich nicht zu laufenden Verfahren. Eine Reaktion der Reederei auf die Klage stehe bislang aus. Auch Taylor Swifts Team wurde von der Zeitung um eine Stellungnahme gebeten, jedoch kam bisher noch keine Rückmeldung.