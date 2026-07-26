Nach der tödlichen Attacke am Berliner Christopher Street Day laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem 21-jährigen mutmasslichen Tatverdächtigen und prüft neben der Fahrt in die Menschenmenge auch Berichte über mögliche Stichverletzungen.

Am Christopher Street Day in Berlin fuhr ein Auto in eine Menschenmenge.

Angriff am Christopher Street Day Tote und Verletzte in Berlin – Was wir wissen und was nicht

Darum geht's Der Christopher Street Day in Berlin wurde nach einer mutmasslichen Anschlagstat abgebrochen. Ein Auto fuhr in eine Menschenmenge, dabei starb eine Frau und 16 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei fahndet nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen, der der islamistischen Szene zugerechnet wird. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines Anschlags.

Der genaue Tathergang und das Motiv sind noch unklar. Die Polizei prüft zudem, ob neben der Fahrt auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Zusammenfassung erstellt mit

Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Grossveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt – mehrere davon lebensbedrohlich.

Was wir wissen:

* Hunderttausende Menschen feierten am Samstag in Berlin den Christopher Street Day.

* Kurz vor 22.00 Uhr wurde das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam es im Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz zu einem grösseren Polizeieinsatz.

* Wie ein Polizeisprecher berichtete, war ein weisser Wagen dort über den Ahornsteig parallel zur Lennéstrasse gefahren und fuhr mehrere Menschen an oder um, bevor er einen Baum rammte.

* Eine Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Laut Feuerwehr wurden von den 16 Verletzten 3 lebensbedrohlich und 8 schwer verletzt. Zudem gebe es fünf leicht verletzte Menschen. Die lebensbedrohlich und schwer verletzten Menschen seien alle in Krankenhäuser gebracht worden.

* Der Fahrer verliess laut Polizei das Auto und floh.

* «Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», sagte Polizeisprecher Florian Nath.

* In der Nacht teilte die Polizei mit, sie habe einen mutmasslichen Tatverdächtigen identifiziert. Sprecher Florian Nath: «Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet.»

* Die Polizei sucht öffentlich mit einem Foto nach dem mutmasslichen Tatverdächtigen. Es handelt sich um den 21 Jahre alten Abdul B. Der Mann sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich, hiess es.

* Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Berlin ermitteln «aufgrund des Verdachts eines Anschlags».

* Die Polizei prüft, ob es nach der Fahrt eine «zweite Tatphase» gab, während der Personen mit einer Stichwaffe verletzt wurden. Zeugen hätten von am Boden liegenden Opfern mit Stichverletzungen berichtet, sagte Nath.

* Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach von einem «Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft».

Was wir nicht wissen:

* Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe der Tat inklusive des Motivs waren am Morgen noch unklar.

* Offen ist, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt. Laut der Polizei machten Zeugen unterschiedliche Aussagen dazu, ob es ein oder mehrere Täter gibt.

* Ob eine Stichwaffe zum Einsatz kam, wird laut der Polizei zwar geprüft, ist bislang aber nicht bestätigt.