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Nach mehrtägiger Suche Tote Taucher aus Italien in Höhle auf Malediven gefunden

SDA

18.5.2026 - 13:47

Dieses von der Medienabteilung des maledivischen Präsidenten veröffentlichte Bild zeigt Taucher, die sich auf die Suche nach den vier vermissten italienischen Tauchern in der Nähe der Insel Alimathaa im Vaavu-Atoll auf den Malediven vorbereiten. Foto: Uncredited/Maldives President's Media Division/AP/dpa
Dieses von der Medienabteilung des maledivischen Präsidenten veröffentlichte Bild zeigt Taucher, die sich auf die Suche nach den vier vermissten italienischen Tauchern in der Nähe der Insel Alimathaa im Vaavu-Atoll auf den Malediven vorbereiten. Foto: Uncredited/Maldives President's Media Division/AP/dpa
Keystone

Rettungstaucher haben die Leichen von vier ertrunkenen Tauchern aus Italien in einer Unterwasserhöhle auf den Malediven gefunden. Dies bestätigte das Aussenministerium in Rom.

Keystone-SDA

18.05.2026, 13:47

18.05.2026, 14:47

Die Suchaktion zog sich über mehrere Tage und musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Am Wochenende war dabei ein maledivischer Rettungstaucher ums Leben gekommen.

Insgesamt fünf Italiener waren vergangene Woche bei einem Tauchunglück ums Leben gekommen. Eine Leiche konnte bereits geborgen werden, die Suche nach den anderen vier Leichen gestaltete sich kompliziert. Die genaue Ursache des Unglücks sowie die Umstände des Todes der fünf Italiener sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der lokalen Behörden auf den Malediven.

Malediven beliebtes Urlaubsziel für ausländische Touristen

Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weissen Sandstränden viele internationale Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher aus dem Ausland sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.

Nach Angaben des Aussenministeriums erkundeten die Italiener eine Höhle mit mehreren Kammern, die durch schmale Gänge verbunden sind, in etwa 50 Metern Tiefe. Medienberichten zufolge durfte die Gruppe aber nur in etwa 30 Metern Tiefe tauchen. Für tiefere Tauchgänge ist auf den Malediven eine spezielle Genehmigung nötig, die die Tauchergruppe offenbar nicht hatte.

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